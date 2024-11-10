Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Саудовскую Аравию

11:57 11.11.2024

Бишкек (АКИpress) – Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 10 ноября прибыл в город Эр-Рияд (Саудовская Аравия) с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.



