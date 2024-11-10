Казахстанские самолеты будут летать на экологически чистом SAF

12:00 11.11.2024

В Казахстане, завод, построенный российскими инвесторами в середине двухтысячных, начнет выпускать экологически чистое авиатопливо на основе биоэтанола



АСТАНА, 8 ноя - Sputnik. "КазМунайГаз-Аэро" (дочерняя компания "КазМунайГаза") и "BioOperations" подписали соглашение о реализации проекта по производству экологически чистого авиатоплива - SAF.



Документ подписан по итогам регионального семинара ИКАО "Green Airports", где обсуждались вопросы перехода Казахстана на использование устойчивого авиатоплива, сообщает пресс-служба "КазМунайГаза".



Казахстанский завод "BioOperations", расположенный в городе Тайынша Северо-Казахстанской области, является флагманом по глубокой переработке зерна в регионе. Основное преимущество завода - доступность сырьевой базы. Удачное расположение вдоль основных автомобильных и железных дорог оптимизирует логистику.



Биоэтанол, производимый BioOperations, представляет собой биотопливо, полученное из растительного сырья. Это высококачественный, возобновляемый и экологически чистый источник топлива, потребление которого растет в мире и широко используется в странах Европейского Союза. BioOperations экспортирует биоэтанол в страны ЕС и Великобританию.



Завод в Тайынше был построен в 2006 году владельцами Западно-Сибирской торгово-промышленной компании "Титан" Михаилом и Александром Сутягинскими, инвестировавшими в предприятие (тогда оно называлось Biohim) около ста миллионов долларов. Завод мог производить из зерна около 60 000 тонн биоэтанола - экологически чистой присадки к бензину, которая не только повышала октановое число, но при сгорании в двигателе распадалась на нетоксичные воду и углекислый газ. Также братья Сутягинские намеревались производить из пшеницы этанол (этиловый спирт) и перерабатывать его на предприятии в Омске в экологичную присадку следующего уровня.



Однако позже, Александр Сутягинский был обвинен в покушении на убийство, в неуплате налогов и других преступлениях, и осужден. По решению казахстанского суда, завод (равно как и другие предприятия Сутягинских) перешел в государственную собственность Казахстана. В 2010 году завод прекратил деятельность, но был реанимирован уже под новым брендом в 2018 году.