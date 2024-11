Тайвань вступает в программу лояльности Дональду Трампу, - Къ

00:51 12.11.2024

Остров решил показать избранному президенту США, что не поскупится на свою оборону

Победа на выборах в США Дональда Трампа побудила некоторых азиатских союзников Вашингтона предпринять шаги, которые, по их замыслу, должны понравиться будущему хозяину Белого дома. Так, по данным британской Financial Times, Тайвань, озабоченный угрозой возможного китайского вторжения, решил продемонстрировать избранному президенту, что, по-прежнему рассчитывая на помощь США, готов и сам выложить круглую сумму на закупку американских вооружений. О стремлении закупить у США пусковые установки ракет средней дальности заявляют и на Филиппинах.



По данным Financial Times, ссылающейся на нескольких чиновников как в США, так и на Тайване, Тайбэй еще до выборов в Соединенных Штатах затеял "неофициальные переговоры" с командой Дональда Трампа о том, покупка каких вооружений могла бы наглядно продемонстрировать решимость острова инвестировать в собственную обороноспособность. "Есть довольно много крупных платформ и других вещей, на которые наши вооруженные силы давно положили глаз, но не могли приобрести, так что нам есть из чего выбирать",- заявил изданию высокопоставленный тайваньский чиновник, работающий в сфере национальной безопасности.



Оглашать весь список того, что конкретно из американских вооружений интересует Тайвань в первую очередь, официально на острове не стали.



"Перед лицом постоянно растущей военной угрозы со стороны Китая в Тайваньском проливе и других странах региона Тайвань и другие близлежащие страны продолжают укреплять свою оборону",- только и отметила пресс-секретарь главы островной администрации Уильяма Лая (другой вариант имени - Лай Циндэ) Карен Го, не став ни подтверждать, ни опровергать информацию насчет переговоров сторон по закупкам оружия.



Однако если верить неофициальной информации, покусился Тайвань на весьма приличный пакет вооружений, который тайваньские эксперты оценили в сумму порядка $15 млрд. Так, по словам нескольких человек, знакомых с ситуацией, Тайбэй собрался запросить у Штатов 60 истребителей F-35, 4 усовершенствованных самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkey, десяток списанных в самих Штатах эсминцев типа Arleigh Burke и 400 ракет для зенитных ракетных комплексов MIM-104 Patriot.



Напомним, что еще в свой первый президентский срок Дональд Трамп активно, если не сказать агрессивно, продвигал мысль о том, что все союзники США должны больше вкладываться в собственную оборону. И если несколько лет назад политик настаивал на том, чтобы страны-члены НАТО тратили на свои военные нужды не менее 2% от ВВП, то в ходе нынешней кампании он призвал довести эти расходы уже до 3%. "Я буду настаивать на том, чтобы каждая страна НАТО тратила не менее 3%. Вам нужно подняться до 3%. 2% - это кража века, особенно с учетом того, что мы за это платим",- заявлял Трамп-кандидат в августе нынешнего года.



Схожим образом Трамп-президент и Трамп-кандидат "стимулировал" и азиатских союзников США.



Как итог, Япония еще пару лет назад объявила о планах удвоить расходы на оборону, а Южная Корея начала инвестировать в собственные неядерные силы стратегического сдерживания. Впрочем, это стало не столько подстраховкой от непредсказуемости американского лидера, сколько естественным ответом на мощную модернизацию армии соседнего Китая и северокорейскую ракетно-ядерную угрозу.



Досталось заодно и Тайваню. Если уходящий глава Белого дома Джо Байден пообещал как-то, что американские вооруженные силы будут защищать остров в случае полномасштабного нападения со стороны Китая (хотя это заявление и было вскоре дезавуировано), то заселяющийся вскоре в Белый дом Дональд Трамп еще в январе нынешнего года решительно отказался от возможности обязать Америку защищать Тайвань. На этом фоне готовность Тайбэя не ждать бесплатных милостей от Вашингтона, а раскошелиться и обеспечить свою безопасность за собственный счет, причем еще и к выгоде американских компаний, наверняка придется по душе новой республиканской администрации. "Инстинкт Тайваня инвестировать больше средств в собственную оборону является правильным, и в первой администрации Трампа были одобрены исторические пакеты по продаже оружия",- напомнил бывший сотрудник Пентагона Хайно Клинка, работавший там в первый срок Трампа (цитата по Financial Times).



Напомним, тогда Вашингтон успел одобрить 11 оружейных сделок с Тайбэем, включая поставки острову истребителей F-16 и танков Abrams, на общую сумму $21 млрд. Конечно, и при Джо Байдене это сотрудничество не сошло на нет (для сравнения, в годы его президентства сумма оружейных сделок Вашингтона и Тайбэя составила $7 млрд). Однако демократическая администрация всегда настаивала на том, чтобы Тайвань больше вкладывался в накопление боеприпасов и другого более дешевого и мобильного оружия, пригодного для атаки превосходящего по численности захватчика, а не в покупку традиционных дорогостоящих систем обороны.



Схожим с Тайванем путем решили пойти и Филиппины - самый давний военный союзник Штатов в Азии. На днях министр обороны этой страны Жилберто Теодоро заявил, что Манила намерена приобрести у США ракетные комплексы наземного базирования средней дальности Typhon (также называемые Mid-Range Capability, MRC), которые Штаты привезли на Филиппины в апреле для нужд двусторонних военных учений и с тех пор так и оставили там.



Разумеется, сей факт, как и вероятные планы Вашингтона разместить Typhon еще и на территории Японии, был встречен с осуждением теми странами, против кого они в первую очередь нацелены. А именно Китаем.



Пекин осудил появление Typhon на острове Лусон, а планы Манилы купить эти системы назвал "провокационными" и "дестабилизирующими". Что касается сотрудничества Вашингтона с Тайбэем, то в Пекине уже не раз заявляли: США должны "прекратить продажу оружия Тайваню и военное взаимодействие с ним", а тайваньская администрация - "отказаться от попыток добиться отделения, опираясь на внешние силы и наращивая военный потенциал, и перестать вести Тайвань к конфликту и войне".