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Азербайджан устал ждать Пашиняна в гости, - Игорь Селезнев
00:19 12.11.2024

10.11.2024

От Баку требуют освободить армянских заключенных
Игорь Селезнев

Никол Пашинян решает, лететь ли ему в Баку.
Премьер-министр Германии Олаф Шольц накануне климатической конференции COP29 позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву. Помимо предстоящего мероприятия они обсудили мирные переговоры между Баку и Ереваном. Ранее стороны не исключали, что COP29 может стать площадкой, на которой они наконец зароют топор войны, но на практике за последние несколько месяцев не удалось сделать ни одного шага в нужном направлении.

По словам Алиева, Азербайджан – инициатор начала подготовки мирного договора с Арменией. Однако в ее Конституции содержатся территориальные претензии к Баку. К тому же правки, которые Ереван постоянно пытается вносить в проект документа, негативно влияют на переговорный процесс. "Несмотря на это, стороны близки к достижению окончательной договоренности по тексту документа, и переговоры продолжатся после завершения СОР", – подчеркивает пресс-служба Алиева.

В свою очередь, бывший посол Азербайджана в Канаде и Чехии (с 2009 по 2019 год), глава Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев назвал три требования Баку к Еревану, без соблюдения которых не получится подписать мирный договор. Во-первых, это изменение уже упомянутой Конституции Армении. Во-вторых, армянские власти должны отказаться от подачи юридических исков к Азербайджану. В-третьих, на границе между республиками не должно быть никаких сил третьих сторон, включая наблюдателей.

Примечательно, что с начала года премьер-министр Армении Никол Пашинян как минимум дважды менял свою позицию по климатической конференции в Баку. Так, в июне пресс-секретарь армянского лидера Назели Багдасарян заявила, что он не будет участвовать в мероприятии. Но в октябре глава комиссии парламента Армении по внешним отношениям Саркис Ханданян заявил журналистам, что Пашинян предложил Алиеву подписать соглашение о мире до COP29, а затем он лично сказал, что считает конференцию возможностью для обсуждения двусторонних отношений.

"Считаю, и это наша позиция, что COP29 – это хороший повод, чтобы мы сконцентрировали наше внимание на существующих в регионе проблемах, на мирном процессе, на стабильности и развитии региона", – подчеркнул Пашинян, выступая в парламенте.

Как бы там ни было, 7 ноября замглавы МИД Армении Ваан Костанян сказал, что Ереван еще не решил, будет ли участвовать в COP29. По словам дипломата, ответ на приглашение азербайджанской стороны будет зависеть от "динамики переговорного процесса". Также он сообщил, что Ереван заинтересован в скорейшем заключении мирного договора с Баку, но пока на уровне министров и глав государств нет конкретных договоренностей о встречах.

Политический аналитик Тигран Кочарян считает, что скорее всего Пашинян или его представители все-таки не поедут в Баку. "Алиев уже и сам не ждет их, говоря, что переговоры по мирному договору продолжатся после COP29. При этом у Еревана вряд ли есть строгие переговорные позиции. Скорее Баку выдвинул ряд требований, которые армянская сторона должна выполнить, если хочет подписать мирный договор. Пашинян движется в этом направлении, но не с той скоростью, которая нужна Алиеву", – считает эксперт.

"Азербайджану нужно все, а не частичный мир", – согласен руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян. Он напомнил, что власти Армении готовы подписать часть достигнутых соглашений, но Баку нужно полностью исключить армянский фактор в регионе. До этого отсутствие мирного договора может рассматриваться азербайджанской стороной как возможность для оказания давления для получения новых уступок.

Тем временем один из главных противников главы Армении Баграт Галстанян призвал его отправиться на COP29. "Лицо, занимающее должность премьер-министра Армении, должно лично отправиться в Баку и, применив любимый им формат двусторонних переговоров с президентом Азербайджана, добиться такого результата, который сделает возможным немедленное возвращение на родину всех наших соотечественников, взятых в плен, удерживаемых в заложниках", – заявил Галстанян.

Такого же результата от COP29 ожидает Армянская апостольская церковь. По инициативе главы ААЦ Гарегина II 10 ноября в армянских церквах по всему миру прошла экуменическая (всемирная) молитва за мир и справедливость в Армении и освобождение армянских заключенных в Баку. "Мы искренне надеемся, что эти духовные усилия повысят осведомленность мировой общественности об этом продолжающемся гуманитарном кризисе и будут способствовать мирному решению, основанному на правде и справедливости", – отметил католикос.

"На следующей неделе политические и бизнес-лидеры соберутся в Баку для обсуждения вопросов изменения климата, всего в нескольких километрах от тюрем, где остаются заключенными 23 армянских заложника. Мы будем пристально следить за тем, как эти лидеры будут реагировать на продолжающиеся международные преступления против народа Нагорного Карабаха. Подробный отчет будет опубликован по окончании мероприятия", – присоединился к требованиям освободить заключенных первый прокурор Международного уголовного суда (МУС) Луис Морено Окампо.

Напомним, в азербайджанских застенках находятся как минимум 33 армянина. Среди них 8 бывших представителей военно-политического руководства Нагорного Карабаха. Это экс-президенты самопровозглашенной республики Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламента Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.

Как сказал "НГ" азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, подобные призывы не влияют на ход переговоров, но ухудшают фон вокруг них. "Обычно за ними стоят силы, которые не согласны с тем, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. В том числе за этим можно увидеть отдельные политические круги на Западе", – сказал эксперт. Вместе с тем он считает, что Пашинян приедет на COP29 только в том случае, если переговорный процесс вплотную подойдет к подписанию мирного договора.

Источник - НГ
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