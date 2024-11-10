В Амстердаме устроили либеральный еврейский погром

18:03 11.11.2024

Украинский политолог Владимир Корнилов



Самый либеральный город мира - так называли Амстердам на протяжении десятилетий. Во многом этим и объясняется тот шок, который вызвали недавние погромы, произошедшие в этом городе в ночь с 7 на 8 ноября. Прошло уже несколько дней, а общемировой резонанс от этих беспорядков не стихает. Вчера суд рассматривал вопрос о запрете митингов и публичных акций в Амстердаме. На этой неделе последуют очень жаркие дебаты в парламенте Нидерландов, которые могут отразиться и на судьбе шаткой правящей коалиции.



Напомним, после футбольного матча местного "Аякса", принимавшего израильский клуб "Маккаби", в столице Нидерландов начались массовые избиения тех, кого местные мусульмане принимали за израильтян или евреев. Это не было привычным столкновением фанатских ультрас, к чему местная полиция была как раз готова: фанатов "Маккаби" сопровождали усиленные кордоны правоохранителей. Это была именно охота на евреев или тех, в ком сторонники Палестины заподозрили евреев. От жертв требовали ответить, какой они национальности, заставляли кричать "Свободу Палестине!", избивали, бросали в холодные каналы, издевались и третировали. Некоторые пострадавшие оказались на больничных койках.



Многие, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сразу же сравнили эти события с Хрустальной ночью - массовыми еврейскими погромами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в нацистской Германии. Король Нидерландов Виллем-Александр выступил с прочувственным обращением, в котором осудил насилие, и подчеркнул: "Мы не должны закрывать глаза на антисемитское поведение на наших улицах". Многие правительства мира выразили озабоченность. События в Амстердаме стали первополосной новостью ряда газет Европы. Но только не в Нидерландах!



И вот тут-то мы подходим к самому парадоксальному факту, связанному с этими беспорядками. В конце концов, инциденты, связанные с нападениями на израильтян или евреев, в последнее время происходят в разных странах. К сожалению, не стала исключением и Россия, где в прошлом году произошли печально известные события в Махачкале, когда толпа, подзуживаемая извне, искала в аэропорту "евреев". Ни для кого не секрет, что это была информационная спецоперация против России, устроенная телеграм-каналом, в создании и финансировании которого прямо признавался экстремист Илья Пономарев*, осужденный за оправдание терроризма и скрывающийся сейчас от правосудия на Украине. Все без исключения представители власти разного уровня, журналисты, общественные деятели осудили погромщиков. Организаторов и активных участников беспорядков в Махачкале приговорили к различным срокам, вплоть до девяти лет лишения свободы.



Но вот в том-то и дело, что в Нидерландах все выглядит иначе. Политическая элита и СМИ этой страны фактически разделились на два непримиримых лагеря. Причем чем либеральнее политик, тем больше он склонен к оправданию или же замалчиванию событий амстердамской ночи. Это кажется удивительным, но наиболее резонансное событие в Нидерландах, оказавшееся на первых страницах западной прессы, не получило такого же освещения в самых либеральных нидерландских газетах De Volkskrant и AD! Эти газеты без устали борются "за демократию" в разных частях мира и с удовольствием публикуют на первых полосах фотографии о самых скромных акциях либералов где-нибудь в России или Белоруссии, а недавно радостно освещали акции оппозиции в Грузии. Но погромы в Амстердаме скромно отодвинули на задний план.



В отличие от газеты De Telegraaf, считающейся самой правой в этой стране. В этом как раз и может показаться парадокс нынешней ситуации в Нидерландах. Первыми, кто стал требовать жесткого наказания погромщиков, стали политики, которых в либеральной прессе называют не иначе как "ультраправыми", "экстремистами", а то и "фашистами". Наиболее активным из них стал лидер Партии за свободу (PVV) Герт Вилдерс, потребовавший немедленно "арестовать и депортировать мультикультурную сволочь, напавшую на болельщиков "Маккаби". Он прямо обвинил в беспорядках Фемке Халсему - либерального мэра Амстердама, представляющую партию "Зеленые левые", и потребовал ее отставки.



Вилдерс известен многолетней борьбой против мусульман Нидерландов, его партия даже требовала полного запрета исламской религии в стране. На днях он отметил 20-летие зверского убийства на улицах все того же Амстердама известного режиссера Тео Ван Гога, пожаловавшись, что с тех пор вынужден жить под круглосуточной охраной. Вилдерс написал: "Двадцать лет назад в этот день я потерял свободу из-за критики ислама. Я жил с женой в казарме, тюрьме, полицейском участке, а теперь и на конспиративной квартире. После 20 лет несвободы я уже не помню, что такое быть свободным, свободно жить, иметь возможность свободно передвигаться, водить машину, ходить по магазинам или получать почту из собственного почтового ящика. Я в ловушке свободы". Да, это и есть "самый либеральный город в мире"!



Заметьте, политик, считающийся в Нидерландах "главным защитником евреев", называется в либеральной прессе "нацистом" (помните, нам те же либералы говорили: "Откуда на Украине нацизм? Там же президент - еврей!"). В то же время либеральные политики этой страны с таким же пафосом обвиняют в беспорядках исключительно израильских фанатов "Маккаби". Упомянутая Фемке Халсема заявила об участниках беспорядков: "Не все они антисемиты - многие из них недовольны тем, что происходит в Газе". Что "многие правые" (хотя пойди теперь разбери, кто там правые!) расценили как оправдание погромщиков.



А лидер партии DENK, являющейся антиподом PVV, депутат парламента Нидерландов Стефан ван Баарле использовал чуть ли не те же выражения Вилдера, но уже в адрес израильских болельщиков, назвав тех "бандитами" и "геноцидной мразью", которых следовало сразу арестовать и депортировать. У сторонников этой точки зрения есть основания: они приводят видео в доказательство версии, что именно болельщики "Маккаби" начали буянить, оскорблять окружающих, кричать антипалестинские лозунги. И это очень активно распространяется именно левыми газетами страны, которые предпочитают обвинить израильтян в провокации беспорядков.



В этих обвинениях есть свой резон. Но факт остается фактом: затем группы мусульманских жителей Амстердама искали для расправы именно евреев, а не только болельщиков "Маккаби" или израильтян. Поэтому удивительно, что либеральные СМИ пытаются оправдать их или смягчить их вину. Можно себе только представить, как бы реагировала западная пресса, если бы российские политики так же оправдывали организаторов погрома в Махачкале!



Все это наглядно подтверждает слова, сказанные Владимиром Путиным на Валдайском форуме буквально за пару часов до начала беспорядков в Амстердаме. Характеризуя современное состояние западного либерализма, он сказал, что тот выродился "в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли и сегодня оправдывает неонацизм, терроризм, расизм и даже массовый геноцид гражданского населения".



Мы это видим по многим проявлениям. С тех пор, когда западные либералы открыто поддержали нацизм на Украине, стыдливо закрывая глаза на свастики и зигование "борцов за демократию", удивлять нас это уже не должно. Теперь этим же идеологам либерализма все это аукается и выливается в межнациональные беспорядки и погромы на улицах "самых либеральных городов мира". Просто у разных лагерей либерального мира отныне есть "плохие" погромщики и "хорошие" - свои.



* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.