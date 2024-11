Дональд Трамп – главный сионист Америки? - В.Катасонов

00:25 12.11.2024 11.11.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



О главном секрете политической выживаемости и успехов эксцентричного миллиардера



Идейные позиции только что победившего в президентских выборах Дональда Трампа политики и журналисты определяют самыми разными словами: "консерватор", "либерал" (особенно в части, касающейся экономики), "изоляционист", "традиционалист", "патриот", "пацифист", "деляга", "коммерсант", "прагматик", "пресвитерианец" (приверженец одной из форм протестантизма), "универсальный христианин" (пребывающий вне конкретных христианских доминаций), "фундаменталист", "модернист", "милитарист", "империалист", "глобалист" и т .д.



Нетрудно заметить, что некоторые из определений идейной позиции Трампа дополняют друг друга. Но большинство несовместимы, противоположны. Например, в одних публикациях Трампа подают как фанатичного изоляциониста и протекциониста, а в других – как империалиста и глобалиста. В одних его представляют как пацифиста, а в других как милитариста. И т. п. Объяснить это нетрудно: Трамп как артист меняет роли в зависимости от политической конъюнктуры и команд, которые он получает от "глубинного государства" (которое в конечном счете и "назначило" его на пост президента США). Некоторые наблюдатели обращают внимание на такую мировоззренческую "волатильность" Трампа и справедливо дают ему определение "беспринципный".



Впрочем, ряд наблюдателей обращает внимание на то, что в каких-то вопросах он удивительно постоянен. Можно сказать, даже фанатично постоянен. Одно из определений Трампа как политика не меняется не при каких обстоятельствах. Дональда Трампа называли и продолжают называть "сионистом". Это его качество ярко проявилось в проходившей в 2023-2024 гг. предвыборной президентской кампании. Более того, многие эксперты считают, что именно благодаря этому качеству Трамп и сумел добиться победы в выборах.



Многие в Америке об этом секрете популярности Трампа и этой причине его победы знают. И политики, и сколь-нибудь интересующиеся политикой американцы. Это секрет Полишинеля. Достаточно зайти в интернет, там мы найдем уйму публикаций, из называния которых видно, что Трамп и сионизм неотрывны друг от друга. Вот примеры.



"Zionist Organization of America Honors Donald Trump for Support for Israel, Jewish Community" ("Сионистская организация Америки чествует Дональда Трампа за поддержку Израиля и еврейской общины")



"The Case for Trump 2024: Zionism" (Аргументы в пользу Трампа в 2024 году: сионизм)



"Do Donald Trump and Kamala Harris identify as ‘Zionist’? Here’s what their campaigns told us". ("Дональд Трамп и Камала Харрис идентифицируют себя как "сионистов"? Вот что рассказали нам их кампании".



"Donald Trump: Zionist or Anti-Semite?" ("Дональд Трамп: сионист или антисемит?")



"Trump Is America’s First Zionist President" ("Трамп является первым президентом сионистом Америки")



"Donald Trump – A Super Zionist?" ("Дональд Трамп – супер-сионист?")

Подобного рода публикаций в информационном пространстве – десятки, если не сотни. Наверное, для многих российских читателей подобная характеристика Трампа покажется неким "хайпом", пиар-акцией, приемом желтой прессы.



Но не будем спешить с выводами. Для начала приведу определение сионизма из "Википедии": "Сионизм (от названия горы Сион в Иерусалиме) – политическое национальное движение, целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине – в Земле Израиля (Эрец-Исраэль), а также идеологическая концепция, на которой это движение основывается. Основателем политического сионизма является общественный и политический деятель Теодор Герцль". В советское время в учебниках, монографиях и справочниках давалось более глубокое и широкое определение сионизма, включающее социально-экономическую и политическую составляющую.



Вот, например, определение из книги Игоря Ярославцева "В чем обвиняется сионизм" (М.: Прогресс, 1984): "Сионизм – это шовинистическая идеология крупной еврейской буржуазии, ее реакционная практика, выражающаяся в деятельности разветвленной системы организаций, выполняющих тактические и стратегические установки еврейской финансово-промышленной олигархии в ее борьбе за всемерное своих позиций в капиталистическом мире" (стр. 4-5).



