Зачем США запугивают Таджикистан мифическим "российским вторжением"? - В.Прохватилов

15:38 11.11.2024

11.11.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Американские политологи в штатском всерьез занялись изучением военного ландшафта Центральной Азии



Американская НПО Oxus Society For Central Asian Affairs (штаб-квартира в Вашингтоне) опубликовала объемистый (600 страниц!) доклад о состоянии вооруженных сил Таджикистана.



Руководил этим исследованием ведущий американский эксперт по Центральной Азии Эдвард Лемон, свободно владеющий русским и таджикским языками. Лемон несколько лет провел в России и Таджикистане, выполняя исследования в интересах Пентагона и Госдепа США.



Большую часть доклада занимает достаточно объективный рассказ о таджикских вооруженных силах, не содержащий ничего нового по сравнению с рядом хорошо известными исследованиями армий республик Центральной Азии, в частности с ежегодными рейтингами военной мощи Global FirePower (GFP).



Кстати, в обновленном рейтинге GFP мощнейших армий мира Таджикистан занял 120-е место среди 145 стран. Среди стран Центральной Азии Вооруженные силы Таджикистана признаны самыми слабыми.



Зачем же группе американских ученых во главе с авторитетным знатоком Таджикистана потребовалось тратить время на публикацию того, что всем давно известно?



Ответ содержится в главе под названием "Потенциальные угрозы" (Potencial Flashpoints).



Таких угроз набралось, по мнению авторов доклада, целых три.



Во-первых, это вторжение боевиков афганского филиала запрещенного в России ИГИЛ*, так называемого "Вилаята Хорасан"*.



Сценарий такого вторжения прописан до мельчайших деталей, чему способствовали, как можно предположить, консультации американских военных экспертов из аналитических центров Forecast International и Military Periscope.



"В настоящее время основные проблемы безопасности Душанбе исходят от связанных с ИГ группировок, которые, по всей видимости, набирают силу в Афганистане, Пакистане и Центральной Азии после сравнительного затишья в 2010-х годах… Поскольку группы, связанные с ИГ, действуют в регионе с 2015 года, в последние месяцы наблюдается эскалация масштабов и интенсивности их операций, особенно на северо-западе Афганистана", – говорится в докладе.



Что касается активизации джихадистов на северо-западе Афганистана, то туда эти боевики были переброшены, как мы писали, из Сирии, Пакистана и Ирака на американских вертолетах в начале 2019 года. Об этом были сделаны официальные заявления заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Зубова и посла России в Афганистане Александра Мантыцкого.



Ранее таджикский портал "Ахбор" сообщил, что "военный министр" ИГ Гулмурод Халимов переместился в Афганистан и готовит вторжение в Таджикистан. Бывший полковник таджикского ОМОНа Г. Халимов весной 2015 года присоединился к "Исламскому государству", в 2017 году командовал обороной Мосула. Стажировался на антитеррористических курсах в США, в частности в тренировочных лагерях американской ЧВК Blackwater, считается мастером партизанской войны. По оценкам, численность боевиков Халимова достигала шести тысяч человек. Сам он в то время являлся командующим "Вилаята Хорасан" – филиала ИГ в Афганистане и Пакистане.



В настоящее время о Халимове ничего не слышно, но переброшенные в Афганистан на границу с Таджикистаном боевики, как сообщают те же авторы доклада Oxus Society, резко активизировались.



Вторая угроза для Таджикистана, которую увидели зоркие американские аналитики, в том числе вторжение таджикской армии в Киргизию, выглядит форменным издевательством над здравым смыслом.



"Для моделирования такого конфликта была проведена "комплексная военная игра, имитирующая полномасштабное вторжение таджикских вооруженных сил в южный Кыргызстан. Этот гипотетический сценарий предполагает ситуацию, когда Душанбе использует продолжающиеся территориальные споры с Кыргызстаном как предлог для начала экспедиционного удара, направленного на захват и оккупацию ключевых южных городов в Киргизии. Хотя мы оцениваем вероятность такого масштабного конфликта как чрезвычайно низкую, военная игра дает ценную информацию о существенных уязвимостях и недостатках в экспедиционных, наступательных и логистических возможностях Таджикистана. Также важно прояснить, что это упражнение, хотя и основано на реальности, не предназначено для отражения текущего состояния кыргызско-таджикских отношений, и не подразумевает какой-либо неминуемой угрозы конфликта такого масштаба между двумя странами", – говорится в докладе.



