Эрдоган потирает руки: какие проблемы Турции может решить "друг Дональд", - Камран Гасанов

00:24 12.11.2024

КАМРАН ГАСАНОВ

11 ноября 2024



Ошеломляющая победа Дональда Трампа на выборах президента США повергла в шок многих европейских политиков. При этом в некоторых столицах явственно ощущается радость от триумфа республиканца. Одной из таких является Анкара.



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Переживающему правительственный кризис немецкому канцлеру Олафу Шольцу враги тут же припомнили, что он открыто поддерживал его соперницу Камалу Харрис, и отныне он - "хромая утка" на мировой арене.



Французский президент Эммануэль Макрон тут же забыл о конфликте с Шольцем из-за поставок оружия Украине и на последнем саммите ЕС решил сомкнуть щиты в одном строю с Германией.



А вот турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган явно потирает руки. Вместе с премьерами Израиля, Венгрии и Грузии он был одним из первых иностранных лидеров, поздравивших республиканца: "Поздравляю моего друга Дональда Трампа, который в результате упорной борьбы одержал победу на выборах президента США".



Помимо почти мгновенного поздравления, обращает на себя внимание использование слова "друг".



Да, Эрдоган время от времени его употребляет, даже в отношении тех, кого другом и не считает. Но учитывая, что Байдена Эрдоган так не называл, турок явно рад победе республиканца. "Друг" в данном случае можно трактовать как некий аванс, выданный в счет будущих добрых отношений. Президент Турции возлагает на новую администрацию в Белом доме большие надежды.



К надеждам вернемся чуть позже, а пока отметим, что до победы Трампа в Анкаре избегали выражать ему откровенные симпатии, несмотря на то, что явно предпочитали его Байдену.



Пожалуй, единственный раз, когда Эрдоган нарушил "нейтралитет" - звонок в середине июля, когда Трампу прострелили ухо. Эрдоган назвал атаку "нападением на демократию" и отметил "смелую позицию" кандидата в президенты, призвавшего к единству нации.



Причин для симпатии к Трампу у президента Турции было немало. Идеологизированный подход демократов приносил массу проблем в отношения с США. Еще при администрации Барака Обамы бывший тогда вице-президентом Джо Байден пытался свергнуть власть Эрдогана. А став президентом, первым делом признал массовое убийство армян в Османской империи геноцидом.



Он постоянно оказывал давление на Турцию из-за ее политики в Сирии, угрожал санкциями против Анкары за помощь в обходе антироссийских санкций и в итоге их ввел. Сделка по поставке истребителей F-16 до сих пор заморожена, и Турция не получила компенсацию за исключение из программы строительства F-35.



Во время предвыборной кампании в 2023 году посол США открыто поддерживал противников турецкого президента.



Отношения с США при Байдене были похожи на вынужденную сделку с дьяволом. Эрдоган всеми фибрами души ненавидел демократическую администрацию, вмешивающуюся во внутреннюю и внешнюю политику, но вынужден был с ней работать.



Экономический кризис и санкционное давление заставляли Эрдогана искать общий язык, соглашаться на вступление Швеции в НАТО, возвращать "азовцев"* на Украину и даже ограничивать сотрудничество с российскими банками. Турции нужны были инвестиции и исправление инвестиционного климата ориентированной на Запад турецкой экономики.



Миротворческие попытки по Украине тоже ограничивались из-за воинственного настроя Байдена и следующей его примеру зависимой Европы. Плохие отношения с США стимулировали и ухудшение отношений с ЕС. При поддержке Вашингтона Брюссель, Париж и Берлин вели себя все наглее, напирая на темы нарушения прав человека и недостатков турецкой демократии.



Будет ли эрдогановская Турция чувствовать себя лучше при Трампе - большой вопрос. Но судя по заявлениям турецкого президента, он возлагает на новую администрацию большие надежды.



В поздравительном твите Эрдоган написал, что ожидает укрепления двусторонних отношений и разрешения глобальных кризисов в Палестине и на Украине. На следующий день он созвонился с Трампом и вновь озвучил свои позитивные ожидания. Более подробно о них турецкий лидер рассказал журналистам на борту самолета на обратном пути из Будапешта, где участвовал в саммите Европейского политического сообщества.



