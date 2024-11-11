Абхазия. Протестующие против сотрудничества с Россией перекрыли Гумистинский мост на выезде из Сухума

07:33 12.11.2024

Толпа протестующих, более 200 человек, в Абхазии перекрыли Гумистинский мост на выезде из Сухума. Через этот объект проходит основная автотрасса на Новый Афон, Гагру и границу с РФ.



Один из участников акции Леван Инапшбы сообщил РИА Новости, что через мост пропускают лишь машины скорой помощи, а также организован трансфер в Сочи и Сухум. Блокировка будет продолжаться до тех пор, пока власти не выполнят требование выпустить из изолятора временного содержания шестерых активистов.



Протестующие выступают против ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Уже заблокированы три моста, через которые ведут дороги из Сухума. По последним данным, утром вторника, 12 ноября, Кодорский мост был разблокированн по доброй участников акций.