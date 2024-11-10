Массовая атака БПЛА от ВСУ в ответ на провалы на всех фронтах

11:44 11.11.2024 – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Виктор Зотов



СВО



Главным событием уходящей недели стали успехи русской армии сразу на нескольких фронтах. В Курской области морская пехота ВС РФ одним ударом освободила несколько населенных пунктов, что создало перспективы блокировки существенных сил противника без возможности их отступления. На Кураховском направлении русская армия работает по запиранию в "карман" сразу нескольких украинских бригад. После взятия Селидово наши войска начали продвижение южнее Покровска. Кроме того, ВС РФ занимаются отрезаем путей отступления ВСУ из Торецка. В воскресенье русская ПВО отразила самый массовый налет дронов на Подмосковье. Украина к зиме рискует погрузится во тьму из-за отключений света до 20 часов в сутки, а в западных СМИ начинают писать о возможном поражении незалежной. Обо всем этом по порядку и в подробностях – в итоговой сводке Readovka.







Курское направление



Уходящая неделя ознаменовалась существенными успехами нашей армии в Курской области. Силам 810-й гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ удалось выбить противника сразу из нескольких населенных пунктов. Русские бойцы освободили села Погребки, Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина. Тем самым было поставлено под вопрос существование украинских подразделений на участке между Коренево и Малой Локней, поскольку данный прорыв практически отрезал им пути отхода. Теперь ВСУ будут вынуждены бросить все усилия на удержание линии обороны севернее Малой Локни. В свою очередь наша армия получает отличную возможность для нанесения флангового удара со стороны Новоивановки, что может окончательно похоронить надежды противника на спасение довольно крупных сил, продолжающих действовать в лесных массивах у сел Ольговка и Кремяное.



Кураховское направление



В ходе минувшей недели русские войска приступили к запиранию "кураховского кармана", который находится южнее одноименного населенного пункта. Он идет вдоль русла реки Сухие Ялы от Елизаветовки, пролегая через Успеновку и Константинопольское, а заканчиваясь в окрестностях Зеленовки. По предварительным данным, в указанном районе развернуты 3 бригады ВСУ. В текущей ситуации задача ВС РФ заключается в том, чтобы не допустить отхода этих подразделений противника на запад, создав для них условия, схожие с теми, в которые попала украинская 72-я ОМБр при попытке бегства из Угледара. Тогда неприятель оказался в огневом коридоре, выход из которого сопровождался критическими потерями.



В то же самое время аналогичная картина вырисовывается к югу от Максимильяновки и к северу от Богоявленки, где русские соединения продолжают расширять свою зону контроля. Таким образом, становится понятно, почему ВС РФ не спешат с закрытием "большого котла". В текущих условиях приоритетной задачей является недопущение сохранения противником боевого потенциала, даже если номинально он сумеет избежать окружения.



Южно-Донецкое направление



Помимо действий в районе Курахово, уходящая неделя отметилась продвижением наших сил от населенных пунктов Ясная Поляна, Шахтерское и Золотая Нива по направлению к Великой Новоселке и Раздольному. Вероятной целью данного маневра ВС РФ может являться обвал фронта ВСУ на стыке Южно-Донецкого и Запорожского направлений. При этом наибольший стратегический интерес вызывает село Раздольное, которое имеет прямой выход к трассе, соединяющейся с шоссе, идущим в Курахово через Константинополь. Взятие под контроль данной транспортной магистрали позволит отрезать перспективные маршруты отступления подразделений ВСУ из Кураховского оборонительного района, над окружением которого сейчас работает русская армия. В связи с тем, что в условиях распутицы ценность автодорог существенно возрастает, оперативность овладения транспортными развязками приобретает критически важное значение. Лишенный возможности своевременно вывести свои части из Курахово противник рискует понести критические потери, которые окажут влияние на его дальнейшую боеспособность.



Покровское направление



Подразделения ВС РФ начали продвижение от населенного пункта Вишневое и приступили к штурму сел Григоровка и Петровка. Переход Селидово под контроль России спутал ВСУ все карты и дал возможность нашим бойцам развивать наступление южнее Покровска. В перспективе русская армия данным маневром может организовать себе выход к трассе на Павлоград, что неминуемо скажется на возможностях снабжения украинских частей на этом направлении. Как следствие, обороноспособность гарнизонов противника в Покровске и Мирнограде будет существенно урезана. Подобное развитие ситуации может вынудить командование незалежной пересмотреть планы по обороне указанного участка фронта и отводу собственных сил на иные рубежи.



Торецкое направление



Подразделения ВС РФ сконцентрировали свое внимание на штурме населенных пунктов Петровка и Щербиновка, расположенных западнее Торецка. Их взятие позволит существенно сократить снабжение гарнизона противника на данном направлении, поскольку других логистических маршрутов, кроме как из Константиновки, у ВСУ не останется. В то же время неприятель предпринимает отчаянные попытки контратаковать, стремясь не допустить наши соединения до шахты "Центральная", поскольку утрата контроля над ее терриконами может поставить крест на перспективах дальнейшей обороны Торецка, а также существенно усложнить украинское отступление из него. В пользу планов противника покинуть данный населенный пункт говорят кадры с подрывами им многоэтажных зданий, которые могут быть использованы ВС РФ для отстрела отходящих частей ВСУ. Стоит отметить, что фланговый маневр русской армии по взятию Петровки и Щербиновки также ставит под сомнение перспективы украинских военных вырваться из окружения без критических потерь.



