Российскую платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab

00:30 12.11.2024

Центральные банки Ирана и России завершили первый этап интеграции платежных систем, в рамках которого российская "Мир" была официально подключена к иранской Shetab, сообщает агентство Tasnim. Интеграция проходит в три этапа. После второго российские туристы смогут получать наличные по карте "Мир" в банкоматах Ирана.



Сегодня в Тегеране в присутствии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной состоялась церемония запуска первого этапа. Представитель иранского ЦБ Мостафа Гамари Вафа на странице в соцсети X представил итоги первого этапа. Он разместил видеозапись, на которой показан процесс снятия наличных с иранской карты платежной системы Shetab при помощи телефона с технологией NFC с банкомата ВТБ.



О первых договоренностях Ирана и РФ по картам "Мир" сообщалось в 2022 году. В 2023 году были заключены двусторонние соглашения. Кроме Ирана, "Мир" планируют внедрить Египет, Монголия, Индия, Шри-Ланка, Индонезия, Маврикий. При этом некоторые страны и банки прекратили работу с картами "Мир" из-за рисков вторичных санкций.