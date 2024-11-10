Дочери Акаева сделали признание об отце: "В свои 80 лет не перестает удивлять"

11:53 11.11.2024 Бермет и Саадат рассказали о необычных качествах первого президента Кыргызстана



10 ноября исполнилось 80 лет первому президенту Кыргызстана Аскару Акаеву. Единственный в мире экс-глава государства, который после завершения политической карьеры не просто вернулся в науку, а смог внести весомый вклад в ее развитие.



Ученый с мировым именем, член Российской академии наук, профессор МГУ, он постоянно читает лекции на самых престижных площадках в самых авторитетных университетах мира.



Накануне 80-летнего юбилея Аскара Акаевича его дочери Бермет и Саадат рассказали "МК" о своем отце - честно и от души.



"Самое удивительное качество папы – оптимизм"



- Обычно мужчины хотят сыновей, но любят больше дочерей, которые для любящего отца - принцессы, самые красивые, самые умные. Как складывались ваши отношения с отцом?



Саадат: Папа всегда про нас в превосходной степени говорит, хвалит и гордится даже маленькими вещами. Например, когда мы ему помогаем переводить на встречах или просто погладим рубашку. Вообще, он во всех людях видит только хорошее, а уж в своих детях души не чает.



Мы, в свою очередь, всегда обожали, можно сказать боготворили его. Для нас он самый добрый, умный и светлый человек на свете. Помню, в начале 90-х (а тогда никто еще особо книг по саморазвитию не знал и не читал) Бермет дала мне книгу Дейла Карнеги на тему "Как правильно вести себя с людьми" и сказала: "Это же с нашего Атакешки списано"!



- Он был строгим, требовательным или веселым?



Бермет: Он просто необыкновенный. С самого раннего возраста воспитывал нас как взрослых, никогда не сюсюкал. Мы обсуждали серьезные вещи о тех событиях, которые происходят в мире. Ну, на своем, конечно, детском уровне. Отец всегда поощрял дискуссии, мы спорили, обменивались мнениями, и я очень любила эти наши семейные вечера.



Помню, когда я была маленькая, в то время мама писала кандидатскую диссертацию, папа занимался детьми. Не просто читал каждый вечер книжки, а читал в ролях, с выражением, что-то мог поменять в тексте, добавить. И когда мама потом читала мне те же сказки, ей приходилось очень сложно, потому что я требовала именно артистического исполнения, так как это папа делал.



Саадат: Папа совершенно мягкий и деликатный. В первую очередь он невероятно требовательный к себе самому. Он – пример для нас. А еще очень веселый, у него невероятное тонкое чувство юмора! Когда папа в хорошем настроении, у нас безумно веселое общение.



- Аскар Акаевич помогал делать уроки?



Саадат: С домашним заданием я сама справлялась, а вот когда уже готовилась к написанию научных статей, папа, конечно, помогал. Все становилось предельно ясно после его советов.



У отца великий дар рассказчика и энциклопедические знания! До сих пор не перестаю удивляться его широкому и глубокому кругозору, тому, насколько у него безупречная память. Мы - дети, внуки - как завороженные, слушаем его рассказы, будь то теория квантовой физики или происхождение вулканов и динозавров.



Все отмечают невероятный талант папы – педагога. Его умение донести суть в решении той или иной задачи поражает. Многие аспиранты МГУ стараются попасть именно к нему.



Бермет: Он не был папой, который каждый вечер делает уроки, и мы всегда это понимали. Когда учились младшие, наверное, я им уже старалась помогать. Мы все хорошо учились. У него было мало времени. Но помню, я делала доклад в школе по физике, по проводникам, и спросила, есть ли у него какие-то материалы. Он метровую гору выстроил мне из книг и принимал живейшее участие в подготовке этого доклада. Я помню до сих пор этот доклад, хотя уже прошло 45 лет.



Мы знали, что работа для отца очень важна. Понимали, что у него большая миссия в жизни, которую он должен выполнить. Он приходил домой, ужинал и садился работать за свой рабочий стол до 2-3 часов ночи. Наша мама выработала в нас огромное уважение к этому и понимание. Также мы не обижались, если он часто уезжал или задерживался по работе.



Но когда наступали каникулы, мы ездили по всему Кыргызстану, тогда папа был весь наш, на 100% и нам доставалось все его внимание, и этого нам хватало.



- Дети всегда расстраиваются, когда родителей подолгу нет дома, особенно маленькие…



Саадат: Когда мы были детьми, естественно, на нас не оставалось много времени, но это было в порядке вещей для нас. С большим удовольствием мы уезжали на все лето к бабушкам в Чон-Кемин и Каракол. И папа, и мама всегда много работали, другого я не знала. Думаю, что это помогло быть более самостоятельной с раннего возраста. Разделяю мысль, что главное качество, а не количество.



