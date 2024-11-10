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Из-под "Хезболлы" выбивают сирийскую почву. Ливанское урегулирование потребовало посредничества России, - Къ
00:09 12.11.2024

Израиль и Ливан близки к заключению сделки о прекращении огня, утверждают израильские СМИ. По их данным, проект договоренностей предполагает, что Россия подключится к урегулированию в качестве посредника. Не исключено, что помощь Москвы необходима правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху и в Сирии: через ее общую границу с Ливаном группировка "Хезболла" получает вооружения из Ирана. Израиль неоднократно давал понять, что намерен блокировать этот транзитный маршрут. Издания, близкие к сирийской оппозиции, утверждают, что еврейское государство рассчитывает создать "пояс безопасности" на юге Сирии.

Близость сделки по Ливану подтвердили источники издания Israel Hayom. По их словам, проект соглашения практически готов и его условия Израиль устраивают. В проекте есть пункт об отводе сил "Хезболлы" к северу от реки Литани и о запрете военного присутствия группировки вблизи пограничных районов. Регулярная армия Ливана, в свою очередь, должна взять на себя обязательство по демонтажу оставшейся инфраструктуры "Партии Аллаха" в течение 60 дней с момента заключения сделки. Предполагается, что израильские войска будут оставаться в Ливане до истечения этого срока.

Israel Hayom утверждает, что процесс включает предоставление гарантий от России и США в сфере безопасности, чтобы не допустить перевооружения "Хезболлы". С этой целью, по данным издания, правительство Биньямина Нетаньяху ведет активный диалог с Москвой. Как сообщало на минувшей неделе израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ", не так давно министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер нанес визит в Россию, чтобы обсудить детали договоренностей по Ливану. Возможно, речь идет о гарантиях по ситуации в соседней Сирии, где российская сторона сохраняет свой воинский контингент.

Вопрос о разоружении "Хезболлы" плотно связан с перспективой блокирования сирийско-ливанской границы, через которую, как утверждают израильтяне, ливанская группировка получает вооружение из Ирана.

В минувшие выходные господин Дермер отправился с визитом в США. От своего ключевого союзника Израиль также ждет посреднической помощи. Идея включения Москвы и Вашингтона в тандем международных гарантов отсылает к соглашению 2018 года, когда президент Владимир Путин и 45-й президент США Дональд Трамп смогли договориться в Гамбурге о формировании зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Тогда от этой сделки зависела безопасность израильского севера.

Как утверждают источники оппозиционного Дамаску телеканала Syria TV, сейчас правительство господина Нетаньяху всерьез рассматривает возможность формирования "пояса безопасности" в южных районах Сирии. По его сведениям, буферная зона, согласно этому плану, должна простираться от севера граничащей с Израилем провинции Эль-Кунейтра до Голанских высот.

Таким образом, утверждают источники Syria TV, Израиль хотел бы не только лишить отряды "Хезболлы" в Сирии возможности совершать трансграничные обстрелы израильской территории, но и не позволить им просачиваться на юг Ливана.

Все проекты соглашения по урегулированию, попадавшие в СМИ, свидетельствуют о твердом намерении Израиля оставить за собой право на одностороннее применение силы против "Хезболлы" в случае нарушения ею договоренностей.

Насколько к выполнению договоренностей готова "Хезболла", судить сложно. Однако, как замечает американский Институт изучения войны (ISW), у шиитской группировки уже нет возможности "вести эффективную и организованную оборону против наступающих израильских сил" в Южном Ливане. Одна из причин заключается в том, что ЦАХАЛ продолжает операции по устранению ее командиров тактического уровня. Это, в свою очередь, снижает эффективность отдельных подразделений "Партии Аллаха", отмечает ISW.

Тем временем глава Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви утвердил план расширения зоны наземной операции на юге Ливана.

По словам израильских официальных лиц, это должно закрепить достигнутые военные успехи и обеспечить контроль над прилегающими ливанскими территориями. Тем самым израильское правительство придерживается излюбленной тактики "переговоров под огнем", поэтому планы Генштаба не идут вразрез с дипломатическими усилиями.

Как США собираются завершить войну в Ливане
Что касается России, то в последнее время правительство господина Нетаньяху посылало сигналы о готовности решать проблемы в двусторонних отношениях. Так, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин заявлял, что власти еврейского государства снова рассматривают вариант с возвратом России Александровского подворья в Иерусалиме - исторического объекта в черте Старого города, вокруг которого идут юридические споры.

Нил Кербелов

Источник - коммерсант
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