Итак, на что же рассчитывает Эрдоган?



В двусторонней повестке ему хочется восстановить отношения до доверительного уровня. И важным этапом станет воскрешение сделки по истребителями. Турок напомнил, что Трамп во время прошлого президентства спрашивал: "Они заплатили, но вы все еще не отдали самолеты?"



Сможет ли Трамп закрыть сделку, в Анкаре еще не уверены, но надежды есть. Вопрос только в том, что Трамп потребует взамен, ведь бизнесмен не привык работать бесплатно. В 2019 году, например, республиканец буквально умолял Эрдогана отказаться от российских С-400.



Во внешней политике главные приоритеты Турции - Украина и Палестина. Эрдоган потратил очень много сил на посредничество. Имелись и определенные успехи в виде Стамбульских соглашений, зерновой сделки и помощи в обмене пленными, но они уже давно остались в прошлом.



При Трампе Эрдоган рассчитывает укрепить свою позицию медиатора. "Если администрация Трампа подойдет к российско-украинскому конфликту с точки зрения урегулирования, то можно будет легко положить конец этой войне", - сказал он. Если миротворческая риторика Трампа реализуется на практике, то посреднические усилия Турции, по мнению ее президента, окажутся успешнее.



Как Трамп будет пытаться участвовать в разрешении украинского кризиса, до конца еще неясно. В Европе бьют в набат, ожидая, что республиканец будет сливать киевских "партнеров".



Издание The Wall Street Journal уже приводит некий план с заморозкой конфликта и созданием демилитаризованной зоны. Помощник Трампа советует Владимиру Зеленскому забыть о Крыме, а сын - о деньгах. Но какая-то определенность наступит только после январской инаугурации.



В Кремле как минимум призывают не торопиться с выводами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Трампа менее предсказуемым, чем Байден и Харрис. Поэтому Эрдогану остается только ждать первых решений из Вашингтона в январе.



Другая сердечная боль Эрдогана - Газа. При Байдене все было плохо: США, конечно, критиковали израильского премьера Биньямина Нетаньяху за методы войны, но в Палестине уже погибли 50 тысяч человек, растет их число и в соседнем Ливане. Хозяин Долмабахче думает, что при Трампе на Ближнем Востоке "установятся прочный мир и стабильность". В качестве "хорошего начала" Эрдоган предлагает своему визави прекратить поставки оружия Израилю.



В своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал "остановить войны". При этом не стоит забывать, что в прошлой каденции своими решениями по Иерусалиму, Голанским высотам и "ядерной сделке" с Ираном он подтвердил "звание" самого произраильского президента в истории США.



В предвыборной гонке он обещал сделать Израиль "снова великим", пугал исчезновением еврейского государства при Харрис и совсем недавно поддержал нанесение удара израильскими военными по ядерным объектам Ирана.



Сможет ли он остановить войны в регионе с таким произраильским настроем?



Не исключено, что именно на теме Ближнего Востока отношения Анкары и Вашингтона могут дать сбой, как в свое время операции Турции в Сирии против курдов привели к словесной перепалке Трампа и Эрдогана и угрозам уничтожить турецкую экономику.



Конечно, все эти риски в Турции осознают. И Эрдоган заявил об этом: "Мы работали с Трампом при его предыдущем президентском сроке. Несмотря на периодически возникающие разногласия, модель партнерства Турции и США неоспорима".



Вероятно, турецкие власти исходят из того, что Трамп, хоть и непредсказуем и жесток, но с ним можно договориться, и перспектива изменений в лучшую сторону стоит риска, так как при Байдене лучше быть уже не могло.



В любом случае, какие бы надежды на Трампа не возлагал Эрдоган, ему нужно будет продолжать диверсификацию внешней политики. Интеграция с БРИКС, сотрудничество с арабскими странами и Китаем жизненно необходимы, чтобы не следить каждый раз за выборами в колеблющихся штатах и настроениями в Конгрессе, Госдепе и Белом доме.



Вашингтон будет всячески препятствовать суверенизации Турции, независимо от того, какая из двух партий контролирует исполнительную и законодательную власть.



* "Азов" - организация, признанная террористической в России.