Никогда не видела, чтобы отец праздно проводил время. Даже в редкие поездки на отдых первым делом нужно организовать ему письменный стол, тогда он спокоен, продолжая работать и там. Мой сынишка даже беспокоится, говорит дедушке, что нельзя столько работать, надо отдыхать иногда.



- Есть что-то очень важное, чему вас научил папа и за что вы ему особенно благодарны?



Саадат: Как я уже упомянула, он на своем примере показывал, как надо достойно жить, работать, дружить, любить. В этом плане я безмерно восхищаюсь своим папой. Он во всех жизненных гранях эталон для меня. В первую очередь это безусловное уважение к людям независимо от статуса и происхождения.



Бермет: Знаете, что самое удивительное? Даже в свои 80 лет наш папа не устает, не перестает удивлять нас. Он такой человек эпохи Возрождения, потому что у него многие таланты, не только в науке.



Он опытный дипломат, безупречно владеющий русским языком на литературном уровне. Он прекрасный знаток истории, философии, искусства, музыки. Я не перестаю удивляться тому, насколько он до сих пор любит свою науку, то, какие вещи он делает. Несмотря на то, что был огромный перерыв - 15 лет - а для современной науки это очень большой срок, он смог опять войти в науку на таком высоком уровне. Его несколько раз номинировали на Нобелевскую премию, например, после 2005 года за его научные труды в сфере экономики.



Меня удивляет, с каким пылом, с какой страстью он продолжает нести науку в массы. Он очень любит студентов. Недавно он провел цикл лекций в Китае на английском языке. Удивляет тот позитив, который он всегда излучает, несмотря на все трудности, злобное, иногда очень недоброжелательное отношение людей, которое ему пришлось пережить. Тем не менее, он всегда сохранял оптимизм. И мне кажется, это самое удивительное его качество.



Наш папа действительно человек потрясающей эрудиции и глубокого ума. Он удивительный оратор, один из лучших, которых я слышала в своей жизни. И к тому же, не многие об этом знают - он очень хороший тамада.



Благодаря своим обширным знаниям, тонкому чувству юмора, он находил в каждом человеке что-то позитивное, зачастую сравнивая с какой-то государственной исторической личностью.



Благодаря ему мы научились видеть в каждом человеке что-то хорошее, позитивное, а не выискивать в нем негатив. Научились уделять внимание каждому гостю независимо от его ранга, положения. На примере родителей мы научились вести себя на людях. Это очень пригодилось нам в жизни.



"Аскар Акаевич - не тот типичный дедушка, который тетешкается с внуками"



- Ваш папа – известный человек, политик, ученый. Сказывалось ли это на ваших взаимоотношениях с окружающими? Не испытывали ли неловкость из-за излишнего внимания к себе?



Саадат: Безусловно, это было испытание, будучи подростком почувствовать чрезмерное внимание и порою недоброжелательное отношение. Но с течением времени привыкаешь к этому, а потом приходит понимание истины. Я во сто крат больше людей встретила, глубоко уважающих и симпатизирующих моему папе и нашей семье, а на отдельные негативные выпады в наш адрес я давно не обращаю внимания.



Бермет: К тому времени, когда папа стал президентом, я уже училась в Москве. У меня уже были свои друзья, свои налаженные отношения. В общем-то, это никак не поменяло отношения ко мне окружающих. Конечно, моим братьям и сестре пришлось немножко сложнее. Распад Советского Союза привел к большим экономическим и политическим проблемам, а президент нес всю ответственность за страну, народ, обвинения падали на него. Поэтому, конечно, им было немножко сложно жить в этой атмосфере. Были случаи, когда учителя на уроках читали статьи оппозиционных газет о нашем отце. Но, с другой стороны, в то же время мы гордились тем, что наш отец стоит у истоков независимого Кыргызстана, тем, что он создавал эту страну, не имея никаких инструкций, учебников, исторических прецедентов. Поэтому, конечно, мы очень гордились им. И в то же время его положение позволило нам побывать в очень многих странах, познакомиться с удивительными людьми. Мы никогда не жаловались на трудности нашего положения, а понимали все его преимущества.



- Когда папа вас удивил больше всего?



Бермет: Когда согласился выдвинуться в президенты. Накануне, уезжая из Москвы на заседание Верховного Совета Киргизской ССР, мы с ним это обсуждали. Он говорил: "Нет, я же ученый, а не политик".



Но тем не менее соратники выдвинули его, а затем проголосовал за него. Почему удивило? Просто мой папа не тот человек, который стремился во власть или в политику. Но его товарищи, соратники, уважаемые люди, в том числе Чингиз Айтматов, возлагали на него большие надежды. И он взял на себя эту ответственность.