Отчаянные попытки армии незалежной удержать Торецк объясняются стремлением выиграть время, которое необходимо для создания оборонительной системы западнее и восточнее Клебан-Быкского водохранилища. Поскольку в противном случае после падения города уже ничто не сможет помешать ВС РФ сконцентрировать все внимание на Константиновке, которая является ключевым узлом обеспечения Часова Яра. Таком образом, ВСУ все еще надеются спасти ситуацию и не допустить падения по принципу домино сразу нескольких рубежей обороны на данном участке фронта.



Массовая атака БПЛА на Подмосковье







Воскресным утром русская ПВО столкнулась с самым массовым налетом украинских БПЛА на Подмосковье. С 7 до 10 утра над территорией Московской области было ликвидировано 34 беспилотника ВСУ. В результате падения обломков пострадали 5 человек.



Судя по кадрам, снятыми случайными очевидцами, для массированной атаки противник использовал БПЛА АН-196 "Лютый". Согласно заявленным характеристикам, данный дрон может преодолевать до 1 тыс км, неся боевую фугасную часть весом до 50 кг. Из техпаспорта этого агрегата можно узнать, что он имеет бензиновый двигатель Hirth F-23 немецкого производства. Стоит отметить, что подобный тип беспилотников летит по заранее заданному маршруту, а в качестве средства наведения используются механизмы инерционной навигации с коррекцией по системе GPS.



Как следствие, точность прибытия в конечную точку назначения может иметь погрешность в несколько километров, и чем больше дистанция, тем сильнее отклонение. Таким образом, становится очевидно, что целью утренней атаки ВСУ было не нанесение какого-то точечного удара, так как данный БПЛА просто не пригоден для выполнения подобных задач, а банальная попытка устроить террор против мирного населения Подмосковья.



Тьма приходит на Украину



Предстоящей зимой Украина рискует столкнуться с самыми длительными отключениями электроснабжения. По словам советника кабмина незалежной по энергетике Александра Харченко, света в стране может не быть по 20 часов в сутки. Однако для реализации данного сценария ВС РФ будет необходимо сосредоточить свое внимание на уничтожении подстанций, обеспечивающих передачу энергии от АЭС, оставшихся под контролем Киева. После серии массовых ударов нашей армии этим летом украинская энергосистема фактически перестала существовать как единое целое. Единственными источниками электричества незалежной остаются атомные станции, которые позволяют Зеленскому делать вид, что Украина еще что-то может.



Нужно понимать, что ликвидация подстанций необходима не только для того, чтобы лишить энергоснабжения местную промышленность, которая в том числе активно занимается выпуском БПЛА для совершения атак на территорию России, но и "выключить" пропагандистский рупор Киева. Без света исчезнет пресловутый "единый телемарафон", который год за годом спрутом проникал во все дома и головы украинцев, нашептывая необходимые Зеленскому установки. Одномоментное возникновение информационного вакуума способно породить у граждан незалежной цунами неудобных вопросов к нынешнему властителю Банковой и Ко. Ответы на которые киевскому режиму будет найти труднее, чем разгадать загадки Сфинкса, и тут уже не отделаешься байками про очередной "план победы". Времени до календарной зимы остается все меньше и меньше.



В поисках новой жертвы



Текущие условия острого дефицита мужского населения, пригодного для пополнения стабильно редеющих рядов ВСУ, толкают украинских пропагандистов на новые безумные предложения, которые, по их мнению, могут спасти шаткое положение Зеленского. Военный обозреватель Игаль Левин высказался о целесообразности привлечения к участию в обороне женщин и школьников.



"Создается большая народная армия, где военнообязано все живое в рамках государства-военного лагеря. (...) Содействуют вопросам обороны все, включая детей в школах, есть привлечение женщин для содействия службе, чтобы высвободить еще больше мужчин для фронта и боевых подразделений".



Вдохновлялся он примером Финляндии 40-х годов прошлого столетия, которая после вступления в союз с Адольфом Гитлером была вынуждена мобилизовать 200 тыс женщин, дабы сохранить собственную государственность. При этом причины, которые привели Хельсинки к данному шагу, Левин предпочитает игнорировать. Судя по всему, его больше волнует перспектива достижения мнимого результата, чем то, что он фактически предлагает начать раскручивать маховик продолжения конфликта "до последнего украинца" за счет женщин и детей. Хотя с учетом того, что сам инициатор служил в израильской армии, и лично его украинская мобилизация не коснется никоим образом, то свобода полета мысли Левина становится понятна. В конце концов не ему же предстоит "сохранять государственность" незалежной.



Флюгер меняет направление



Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США запустила механизм переоценки реалий местными СМИ. Процесс пока находится в зачаточном состоянии, однако уже можно заметить признаки разворота флюгера приоритетов. Так, например, журнал Foreign Policy неожиданно поделился откровением, что Запад на самом деле считает, что Украина ни много ни мало проигрывает конфликт с Россией.



"Необходимость ясности на местах на Украине очевидна. Источники НАТО и западные должностные лица по безопасности почти единогласно соглашаются, что Украина медленно проигрывает [конфликт] и что эта зима будет критической", – говорится в публикации.



Стоит отметить, что до полноправного вступления Трампа в должность остается еще пара месяцев, и тем удивительнее наблюдать столь скорое изменение риторики в западных СМИ, которые ранее в своих материалах даже не допускали мысли о том, что незалежная может проиграть в текущем конфликте. Однако первый тревожный звоночек для Киева уже прозвучал, во что это выльется к 20 января 2025 года, когда должна состояться инаугурация Трампа, мы увидим уже в скором времени.



Главным событием прошлой недели, по мнению Readovka, стали победы русской армии на Кураховском направлении, где ВС РФ успешно занимаются реализацией плана по формированию северной и южной дуги охвата сил противника в Курахово. Источник - Readovka

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