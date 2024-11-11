Тысячи граждан КНДР едут в Россию "на обучение"

00:03 12.11.2024

11.11.2024 |



В третьем квартале текущего года в Россию с целью обучения въехали более 3,7 тыс. граждан КНДР, что является самым высоким показателем с 2010 г. В первом квартале таких было 38, во втором 332. Таким образом, количество подданных КНДР, желающих обучаться в России, выросло за краткий промежуток времени более чем в 10 раз.



Всего в период с июля по сентябрь Россию посетили 5263 гражданина КНДР. США и Южная Корея подозревают, что под предлогом учебы в Россию едут либо рабочие, либо военнослужащие. Вашингтон считает экспорт рабочей силы из КНДР нежелательным, так как работники отправляют домой денежные переводы, пополняя государственный бюджет.



На фоне сообщений западной печати о предполагаемом нахождении в России военнослужащих КНДР не так важно то, есть они там или нет, как то, что Запад преподносит как недопустимое то, что сам совершает регулярно. Нахождение американских солдат в разных странах мира, увеличение численности группировки НАТО в странах Европы вблизи границ России тому свидетельство. Соответственно, Москва и Пхеньян имеют такое же право, как и США, размещать/отправлять воинские контингенты где и куда посчитают необходимым исходя из собственных национальных интересов, а не мнения США и ЕС.



Стратегический союз между Россией и КНДР повышает безопасность дальневосточных российских рубежей, поскольку КНДР мешает Вашингтону тем, что территориально перекрывает американской армии, дислоцированной в Южной Корее, доступ к российской границе. Москва и Пхеньян договорились, что в случае нападения на одну из сторон другая сторона окажет ей всестороннюю помощь.