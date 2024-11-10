Кыргызстан. Ушел из жизни журналист Таалайбек Темиров

11:12 11.11.2024

Ушел из жизни журналист Таалайбек Темиров, пишет корреспондент Turmush.



Он скончался 8 ноября. Похороны прошли 10 ноября в столице.



Темиров Таалайбек Кайыпбекович родился 16 ноября 1956 года в селе Чекилдек Кочкорского района Нарынской области.



В 1979 году окончил факультет журналистики КНУ.



Работал в газете "Советтик Кыргызстан" (ныне "Кыргыз Туусу"), журнале "Саясий трибуна" (бывший "Кыргызстан коммунисти"). С 2017 года был заместителем главного редактора газеты "Эркин Тоо" и вышел на пенсию.