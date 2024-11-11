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Радужная вакханалия. Удастся ли остановить ее в мировом спорте? - Дмитрий Федоров
01:26 12.11.2024

11.11.2024
Радужная вакханалия
Участие мужчин-трансгендеров в женских соревнованиях стала ключевой темой в повестке 79-й сессии Генассамблеи ООН. Владимир Путин предлагает организовать отдельные соревнования между трансгендерами. Дональд Трамп обещает "изгнать мужчин из женского спорта".

В конце октября отмечался День Организации объединенных наций. Этот праздник существует с 1948 года. Он приурочен к вступлению в силу в 1945 году Устава ООН. Организация официально существует с момента ратификации этого основополагающего документа большинством его участников, в том числе пятью постоянными членами Совета Безопасности.

Незадолго до этого, в середине сентября, начала работу очередная 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. С первого дня существования Генассамблея стала местом поиска многосторонних решений для множества глобальных проблем сотрудничества и взаимопонимания.

Ее трибуна помнит пламенную речь Н.С. Хрущева с требованием покончить с колониализмом. В историю международных отношений навсегда вошли произнесенные им тогда слова: "Конец, могила колониальному рабству! Долой его! И похоронить его, чем глубже, тем лучше!".

Джон Ф Кеннеди объяснял с трибуны Генеральной ассамблеи, насколько важна для прогресса человечества международная конкуренция в сфере освоения космоса.

Фидель Кастро, нарушив 15 минутный регламент выступлений, произносил пламенную речь более 4-х часов.

В 2009 году незадолго до своего убийства Маумар Кадафи, более полутора часов излагал план реформы системы объединенных наций, основанной на принципах многополярного мира.

Именно с этой трибуны Нельсон Мандела произнес историческую фразу "В любом обществе главной целью должно быть счастье человека".

Президент России Владимир Владимирович Путин в 2015 году на 70-й сессии генассамблеи обратился к странам Запада с призывом остановить "экспорт революций" и расширение блока НАТО. Российский лидер тогда предвидел: "рано или поздно такая конфронтационная логика должна… обернуться серьезным геополитическим кризисом". Будь этот призыв услышан, сегодня мир не стоял бы на пороге третьей мировой войны.

К сожалению, на текущей, 79-й сессии генассамблеи единственной дискуссией, вызвавшей резонанс в мировой печати, стало обсуждение проблематики, которая вряд ли с первого раза оказалась бы понятной отцам-основателям ООН, "большой тройке". Возможно, они сочли бы предмет дискуссии и вовсе непристойным, однако разобравшись, они, безусловно, разглядели бы в происходящем в наши дни в современном спорте вопиющую непристойность.

На заседании генассамблеи выступила представительница Иордании Рим Алсалем – специальный докладчик ООН по противодействию насилию в отношении женщин и девочек. Ее доклад, представленный совместно с выдающимися спортсменками, в том числе, участницей трех Олимпийских игр пловчихой Шэррон Дэвис назывался "Насилие в отношении женщин и девочек в спорте". По содержанию и эмоциональному накалу – это был крик боли. Он включал в себя чудовищную статистику.

Согласно докладу, за последние несколько лет более 600 спортсменок потеряли не менее 890 медалей на более чем 400 соревнованиях в 29 спортивных дисциплинах в результате политики спортивных федераций и МОК, позволяющей трансгендерным мужчинам соревноваться с женщинами.

По мнению специального докладчика из-за очевидного физиологического дисбаланса с соперниками и потерей конкуренции, спортсменки сталкиваются с тяжелейшим психологическим стрессом. Более того, даже на важнейших международных соревнованиях им стало не только некомфортно, а просто опасно находиться в раздевалках и душевых.

В то же время, последним олимпийским чемпионом по боксу среди женщин стал… физиологический мужчина – представитель Алжира Имам Хелиф.

"По мере изменения традиционных патриархальных ценностей женщины и девочки в спорте сталкиваются с новыми формами дискриминации по признаку пола", – заявила Рим Алсалем. – Одним из ярких примеров является открытие женских спортивных категорий для мужчин, что еще больше подрывает их доступ к равным возможностям и право на участие в соревнованиях в условиях безопасности, достоинства и справедливости" – сказала она.

По словам спецдокладчика ООН речь больше не идет лишь о женском достоинстве и справедливости. Многие спортсменки на соревнованиях уже получили тяжелые травмы от мужчин-трансгендеров. Горьким примером тому – судьба американской волейболистки Пэйтон Макнабб, которая получила тяжелое сотрясение мозга, когда трансгендер со всей силы попал ей в голову мячом. У нее до сих пор нарушено зрение, парализована одна сторона тела.

Спецдокладчик ООН представила экспертное заключение ведущих специалистов в области эндокринологии и спортивной медицины относительно правил недавно введенных МОК. Согласно новому нормативу мужчина, некоторое время получавший гормональную терапию, имеет право участвовать в женских состязаниях.

"Назначение мужчинам гормональных блокаторов, чтобы они могли соревноваться с женщинами, как это делают некоторые спортивные федерации, не работает", – отметила та же Рим Алсалем. "Применение сильнодействующих препаратов, содержащих гормоны противоположного пола не влияет на спортивный результат, а лишь наносит вред организму здорового человека. Этот факт доказан наукой много десятилетий назад"

Формулировки и принципы прав человека должны по-прежнему соответствовать науке и фактам, в том числе биологическим, заявила эксперт. Кроме того, она указала на то, что вред здоровью причиняемый спортсменкам на состязаниях со стороны мужчин-трансгендеров может быть однозначно охарактеризован как насилие.

В ответ на эти весьма убедительные доводы с трибуны генассамблеи выступила представляющая Грецию Александра Ксантаки – специальный докладчик ООН в области культурных прав.

Начало выступления соответствовало современным ценностям и понятиям: "Государства должны принимать все возможные меры для искоренения дискриминации по признаку пола, этнической принадлежности, правового статуса, возраста или любого другого фактора, включая косвенные, межсекторальные и структурные факторы. Решения, не позволяющие женщинам участвовать в соревнованиях и основанные на представлениях о том, кто такая женщина или как она должна себя вести, должны быть немедленно пересмотрены".

Завершение выступления было и вовсе за пределами здравого смысла. Г-жа Ксантаки заявила о том, что любые запреты на участие в спортивных мероприятиях трансгендерам, а также, введение ограничений на участие в женских состязаниях для атлетов с "индивидуальными представлениями о собственной половой принадлежности" противоречат современным стандартам в области прав человека. Все выглядело так, словно с трибуны Генеральной ассамблеи ООН прозвучало приглашение в женский спорт, и извращенцев всех мастей и расцветок, и откровенных мошенников вроде скандального американского "пловца в купальнике" Лии Томас, который, не добившись результатов в мужских соревнованиях, объявил себя трансгендером и стал выигрывать титул за титулом в женских состязаниях!

Владимир Путин на прошедшем на днях заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" высказал свое мнение по поводу происходящего сегодня в мировом спорте. "Под давлением извне Международный олимпийский комитет превратился в каких-то цирковых артистов… уничтожают его своими руками". Он предложил, чтобы трансгендеры соревновались между собой, а не с женщинами.

К счастью, и другие мировые лидеры, к примеру, Виктор Орбан и Джорджа Мелони неоднократно высказывали аналогичное мнение. Дональд Трамп после победы на президентских выборах обещал "изгнать мужчин из женского спорта". Сдержит ли свое обещание? Удастся ли совместными усилиями здравомыслящей части мирового сообщества остановить радужную вакханалию? Для начала – в спортивной сфере…

Источник - fondsk.ru
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