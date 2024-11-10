 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российскую платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab
00:30 12.11.2024

Центральные банки Ирана и России завершили первый этап интеграции платежных систем, в рамках которого российская "Мир" была официально подключена к иранской Shetab, сообщает агентство Tasnim. Интеграция проходит в три этапа. После второго российские туристы смогут получать наличные по карте "Мир" в банкоматах Ирана.

Сегодня в Тегеране в присутствии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной состоялась церемония запуска первого этапа. Представитель иранского ЦБ Мостафа Гамари Вафа на странице в соцсети X представил итоги первого этапа. Он разместил видеозапись, на которой показан процесс снятия наличных с иранской карты платежной системы Shetab при помощи телефона с технологией NFC с банкомата ВТБ.

О первых договоренностях Ирана и РФ по картам "Мир" сообщалось в 2022 году. В 2023 году были заключены двусторонние соглашения. Кроме Ирана, "Мир" планируют внедрить Египет, Монголия, Индия, Шри-Ланка, Индонезия, Маврикий. При этом некоторые страны и банки прекратили работу с картами "Мир" из-за рисков вторичных санкций.

Источник - kommersant.ru
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