Кыргызстан. Скончался экс-глава Дирекции по национальным видам спорта Токсонбай Асанов

12:05 11.11.2024

В возрасте 60 лет скончался экс-глава Дирекции по национальным видам спорта Токсонбай Асанов



Бишкек (АКИpress) – В возрасте 60 лет 10 ноября скончался экс-директор Дирекции по национальным видам спорта Токсонбай Асанов, сообщили его родственники.



Асанов Токсонбай Озубекович родился 10 декабря 1963 года.



В 1990 году окончил Государственный институт физкультуры по специальности тренер-преподаватель, в 2004 году окончил аспирантуру в КНУ имени Ж. Баласагына. Имеет ученую степень профессора, кандидата педагогических наук, автор 15 учебно-методических пособий.



Асанов начинал трудовую карьеру в 1990-1999 годах с должности преподавателя, старшего преподавателя кафедры физического воспитания Государственного пединститута имени И. Арабаева.



В 1999–2001 годах являлся и.о. доцента кафедры физического воспитания и спорта в ННУ имени Ж. Баласагына. В 2001–2005 годах – завкафедрой физического воспитания и спорта КНУ имени Ж. Баласагына, в 2006–2007 – завкафедрой физического воспитания гуманитарных факультетов КНУ имени Ж. Баласагына.



В 2007–2009 годах Асанов работал главным тренером по женской борьбе в Госагентстве физкультуры и спорта при Правительстве КР. В 2009–2010 годах – директор Центра физкультуры, здоровья и спорта КНУ имени Ж. Баласагына.



Токсонбай Асанов в 2010– 2011 годах занимал должность директора СДЮШОР по национальным и прикладным видам спорта. С 2011 года являлся членом диссертационного совета Высшей аттестационной комиссии КР.



14 февраля 2017 года был назначен директором Дирекции по национальным видам спорта.



Имеет звание заслуженного тренера КР, мастера спорта СССР по вольной борьбе, отличника образования КР, отличника физкультуры и спорта КР и судьи Национальной категории по вольной борьбе.