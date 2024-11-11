Строительство АЭС в Казахстане: французские реверансы – против здравого смысла, - Дм.Нефедов

01:21 12.11.2024

11.11.2024 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Предстоящий визит Владимира Путина в Казахстан станет знаковым событием



В Астане рассчитывают на участие компаний Республики Корея в консорциуме по строительству атомной электростанции в Казахстане, заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на 17-м форуме сотрудничества "Центральная Азия – Республика Корея", который на днях состоялся Сеуле. По мнению главы казахстанской дипломатии, участие южнокорейских компаний в данном проекте "создаст новые перспективы для энергетической безопасности Центральной Азии".



Напомним, 71% участников прошедшего 6 октября референдума о строительстве атомной электростанции поддержали такую идею. Власти же Казахстана рассматривают нескольких возможных поставщиков ядерных технологий для этого проекта – это китайская компания CNNC (China National Nuclear Corporation), южнокорейская KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power), "Росатом", французские EDF (Électricité de France, оператор АЭС) и Orano. Построить станцию планируется до 2035 года, ее инвестиционная стоимость оценивается минимум в 10 млрд. долл. (в текущих ценах).



Известно, что недавно Orano лишилась лицензии на добычу урана на руднике Имурарен в Нигере (бывшая французская колония в Западной Африке), однако не свернула своей деятельности, к примеру, в Габоне (также бывшая французская колония в центре континента), а также в соседнем бывшем "бельгийском" Конго (Киншаса).



Президент Казахстана К.-Ж. Токаев не исключает вариант участия французов в качестве участников гипотетического международного консорциума по строительству АЭС, если таковое решение таки будет принято. По итогам недавнего визита казахстанского лидера в Париж и его встречи с генеральным директором EDF Люком Ремоном государственное агентство "Казинформ" сообщило, что "французские компании могут войти в данный консорциум". Здесь надо заметить, что любой консорциум в столь непростом деле, как строительство АЭС, как минимум затягивает сроки реализации проекта, так как предполагает "подгонку" различных, зачастую трудно стыкующихся технологий и не только. По словам директора Агентства этнонациональных стратегий Александра Кобринского, многовекторность в энергетике может привести к серьезным проблемам и даже катастрофам: "В этом консорциуме сложно определить, кто окажется слабым звеном. Франция, США, Южная Корея не заинтересованы в прямой безопасности АЭС. В прямой безопасности заинтересованы только страны соседи – Китай и Россия".



Выступая 5 ноября на круглом столе в Париже "Инвестиционное сотрудничество", Токаев подробно рассказал о партнерстве с Францией по различным направлениям: "...мы рады быть одним из основных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Франции в Центральной Азии. На долю Казахстана сегодня приходится более 80% торговли Франции с регионом. В этом году объем двусторонней торговли увеличился на 45%. Мы рассчитываем на сохранение этой тенденции. Прямые французские инвестиции также выросли на 15%, достигнув рекордного уровня почти в 900 млн. долл. (к концу с. г. – Прим. ред.). В настоящее время на казахстанском рынке работают более 200 французских компаний, в том числе такие известные, как Total, Alstom, Orano (выделено нами - ред.), Danone, Vicat, Airbus".



"Энергетика всегда была ключевым сектором нашего сотрудничества, – продолжил казахстанский лидер. – Будучи крупным поставщиком нефти и урана в ЕС, мы готовы и дальше поддерживать энергетический суверенитет Франции (выделено нами. – Ред.). Учитывая, что наша страна является крупнейшим производителем урана в мире, а Франции обладает обширным опытом в атомной промышленности, мы могли бы сотрудничать в гражданской атомной энергетике".



4 ноября с. г. Токаев заявил в Le Figaro, что исход референдума 6 октября "закладывает прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества Астаны и Парижа в данной сфере". В более же широком контексте Казахстан, "будучи крупнейшим мировым производителем природного урана, остается надежным партнером французской атомной энергетики".



В свою очередь, глава Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов отметил, что "известная в мире французская компания Orano имеет большой опыт и технологии по извлечению урана. Поэтому в этой сфере у нас очень хорошие договоренности (выделено нами. – Ред.) по применению ее технологий и опыта в Казахстане. Вторая компания EDF – тоже мировая компания. Они являются мировыми лидерами по управлению атомными электростанциями… глава нашего государства сказал, что после референдума будет решаться вопрос о консорциуме. Скорее всего, по итогам таких переговоров будет решен вопрос об их участии в консорциуме". Иные же пользователи социальных сетей и вовсе начали утверждать, что "строить АЭС в Казахстане будет Франция".