Саадат: Могу сейчас, с высоты лет сказать, что папа моментально реагировал на любую жизненную ситуацию верным решением. И если мы не соглашались с ним, то позже всегда признавали, как он был прав.



- А что отец обычно привозил вам в подарок, когда ездил в другие страны?



Саадат: Из детства наиболее памятные были подарки из поездок папы в Москву, это, конечно, бананы, предел мечтаний в те времена, а еще мне особо запомнилась игрушечная железная дорога, просто фантастика!



Но самые ценные подарки – это, конечно же, книги. Они были в советское время в дефиците, но на них родители никогда не жалели средств. У нас была огромная библиотека.



Бермет: В любом месте, в каждом городе он старался пойти в книжный магазин и найти что-то интересное. Увлекательное, познавательное не только для родителей, но и для нас, в соответствии с возрастом.



- Аскар Акаевич необычайно гостеприимный человек. Ваш дом всегда был полон гостей. Это вас радовало, забавляло или же наоборот огорчало, что не так часто, как вам хотелось бы, удается побыть наедине с родителями?



Саадат: Наоборот, это невероятно душевно, интересно, познавательно, увлекательно. У нас всегда был дом полон гостей. В детстве я особо не понимала, с кем мы путешествуем по Кыргызстану, к кому мы едем в Санкт-Петербург, Эстонию, Крым. А это были лауреаты Ленинских премий, видные ученые, писатели и деятели культуры.



Я по сей день поражаюсь умению моих родителей дружить. Вы не поверите, какой широкий круг друзей у них, от академиков до молодых студентов. У них взаимный искренний, неподдельный интерес в общении, они испытывают огромное удовольствие от дружбы.



Бермет: У нас действительно очень компанейский папа и вообще очень гостеприимная семья. И мы к этому привыкли с детства, никогда нас это никоим образом не стесняло.



Я не знаю, как в других семьях. У нас дети всегда разделяли стол с родителями и их гостями. Приезжали какие-то знаменитые академики, нобелевские лауреаты. К примеру, мы могли беседовать с академиками Абрикосовым и Прохоровым, задавать им вопросы. Родители поощряли наше общение с любыми людьми, которые приезжали в дом, будь то наши родственники или знакомые. Поэтому мы не чувствовали себя отделенными от родителей в такие моменты.



- Удавалось ли вместе провести отпуск или работа не отпускала родителей?



Саадат: Родители всегда старались брать нас с собой в интересные поездки. Больше всего мне запомнились наши поездки на фестивали классической музыки в Верье (Швейцарии) и Цинандали (Грузии). Благодаря нашим родителям мы и наши дети приобщились к классической музыке, опере, музеям. Сейчас они берут внуков в свои поездки. Буквально в октябре этого года младшего сына Айдара, Атай, они свозили в Шенджень, где папа читал лекции в Шендженьском университете, и ему так понравилось, что он хочет поступить в этот вуз.



Бермет: Каждый год мы обязательно куда-то выезжали, путешествовали либо по Кыргызстану, либо по другим республикам Советского Союза - Москва, Ленинград, естественно, страны Прибалтики, Кавказ, Крым. Особенно памятна мне одна поездка в Крым. У нас только тогда родился младший брат Элим, и мама осталась дома. И папа поехал один с тремя детьми.



В Крыму и Евпатории мы практически каждый день ездили на разные экскурсии. Это было очень непросто, потому что в то время было трудно где-то остановиться, покормить детей, элементарно воды не было в бутылочках, никаких влажных салфеток. То есть отцу с тремя детьми было, конечно, очень непросто, но он замечательно с этим справился.



Мы очень много узнали от него дополнительно, потому что, к примеру, в Бахчисарае он читал нам стихи "Бахчисарайский фонтан", очень много рассказывал об исторических фактах, которых мы не знали тогда. Это была одна из самых незабываемых поездок в моей жизни, хотя с тех пор прошло уже 40 лет.



- Говорят, что дочь выбирает мужчину, похожего на отца. Его образ навсегда закрепляется в подсознании и влияет на выбор спутника жизни…



Саадат: Еще в советские времена папа всегда любил рассказывать про свои поездки в благодатную Грузию и приводить цитаты из великого эпоса Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре" (в Кыргызстане это произведение знают, в том числе, благодаря великолепному переводу на кыргызский язык. – Прим. ред.), и вот волею случая мне посчастливилось встретить мужа-грузина. Папа так и называет его "витязь Леван".



