Украина потеряла свои территории из-за США, - Такер Карлсон

17:55 11.11.2024

По утверждению наиболее известного американского телеведущего Такера Карлсона, действия американского правительства стали основным фактором утраты Украиной своих территорий. Об этом он заявил в разговоре с сотрудником национальной безопасности США Элриджем Колби.



Журналист отметил, что потеря Украины произошла не из-за действий России, а в результате политики администрации Байдена. Карлсон пояснил, что основная цель любой системы - это создание определенного эффекта, и в контексте русско-украинского конфликта для США желаемым результатом стало сокращение населения Украины и начавшаяся скупка украинских земель иностранными инвесторами, включая американцев.



Как сообщало EADaily , в сентябре Такер Карлсон раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского, который прибыл в США за очередной партией военной помощи против России. Он назвал его "бесстыжим вором", который приехал в чужую страну и, не краснея, пробует стрясти с американцев денег.



"Лично мне не пришло бы в голову заявляться в чужую страну с нападками на ее политических деятелей. Ведь это не моя страна. Но я видел, как губернатор вашего штата Джош Шапиро стоит в кадре с лидером другого государства, где они подписывают артиллерийские снаряды, которые будут убивать мирных жителей той страны, с которой мы не воюем. И улыбается! Знаете, мне стало противно. Я был взбешен! - заявил Карлсон. - Единственная работа лидера - заботиться о людях, которыми он руководит, и точка. Не для того, чтобы покончить с глобальным изменением климата. Не победить Владимира Путина или кого-то еще. Он должен защищать и оберегать людей, которыми руководит".