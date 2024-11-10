Балтийский синдром и геополитическая перхоть, - Дмитрий Выдрин

13:10 11.11.2024

Балтийский синдром и геополитическая перхоть



Дмитрий Выдрин -

Философ, политолог и политтехнолог



Прошедшие американские президентские выборы меня откровенно порадовали. Не только в плане политических новаций, но и в ракурсе богатства психологических ассоциаций

Первая ассоциация, которая спонтанно возникла, - "балтийский синдром". Это когда субъект атмосферного воздействия не может адекватно и объективно оценить погодную ситуацию. То преувеличивает холод, то недооценивает загарный солнечный жар.

Такое впечатление, что весь сопричастный данному процессу мир подхватил где-то подобный синдром. Одни описывали выборы как эпохальное событие - некие десять дней (с учетом досрочного голосования), которые потрясли мир. Другие же, трактуют событие как рядовую зарубежную коллизию, не имеющую особого влияния на их родину.

Как говорил мой любимый автор: "В действительности все не так, как на самом деле". Соответственно, полезно б было проанализировать, что ж такого случилось в Америке. Без аберраций балтийского синдрома.



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Но прежде, чем приступить к этой задаче, поделюсь еще одной ассоциацией. Помните, как Трамп, в первую свою каденцию, глумливо стряхивал перхоть с плеч Макрона? Может хотел подчеркнуть его малость? Не знаю, честно говоря. Но сейчас Макрон поздравил нового хозяина одним из первых. Задолго до окончательного подсчета голосов. Видимо в благодарность за былой клининг его костюмчика от Бриони. Разве, что его опередил шустрый пострел Зеленский и несколько лидеров, совсем уж микроскопических государств. Геополитическая перхоть, короче!



Но вернемся к сути. Результат выборов, как мы отмечали на этом ресурсе, был очевиден уже после первого покушения на Дональда Альфредовича. Стало ясно, что за его раненое ушко демоны не по-детски получат в ухо.



Тем более победный тренд укрепился, после элегантного вторжения в избирательную компанию очаровательной супруги Мелании, через трогательный публичный поцелуй прямо в перевязанный орган слуха.

Попутно замечу, что задолго до еще первых выборов Трампа, довелось опубликовать несколько статей о неизбежной его победе. Тогда я сравнивал совокупные электоральные потенциалы тандема Хиллари и Била Клинтонов с тандемом Дональда и Мелании Трамп. Получался несомненный пассионарный перевес второй парочки.

По этому же признаку, Трамп проигрывал вторые свои выборы. Он тогда был на грани развода с супругой. И его помощники не поверили, когда я обратил внимание их команды на этот факт как сущностный электоральный изъян.



К счастью, сегодня он был сполна учтен и устранен. Но мы еще вернемся к неоценимой роли словенской красавицы в американских выборах. И ее родственной соратнице - жене старшего сына претендента.



Конечно, сильнейшую интенцию добавил в копилку победы Илон Маск. В сражении двух базовых ОПГ Штатов (организованных политических группировок) - республиканцев и демократов, часто не учитывают блуждание между ними политических кочевников - цифровиков. Именно Маск обеспечил на этих выборах релокацию Большой цифры из тотема ослов в тотем слонов. А это немерянные деньги, cетевой имидж, шарм модной современности.



Ну и вишенкой на торте стала белочка-блогер по кличке Арахис, которую мочканули по указке демократических властей Нью-Йорка. Последствия этой драмы, стали не меньшими, чем коварное убийство Ахиллеса. Дело в том, что у сына бога было стотысячное войско, а у Арахис - почти миллион подписчиков в сети. И почти все они проголосовали за Трампа.



Ныне цифровые боги покруче древнегреческих. Поймали демоны белочку! Родственница невинно убиенной белки потом даже злорадно скакала по сцене на прощальном выступлении Харрис. Вот вам и мистика…



А теперь о самом главном.

Почему локальная американская то ли история, то ли трагедия, объективно важна для всего мира? Да потому, что там показательно и во всей своей красе столкнулись не национальные, а планетарные силы. Схлестнулись реализм и утопизм. Не больше, не меньше.