Ну и зачем было городить такой огород, если в том же докладе указывается, что "конфликт между этими двумя сторонами, скорее всего, останется локализованным до пограничных стычек или вообще не произойдет, поскольку армия Таджикистана не предназначена и не оснащена для длительных экспедиционных операций".



А затем, чтобы вставить еще и третий, ключевой для понимания целей авторов доклада сценарий: "Свержение таджикской администрации российскими войсками" (An Overthrow of the Tajik Administration by the Russian Forces).



Этот сценарий предполагает, что основную роль в реализации военного переворота в Таджикистане сыграет контингент 201-й военной базы России в Таджикистане, подразделения которой расположены в Душанбе, Бохтаре и Айни. Сам сценарий по духу и стилю напоминает бестселлеры Тома Клэнси, в которых русские военные представлены жестокими, но коварными "дуболомами", угрожающими всему прогрессивному человечеству.



На самом деле реальные угрозы для Таджикистана исходят от планировщиков Пентагона, которые перебросили на северные границы Афганистана сотни боевиков, готовых, перейдя пограничную реку Пяндж, совершать набеги на таджикские деревеньки.



На более серьезные операции боевики "Вилаята Хорасан" не способны, так как они будут оперативно вытеснены за пределы страны силами российского военного контингента и таджикского спецназа.



Еще более серьезную угрозу Таджикистану представляют полевые командиры, которым принадлежит, как мы писали, реальная власть в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана.



Горный Бадахшан (Памир) – самый большой по площади регион Таджикистана. Здесь проживает около двух десятков народностей, говорящих "на разных памирских языках иранской ветви индоевропейской языковой семьи". Большинство памирцев являются исмаилитами (одна из ветвей шиитского ислама). У исмаилитов имеется духовный глава, власть и авторитет которого передаются по наследству – имам Ага-хан (верховный владыка). В настоящее время (с 1957 г.) – Его Высочество Карим Ага-хан IV (титул присвоен королевой Елизаветой II). Это родившийся в 1936 году в Женеве миллиардер, рыцарь-командор ордена Британской империи. Египетский историк профессор Mohamed Rahman отмечает, что исмаилиты и их духовные лидеры, имамы династии Ага-ханов, были верными союзниками британской короны на протяжении веков.



В 2012 году в ГБАО было вооруженное восстание, когда местное население потребовало вывода правительственных войск и предоставления региону большей автономии. Активную роль в этих событиях, как мы писали, сыграли представители Фонда Ага Хана – организации, созданной главой мировой общины исмаилитов и подконтрольной британской разведке МИ-6. В итоге из административного центра ГБАО, города Хорога, были выведены правительственные войска, а всем участникам протестов и боевикам была гарантирована неприкосновенность.



По некоторым данным, в 2001 году МИ-6 и британская военная разведка ДИС взяли под свой контроль наркотрафик в провинции Кундуз на севере Афганистана, а в 2002 году – наркотрафик через ГБАО.



В 2012 году после убийства в ГБАО начальника местного управления Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) генерала Назарова Душанбе направил в столицу ГБАО город Хорог войска. При штурме города, оказавшего сопротивление, десятки людей погибли. После нескольких напряженных недель войска из-под Хорога были выведены.



Американский портал Eurasia.net, финансируемый, в частности, Soros Foundation (признан нежелательным в России) и МИД Великобритании, отмечал: после того как представитель Ага-хана Едгор Файзов провел переговоры с семью полевыми командирами, которых в Душанбе называют главарями ОПГ, а "Радио Озоди*" – "неформальными лидерами" Горного Бадахшана, беспорядки в регионе прекратились.



В докладе Oxus Society, над которым поработал весь цвет американских военных аналитиков, ни слова не сказано, что реальную угрозу Таджикистану несут контролируемые США джихадисты и подконтрольные британским спецслужбам полевые командиры Горного Бадахшана.



Это не входило в задачу составителей доклада Oxus Society. Весь этот объемистый документ преследует одну цель: создать в глазах таджикистанского руководства видимость угроз, исходящих от якобы бесконтрольных исламистов и от коварного северного соседа.



Судя по последним публикациям на сайте Oxus Society, США всерьез занялись изучением военного ландшафта Центральной Азии. Странам региона следует принять этот тревожный факт к сведению. Вашингтону не нужна стабильная Центральная Азия, а нужна хаотизация региона по извечному сценарию англосаксов: сначала создать проблемы и угрозы, а затем предложить свою помощь для их решения.