Книга издавалась ровно 40 лет назад. С уч`том нынешних реалий следует лишь подкорректировать окончание фрагмента: "…в ее борьбе за всемерное своих позиций… во всем мире". Ибо социалистического мира уже нет. Весь мир стал капиталистическим.



Всякие сомнения насчет того, является ли Дональд Трамп сионистом, снимает он сам. Он не шепотом, а громогласно, с высоких трибун и с пеной у рта доказывает, что он самый главный в Америке приверженец и защитник Израиля и его политики на Ближнем Востоке. Следовательно, он отвечает самым строгим стандартам высокого звания "сионист". Кстати, внимательные наблюдатели отмечают, что за многие годы со стороны Трампа не было ни одного публичного замечания, критического высказывания в адрес Израиля.



Приведу цитаты из его признаний в страстной и беззаветной любви к Израилю. В середине прошлого десятилетия в ходе тогдашней предвыборной кампании Трамп заявлял: "Единственный [кандидат], который окажет Израилю реальную поддержку, – это я. Все остальные – только разговоры, никаких действий. Они политики. Я был верен Израилю с того дня, как родился. Мой отец, Фред Трамп, был верен Израилю до меня. Единственный, кто окажет Израилю необходимую поддержку, – это Дональд Трамп".



А вот признание примерно того же времени, в котором Трамп клянется в любви не только к Израилю, но и к евреям, которые находятся за его пределами. Он признается в непреодолимой тяге к евреям, которые близки ему по духу:



"Я знаю так много людей из Израиля. У меня так много друзей в Израиле. Прежде всего, израильтяне – прекрасные бизнесмены. У них есть природный инстинкт к бизнесу, и их стартапы фантастические. Я все время имею дело с израильтянами, и я все время имею дело с людьми, которые являются евреями, независимо от того, израильтяне они или нет".



Трамп, видимо, сильно переживает, что он не еврей по крови. Но с евреями (точнее иудеями) он един по духу: "Я испытываю большое уважение к традициям Шаббата".



Трамп с радостью записал в евреи свое потомство: "У меня много – у меня огромная любовь к Израилю. У меня, как ни странно, есть зять и дочь, которые являются евреями, ясно? И двое внуков, которые являются евреями".



Трамп хочет быть святее папы римского. Он считает себя более правоверным израильтянином, чем многие "номинальные" евреи Америки и Израиля. Вот, например, публикация 2019 года с очень откровенным названием: "Trump is parroting Zionist doctrine: U.S. Jews must be loyal to Israel" ("Трамп повторяет сионистскую доктрину: евреи США должны быть лояльны Израилю")



В конце своего пребывания в Белом доме в 2020 году Трамп сделал следующее признание: "Не путайте там, в Израиле: я сейчас ваш самый большой друг. Моя дочь замужем за евреем, который является ярым сторонником Израиля, и я принимал участие во многих парадах в честь Дня Израиля. Моя дружба с Израилем очень крепка".



Дональд Трамп также клянется в вечной дружбе и любви к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, которого он нежно называет Биби: "Я большой друг Израиля. Я был Великим Маршалом Парада в честь Дня Израиля. У меня так много друзей. Нет никого ближе. И Биби Нетаньяху попросил меня сделать рекламу для него, для его кампании. Я сделал рекламу для него".



Соответственно, Трамп ненавидит всех, кто плохо относится к Биби. Не пожалел он в 2016 году и президента Барака Обаму, который якобы "обижал" бедного Биби: "Президент Обама нехорош. Для Израиля он был худшим президентом в истории. Посмотрите, как расстраивался премьер-министр Нетаньяху каждый раз, когда приезжал в Вашингтон. Все заявления Нетаньяху верны; он прав на 100%. Разве так относятся к нашим друзьям? Я позабочусь, чтобы это изменилось".