Несмотря на столь щедрые авансы, официальные и не очень, подписание с парижанами каких-либо документов по проекту АЭС или вообще по урановой тематике не планировалось.



Примечательно, что незадолго до приезда Токаева на берега Сены представительная делегация Минэнерго республики побывала в Сеуле, также декларируя готовность сотрудничать в области ядерной энергетики и посетив, в частности, производителя турбин Doosan. Именно эта корпорация должна была сейчас участвовать в строительстве двух энергоблоков на АЭС Темелин в Чехии под эгидой вышеупомянутой KHNP, однако усилиями американских и французских конкурентов данная эта перспектива становится несколько размытой, равно как и строительство "южными" корейцами АЭС в Казахстане.



Декларированное стратегическое партнерство Парижа и Астаны, договор о котором подписан еще в 2008-м и торжественно подтвержден в ходе визита Э. Макрона в Астану ровно год тому назад, так или иначе предполагает обсуждение "атомной" проблематики. Однако едва ли в Казахстане не видят череды неудачи и откровенных провалов атомных проектов с участием французских компаний в Европе и не только. Вообще, в последние годы западным компаниям, мягко говоря, не сильно сопутствовал успех при строительстве высокотехнологичных объектов, сроки ввода которых в эксплуатацию задерживались, а сметы строительства кратно росли.



Разумеется, строительство АЭС – политическое решение, и можно не сомневаться, что оно будет взвешенным и в полной мере учитывающим как тесный характер двусторонних российско-казахстанских отношений, так и наработанный опыт "Росатома", который, по словам побывавшего с рабочим визитом в Астане министра иностранных дел России Сергея Лаврова, готов предоставить партнерам свои компетенции: "Россия не просто готова помочь [в строительстве АЭС], Россия уже внесла свои предложения. Мы следили за тем референдумом, который президент Токаев провел, получил поддержку в своих планах развития атомной энергетики. Росатом готов полностью предоставить свои компетенции для того, чтобы решать и этот вопрос с нашими казахстанскими друзьями".



"Росатом" занимается в Казахстане совместной добычей и обогащением урана, что предполагает глубокую промышленную и технологическую кооперацию. Так, 1 ноября стало известно о запуске на Ульбинском металлургическом заводе (дочернее предприятие АО "Казатомпром") линии автоматизированного контроля производства урановых таблеток – топлива для атомных электростанций, созданном совместно с новосибирским Институтом оптико-электронных информационных технологий.



Как заявлял ранее президент Токаев, "Казахстан и Россия являются соседями от Бога, у нас самая протяженная сухопутная граница в мире, и кроме дружбы и сотрудничества между нашими странами ничего другого быть не может". Заметим, в контексте сотрудничества в сфере ядерных технологий географическая близость – непреходящее преимущество, ибо в случае обращения к услугам той же Франции пришлось бы решать непростую проблему наземного и воздушного транзита крупногабаритных узлов и агрегатов через наземное и воздушное пространство третьих стран, включая Азербайджан, отношения которого с администрацией Макрона, мягко говоря, далеки от идеальных. По мнению The Times of Central Asia, "Россия и Китай… могут легко под любым предлогом заблокировать транспортировку казахстанских ядерных материалов через свои территории в Европу. Железнодорожный транспорт остается доминирующим для экспорта урана из Казахстана, но его зависимость от российских и китайских маршрутов представляет собой стратегическую проблему для Астаны", что якобы предполагает отработку поставок ядерного топлива через "Каспийский морской транспортный маршрут" (составляющая "Срединного коридора", однако "без учета "ядерной сделки" с Россией и Китаем этот путь также может стать проблематичным, поскольку Казахстан рискует ухудшить отношения с Москвой и Пекином".



Знаковым событием назвал казахстанский лидер предстоящий в конце ноября официальный визит в Астану Президента России Владимира Путина, который "придаст дополнительный импульс нашему стратегическому партнерству и союзничеству". Западные игроки предпринимают немалые усилия, стремясь разладить двусторонний диалог России и Казахстана, и в частности дискредитировать совместные энергетические проекты. Однако едва ли это будет иметь успех: экономические отношения наших стран выстраиваются на равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве и, надо полагать, сотрудничество в прорывной сфере ядерных технологий получит в ближайшее время качественно новый импульс.