Озвучена подозрительная схема назначения Камалы Харрис президентом до инаугурации Трампа, - МК

15:44 11.11.2024

Демократам потребуется отставка Байдена



Кажется, что прошедшие президентские выборы в США все показали: победитель определен (господин Трамп и его сторонники весело и задорно всем об этом объявили), мировые лидеры поздравили нового лидера Америки. Однако до вступления Трампа в должность еще достаточно времени, а поэтому от демократов можно ожидать всего. И довольно подозрительно выглядит озвученное бывшим директором по коммуникациям вице-президента Камалы Харрис заявление о ее возможном президентстве.



Джамал Симмонс в разговоре с CNN смело предположил, что пока еще действующий президент США Джо Байден в ближайшее время должен уйти в отставку, что позволит его заместителю – Камале Харрис – занять высший пост.



Симмонс пояснил: "Он может уйти с поста президента в течение следующих 30 дней, сделав тем самым Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов. Это освободило бы ее от необходимости наблюдать за переходным процессом 6 января – от ее собственного поражения".



Предположение Джамала Симмонса вызвало шок у других участников программа CNN "Положение в стране". Консерватор Скотт Дженнингс даже пошутил: "Джамал сейчас пишет сценарий следующего сезона "Карточного домика"".



Но чуть ранее Симмонс уже делился похожим суждением, заявив: если Байден уйдет в отставку, "это облегчит следующей женщине возможность баллотироваться".



"Если бы он это сделал, это стало бы выполнением его последнего обещания, это дало бы Камале Харрис шанс стать 47-м президентом Соединенных Штатов Америки", – написал Джамал Симмонс.



Симмонс также пошутил, что это "разрушит всю атрибутику Трампа", поскольку его команда уже выпустила множество товаров с цифрой 47.



В целом, конечно, нечто подобное вполне может случиться. Демократы наверняка не просто так вводили в игру странненькую Харрис. Она некогда стала первой цветной женщиной вице-президентом. Кажется, что с момента выхода Байдена из президентской гонки Харрис уже очень активно примеряла на себя роль первой цветной женщины президента США. Однако не вышло.



Стремительный подъем рейтингов в момент ее заскакивания в гонку к решающему дню стал не таким очевидным. Подъем сменился пусть и не падением, но точно застоем, который не позволил Харрис обойти более опытного в политических играх Трампа.



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Явно видно, как демократы не хотят смиряться с обидным и болезненным поражением. Харрис, получается, ожиданий не оправдала. Но очевидно и то, что всего мы видеть, конечно же, не можем. Никто, например, не мог предсказать, что Байден выйдет из гонки. А это случилось.



Никто и теперь на 100% не сможет предсказать, что Байдена не заставят и вовсе оставить свой пост, дав возможность Харрис хотя бы немного тронуть американский руль. И сейчас, зная, что такой вариант возможен, немного по-иному звучат слова Харрис в Университете Говарда. Там она выступала с речью о признании собственного поражения, сказав, что "не откажется от борьбы, которая подпитывала эту кампанию".



В чем может выражаться продолжение этой борьбы? Убеждены, ответить не смогла бы даже сама Камала Харрис, ибо не она решает, как ей поступать и что говорить. С одной стороны, за этим может скрываться попытка продолжить борьбу через четыре года. С другой стороны, никто не исключал и вариант ухода Байдена с поста президента. Но тогда интересно, что принесет с собой этот последний радикальный вариант игры демократов.



Полина Коноплянко