Обаму Трамп обвинял в предательстве Израиля на протяжении всей своей первой предвыборной кампании. Прежде всего за то, что Обмана пошел на сближение с Тегераном и подписал в 2015 году многостороннее соглашение (с участием Китая, России, Великобритании и Франции) по ядерной программе Ирана: "Президент Обама не был другом Израиля. Он относился к Ирану с нежной любовью и заботой и сделал его великой державой. Иран действительно стал великой, великой державой всего за очень короткий период времени из-за того, что мы сделали. И все это за счет Израиля, наших союзников в регионе и, что очень важно, самих Соединенных Штатов".



Президент Трамп к большому удовольствию Израиля вышел из упомянутого соглашения в 2018 году. Трамп за время своего президентства сделал также много других "услуг" еврейскому государству. Наиболее важные:



6 декабря 2017 года Трамп признал вопреки решениям ООН об особом статусе Иерусалима этот город единой и неделимой столицей Израиля и перенес туда посольство США;



официально признал аннексию Израилем оккупированных им Голанских высот в Сирии;



лично приказал ликвидировать 3 января 2020 года командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе КСИР Касема Сулеймани и угрожал Ирану применением ядерного оружия.



Сионисты регулярно демонстрировали свою ответную любовь этому американскому политику. Вот, например, в ноябре 2022 года бывший президент Дональд Трамп получил медаль Теодора Герцля – высшую награду Сионистской организации Америки – за то, что он "был лучшим другом Израиля, который когда-либо был в Белом доме". Трамп был очень польщен такой наградой. Ведь ранее ее удостаивались "самые-самые" (после того как покидали свои высшие посты): бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, бывший президент Гарри Трумэн и бывший премьер-министр Израиля Голда Меир. Среди других обладателей медали Теодора Герцля также такие "самые-самые" лорд Бальфур, Давид Бен Гурион, Менахем Бегин и Шелдон Г. Адельсон.



Сам Трамп хвастливо заявляет, что, кроме медали Теодора Герцля, у него еще куча других наград от сионистов: "Что касается Израиля, я люблю Израиль. Я удостоился много [израильских] наград – премию "Древо жизни" и различные награды Еврейской федерации. Когда вы будете в Нью-Йорке, вы придете ко мне в офис, потому что я хочу показать вам свою стену. На ней так много наград от Израиля, от еврейских благотворительных организаций и разных групп".



В Израиле бурно отмечают победу Трампа на американских выборах. Израильский премьер Биби в восторге. Вот его первая реакция на объявление об итогах выборов: "Дорогие Дональд и Мелания Трамп, поздравляю с величайшим возвращением в истории! Ваше историческое возвращение в Белый дом знаменует собой новое начало и мощное подтверждение приверженности великому союзу между Израилем и Америкой".



Остальной Ближний Восток, наоборот, – в полном напряжении. Соседи Израиля понимают, что приход "миротворца" и "главного сиониста Америки" Трампа в Белый дом грозит им большой войной. Которая может быть намного "круче", чем шестидневная война 1967 года и война Судного дня 1973 года.



Впрочем, напряглись и многие другие страны, находящиеся далеко от Израиля и Ближнего Востока. В том числе американцы, которые переживают по поводу того, что Америка оказалась под полным контролем сионистов. Вот, например, что думает о новом американском президенте известный бывший чиновник из администрации Рейгана Пол Крейг Робертс (Paul Craig Roberts). В статье, называемой "Trump Is America’s First Zionist President" ("Трамп – первый сионистский президент Америки") он пишет: "Трамп установил такие отношения США с израильским сионизмом, каких у США нет ни с одним другим государством, а у Израиля – ни с одним другим государством. По любому вопросу, затрагивающему интересы Израиля, Трамп отдал внешнюю политику США в руки Израиля. Трамп установил такие отношения США с израильским сионизмом, каких у США нет ни с одним другим государством, а у Израиля – ни с одним другим государством. По любому вопросу, затрагивающему интересы Израиля, Трамп отдал внешнюю политику США в руки Израиля". Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731360300





