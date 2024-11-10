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Израиль делает ставку на помощь России в Ливане, - Игорь Субботин
09:11 11.11.2024

Нетаньяху расширяет круг посредников в урегулировании войны на севере
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

,
Израильские СМИ утверждают, что министр
стратегического планирования Израиля
Рон Дермер посещал РФ в ноябре.

Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер нанес визит в РФ для переговоров о восстановлении безопасности на северных границах, утверждают израильские СМИ. О том, что еврейское государство заинтересовано в посредничестве Москвы, уже сообщалось. Не исключено, что речь идет о сирийской арене, где РФ – важнейший игрок. Шансы на дипломатическое урегулирование проблемы сектора Газа тем временем тают.
О том, что Рон Дермер в ноябре посещал Россию для обсуждения ситуации на севере еврейского государства, сообщило армейское радио. Израильские СМИ отмечают, что речь может идти о стабилизации Сирии, откуда местные ответвления "Хезболлы" не раз пытались организовать нападения на еврейское государство. Москва является важнейшим игроком на этой арене.

Известно, что в этом месяце министр стратегического планирования Израиля посещал США – для переговоров по Ливану, в южных районах которого продолжается операция "Стрелы севера".

За первые дни ноября еврейское государство успело интенсифицировать удары в глубине Сирии. Армия Израиля провела 8 ноября масштабные авиарейды вблизи провинций Алеппо и Идлиб на северо-западе Арабской Республики. По одной из версий, целью был Сирийский научно-исследовательский центр в Масьяфе, который, как принято считать, занимается производством передового оружия, включая высокоточные боеприпасы.

На то, что Израиль заинтересован привлечь российскую дипломатию к процессу урегулирования на северном фронте, обращало недавно внимание издание "Едиот Ахронот", однако без детальной конкретики.

Потенциальная сделка с "Хезболлой", на которой настаивал в эти недели Израиль, включает в себя пункт о блокировании сухопутных, морских и воздушных каналов, которые дают шиитской группировки возможность получать продвинутое вооружение иранского производства. Правительство во главе с Биньямином Нетаньяху требует дислоцировать военный контингент не только на границе Ливана и Израиля, но и на границе между Ливаном и Сирией.

Активизация политических усилий вокруг Ливана происходит на фоне сужения пространства для переговоров в проблеме сектора Газа.

"Усилия Катара в качестве посредника между ХАМАС и Израилем в настоящее время приостановлены, – объявил 9 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел эмирата Маджид аль-Ансари. – 10 дней назад, во время последних попыток достичь соглашения, Катар уведомил стороны переговоров о том, что он приостановит свои усилия в качестве посредника между ХАМАС и Израилем, если соглашение не будет достигнуто в ходе этого переговорного раунда, и возобновит усилия с партнерами при наличии серьезности, необходимой для прекращения этой жестокой войны".

Заявление появилось на фоне сообщений о том, что эмират под американским давлением попросил политическое руководство ХАМАС покинуть страну. Как проинформировало издание Financial Times со ссылкой на источники, поводом стал систематический отказ палестинского движения от просьб посредников освободить израильских заложников в рамках переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Попытки вытеснить политбюро группировки катарская сторона, по слухам, уже предпринимала за последние 12 месяцев, в результате чего политбюро ХАМАС начало всерьез рассматривать перенос офиса в Ирак.

Однако в МИД Катара отрицают давление на хамасовцев. "Информация, касающаяся офиса ХАМАС в Дохе, не соответствует действительности", – заявил аль-Ансари. Он подчеркнул, что цель размещения офиса политбюро ХАМАС в Дохе заключается в поддержании "канала связи между заинтересованными сторонами". По словам катарского дипломата, именно этот канал коммуникации обеспечил "прекращение огня на предыдущих этапах". Аль-Ансари подчеркнул, что нахождение в Дохе офиса политбюро ХАМАС "способствовало поддержанию перемирия, позволившего провести в ноябре прошлого года обмен заключенными и заложниками, включая женщин и детей".

После того как Нетаньяху уволил с поста министра обороны Йоава Галанта, появились слухи, что еврейское государство намерено ужесточить подходы к ведению войны на северном и южном направлениях. Однако, как отмечает Институт исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS), многое в развитии боевых действий будет зависеть и от Ирана, который патронирует "Хезболлу" и ХАМАС.

"Иран сейчас сталкивается с той же дилеммой, с которой ранее столкнулся Израиль: идти на риск региональной войны, в которую могут быть вовлечены Соединенные Штаты, или проявить сдержанность и в некоторой степени изменить направление, – обращают внимание эксперты. – Вопреки растущему доминированию Корпуса стражей исламской революции в иранской политике и в формулировании этой политики в последние годы новое реформаторское правительство в Иране выступает за улучшение своих связей с Западом".
10.11.24

Источник - НГ
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