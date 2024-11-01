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КазКадры. Акимом Кокшетау назначен г-н Кумпекеев, ранее успешно разваливший хозяйство Павлодара
09:43 11.11.2024

9.11.24

В Кокшетау назначили нового акима. Им стал Ануар Кумпекеев, его кандидатуру одобрил маслихат.
В 2019-м Кумпекеева, а тогда он был акимом Павлодара, критиковали за слишком дорогое служебное жилье - двухуровневую квартиру в 230 квадратных метров за 49 миллионов тенге (99,6 тысяч долларов). Тогда же сообщили, что для акимата также закупили дорогую мебель из эбенового дерева.

Представляя активу нового главу Кокшетау аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил, что Ануар Кумпекеев является опытным руководителем, обладающий большими профессиональными качествами и организационными способностями.

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КУМПЕКЕЕВ Ануар Каиргельдыевич

Род. 16.06.1984 в г. Павлодар. Казах.

В в 2005 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по квалификации бакалавр экономики, в 2007 году получил степень магистра экономической политики в Бредфорском университете (Великобритания), в 2016 году - Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова.
Ввыпускник международной стипендии Президента Республики Казахстан "Болашак".

Ведущий специалист, главный специалист Департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения РК, г.Астана (09.2005-07.2006);
Директор Департамента маркетинга и коммерциализации, директор Департамента стратегического развития РГП "Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан" (10.2007-09.2008);
Руководящие должности в коммерческих структурах (09.2008-11.2009);
Директор Департамента научно-технической политики и нормирования, управляющий директор - член Правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ", г.Астана (12.2009-07.2012);
зам. акима г. Степногорск Акмолинской области, курировал строительство, архитектуру, энергетику, ЖКХ, транспорт, автомобильные дороги и земельные отношения (07.2012-05.2015);
С мая 2015 - авг. 2018 - аким г. Степногорск Акмолинской области.

С 22 авг. 2018 - 06.2019 - аким г. Павлодар /отстранен от должности по отрицательным мотивам/.
В ? - 11.2024 - советник акима Акмолинской области.

с 9.11.2024 - аким гор. Кокшетау

"Аким областного центра Ануар Кумпекеев за неэффективное и расточительное использование бюджетных средств, связанное с покупкой дорогостоящей квартиры, получил выговор и опять наступает на те же грабли: закупает за шесть миллионов тенге эбеновую мебель. Игнорирует поручение Президента, прямое указание о запрете на неприоритетные завышенные расходы из бюджета. 11 июня аким области объявил ему строгий выговор",

Награжден юбилейными медалями "Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл", "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ru.sputnik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731307380


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