Бермет: Знаете, таких людей, как наш отец, я вообще не встречала. Поэтому, наверное, изначально даже как-то и не шла речь, не сознательно, не подсознательно искать спутника жизни, похожего на него. Потому что с самого начала было ясно, что второго такого человека мы вряд ли встретим.



- Про ваших родителей трудно говорить по отдельности. На наш взгляд, Аскар Акаевич и Майрам Дуйшеновна – это дружная и сплоченная команда, пример для подражания не только для своих детей, но и совсем незнакомых молодых людей.



Саадат: Родители вместе уже 55 лет! Это счастливая и любящая пара, им по сей день всегда безумно интересно друг с другом. Думаю, в этом секрет их счастливых отношений - общность интересов к науке, истории, музыке, литературе. Их отношения, беседы всегда были далеки от быта и обыденности. Они искренне восторгаются всем прекрасным, что их окружает. У них очень много друзей в мире культуры и искусства: это великие дирижеры, музыканты, художники.



Родители - яркий пример пассионарных людей, описанных Гумилевым. Их энергии и активной деятельности молодые люди могут только позавидовать. У меня неподдельное восхищение моими родителями, их силой духа, их жизнелюбию, их умению дружить и любить!



Бермет: В нашей семье действительно муж и жена – одно целое. У нас очень дружные родители. Они уже на таком уровне, когда каждый, наверное, может предсказать и предугадать, что будет делать или что скажет другой партнер.



Нас воспитывали в очень дружной атмосфере, очень теплой. Папа и мама знали наших друзей, мы - всех друзей наших родителей. Отец как раз был известен тем, что он один из немногих руководителей страны СНГ, который всегда ездил с женой, с кем-то из детей в любую поездку. Для него очень важно было иметь близкого человека рядом с собой, непротокольного, чтобы вечером можно было обсудить прошедший день, чтобы мы могли как-то ему помочь, даже в решении каких-то бытовых вопросов в ходе поездки.



Мои родители всегда дышат в унисон. Не было такого, что папа уехал на рыбалку, а мама еще куда-то. У нас всегда у родителей были общие интересы. Мне кажется, это сформировало нас.



- Вы уже взрослые и самостоятельные люди, живете далеко от родителей, признайтесь, хочется иногда снова почувствовать себя маленькими девочками?



Бермет: Когда я приезжаю к родителям, я себя ощущаю не маленькой дочкой, а ребенком. Потому что папа всегда беспокоится, хорошо ли я поела, тепло ли я одета. Мама спрашивает, все ли нормально у меня в жизни, всего ли мне хватает, куда хочу пойти, что хотелось бы посмотреть.



То есть, конечно, та забота, которой мои родные окружают меня, дает мне почувствовать себя ребенком. У казахов есть замечательная песня, которая в переводе на русский означает: "Человек, у которого есть родители, никогда не состарится". Хотя мы тоже стараемся окружить их заботой, но, когда мы дома, мы - дети.



Саадат: Очень хорошо сказано: пока живы наши родители, все мы дети. Конечно, очень скучаем, стараемся навещать их как можно чаще. Дай Бог им крепчайшего здоровья и долгих лет жизни!



- Мы теперь знаем, что Аскар Акаевич - замечательный отец, ну а как складываются отношения дедушки с внуками?



Саадат: Мой сын Лука с самого рождения невероятно привязан к дедушке. Очень гордится им и считает его самым умным человеком на земле! С самого маленького возраста он с невероятным трепетом заходит к нему в кабинет, и папа всегда находит время пообщаться с ним. Дедушка даже дал ему прозвище "Чквиани", что в переводе с грузинского – "умница", и Лука старается соответствовать такому высокому званию.



Бермет: Как дедушка он просто потрясающий. Все внуки его обожают и бесконечно уважают. Особенно самый младший Лука. Это какая-то безумная любовь к дедушке, практически с рождения он был главный человек для него. Ему было шесть месяцев, он мог смотреть на фотографии, тянуться к нему. И даже сейчас, разговаривая с нашей мамой, он всегда в первую очередь спрашивает про дедушку, он для него самый главный человек, не в обиду его родителям будет сказано.



Мы заботились о том, чтобы не отрывать его от важных дел. А внуки, в общем-то, не очень-то переживают на этот счет. Если им нужен дедушка, то они не церемонятся особо. Это другие отношения. Но, опять же, он не тот типичный дедушка, который тетешкается с внуками. Нет, это серьезные разговоры. Отношение к любому маленькому человечку как к взрослому, с уважением. Мне кажется, папа в роли дедушки чувствует себя более уверенно, меньше ответственности, больше приятных моментов, меньше педагогики. Поэтому эта роль ему тоже удается с большим успехом.



Александр Банников

Главный редактор Источник - МК

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