Демократы-ультраглобалисты и они же утописты, считают нас ВРАГАМИ. Им наплевать, что из двух врагов всегда выживает только один. А часто погибают в смертельной схватке оба.

Республиканцы-консерваторы и они же реалисты, считают нас НЕДРУГАМИ. Так однозначно заявил нынешний избранный вице-президент и будущий глава державы Джеймс Дэвид Вэнс. А это совсем другая история.



Если у вас на общей лестничной площадке живет непримиримый враг, кто-то умрет или съедет из дома.

Если - недруг, ну, не сможете занять пару штук до зарплаты.

Основные проблемы РФ в ходе СВО как раз и были вызваны дисбалансом геополитической архитектуры: мы западные страны оценивали как недружественные; они нас считали врагами. На пощечину они отвечали хуком…



Выборы в Штатах, точнее их результат, в корне ломают эту конструкцию. Мы с лидером западного мира не становимся друзьями. Но возникает шанс зеркально-адекватной оценки друг друга…

В давние уже времена, гуляя по одному американскому заповеднику, я обратил внимание на глубокие горизонтальные борозды высоко на коре сосен. Гид пояснил: это следы когтей гризли. Один оставляет метку. Другой, заметив ее, пытается сделать такую же повыше. Если, не дотягивается-сразу убегает. Если, отметится выше - убежит старожил, когда заметит. Поймет, что на территорию забрел новый, более крупный хозяин. Дело в том, что гризли слишком сильны, чтобы драться. Могут убить или покалечить друг друга. А они - как сказал гид - "реалистичные животные".



Трамп и его сподвижники "реалистичные политические животные". У них и мировоззрение, как у всех редников, покоится на до боли знакомом реальном фундаменте: семья, собственность, государство. Ясно, что для себя любимых. И за их процветание они будут конкурировать с нами. Жестко, нагло, изощренно. Легко не будет.

Но это не демоны, не гиперутописты, которые за свои выдуманные и совершенно оторванные от реалий химеры, готовы весь мир, включая себя самих, превратить в труху.



Сразу после выборов, Трамп сказал, что все мировые проблемы он будет решать силой. Это не угроза, а констатация. В мирное время политика - баланс интересов. А в военной фазе, куда мы на много лет вступили, это баланс сил. Первым на планете, кстати говоря, подобный диагноз поставил В.В. Путин. Только, что, он об этом детально говорил на Валдае. А Трамп лишь способный ученик - умеет, как бизнесмен, учиться даже у конкурентов.

Но есть нюансы. Для реалистов сила - реальное измерение и ресурс разумной достаточности. Для утопистов - колдовство и магия беспредела.



Поэтому с приходом рыжего повелителя, Америка становится не Европой. Первая станет опираться на сравнимые потенциалы. Вторая - на химерные заклинания. Для первой сила будет выражаться в "зарубках" на "Тополе-М". Для второй - в потоках крови и кубометрах пыли. Пока украинской…



Боюсь, Европу уже не спасти от демократического шаманства и утопических наваждений. Об этом выборы в Штатах. Думали - "гудбай, Америка", а оказалось - "гудбай ЕС!"

Напоследок, еще одна ассоциация. Когда-то в Гарвардском универе, мне показали запись жутковатого эксперимента. В пустой бассейн помещали мамашу-обезьянку с детенышем на руках. Постепенно заливали емкость водой. Мамаша старалась держать киндера над поверхностью. Даже становилась на цыпочки, мужественно вздымая его над головой. Но когда вода заливала уже ноздри, вдруг бросала потомка себе под ноги, чтобы поднять свою голову над поверхностью.



Драма Харрис в том, что она считала себя мамашей, а была хохотливым детенышем.

Трагедия европейского выводка, включая примкнувшую к не святому семейству Украину, что они шизофренически считают себя бассейном.

Сейчас рыжий ка-а-ак бросит... Ну, будем разговаривать. Те, что до него и языка-то человеческого не понимали совсем.