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Бросив все силы в Малые Локни, командование "Пiвнiч" получило прорыв "северян" через реку Снагость, - Радомир Маркуш
08:40 12.11.2024

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Курская дуга, 11 ноября: Зачистка Дарьино превратилась в операцию "Буря в курятнике"
Бросив все силы в Малые Локни, командование "Пiвнiч" получило прорыв "северян" через реку Снагость
Радомир Маркуш
11 ноября 24

Основные события в Курском приграничье 11 ноября происходили в Дарьино. В Сети появились кадры с геолокацией истребления нашими штурмовиками оккупантов на восточной окраине населенного пункта - на левом берегу реки Снагость. Для понимания: штурм велся с запада, значит, наши не только форсировали водную преграду, но и фактически прошли все село (см. карту).

Судя по видеозаписи, "львы" Зеленского пытаются спрятаться в курятники, поэтому разведке группировки "Север" пришлось немало потрудиться, чтобы выявить среди кур и петухов военнослужащих ВСУ и уничтожить их FPV-дроном. С нашей стороны иронично назвали этот бой "Бурей в курятнике".

Основной гарнизон "хероев" после провальной попытки дать отпор русским бойцам решил забаррикадироваться в местной школе, в которую оперативно прилетел термобарический ФАБ и ликвидировал бандеровский гнойник. Скорее всего, идет зачистка уже освобожденного населенного пункта.

Бросается в глаза, что силенок у оккупантов в Дарьино оказалось маловато. На солдатских форумах "микол" пишут, что "орки опять надурили командиров ВСУ, которые решили, что основной удар ВС РФ будет в направлении Малой Локни и там ждали москаля" и даже якобы "взяли его в окружение" в Старой Сорочине.

Дескать, туда командование "Пiвнiч" перебросило основые силы, но пропустили прорыв на куда более важном направлении - в сторону Свердликово. Похоже на правду. Кстати, бандеровская "телега" так и не опубликовала пруфов "москальского котла" в районе Малой Локни.

Зато на карте заблокированного в нашей стране картодела Liveuamap (по слухам аффилированного с Пентагоном) передовые позиции ВС РФ показаны на расстоянии нескольких сот метров от ж/д станции Локинская - практически на окраинах Малой Локни, причем Старая Сорочина заявлена как ничейная, то есть в серой зоне, а Новая Сорочина и половина Погребков (с запада улицы Графовка) - за нами.

Враг по-прежнему пытается перехватить инициативу или хотя бы вернуть потерянные позиции. По данным нашего Минобороны, подразделениями группировки "Север" отражены шесть контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка. В этих суицидальных "мясных штурмах" противника до 70 бандеровцев стали "двухсотыми" и тяжелыми "трехсотыми", а пять умных военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за сутки потери укровермахта составили более 300 укровояк, что свидетельствует об обострении ситуации.

Показателен также рост фактов сдачи оккупантов в плен. Похоже, все меньше "херои" верят Зе-страшилкам от "Квартала 95" и больше своему солдатскому радио и видеозаписям в Сети. На одной из них попавший в плен в Курской области военнослужащий ВСУ Андрей Безручков призывает своих сослуживцев сложить оружие и поясняет, что это единственный шанс сохранить свою жизнь. Он говорит на камеру: "Обойдутся нормально, по-людски".

В русский плен попадают не только бандеровцы, но и натовская техника. Очередные трофеи тульских десантников - американская БМП M2 Bradley и турецкий бронетранспортер Kirpi, которые с помощью бронированной ремонтно-эвакуационной машины отбуксированы с поля боя в расположение нашей части.

А у сил вторжения совсем поплохело с техникой, не доезжает до опорников. Укровояки, будучи по своей натуре отморозками, пересели на гражданские машины жителей Курской области, чтобы доставлять личный состав и стройматериалы на позиции. Правда, наши дроноводы быстро вычисляют мародеров и отправляют их прямиком к Бандере.

В целом устраивать покатушки ВСУшникам в русском приграничье стало вообще опасно. После того, как наши ворвались в Дарьино из Свердликово, туда выехало подкрепление численностью до 50 спецназовцев на 1-й БМП и 6-ти бронетранспортерах. По пути колонна нарвалась на рой "Ланцетов" и FPV-дронов, которые уничтожили всю бронеколонну и перебили 35 оккупантов.

Кроме того, по сведениям достоверного источника, укровояки попытались остановить "северян" в Дарьино заградительным огнем своей "арты", но нарвались на контрбатарейную ответку. В ходе "дуэли" в хлам разбиты 2 вражеские буксируемые гаубицы, 2 пункта управления БпЛА, 120-мм миномет.

Впрочем, оккупационная группировка ВСУ, несмотря на уничтожение более 30 тысяч "хероев" за прошедшие 3 месяца, по-прежнему считается самой мощной и мотивированной на всем фронте. Как пишет El Pais со ссылкой на украинских военных, Киев держит в Курской области больше войск, чем на юге Донбасса.

"Думать, что на убой идут только насильно "загнанные палкой" мобилизованные, в корне неправильно, а наличие огромного количества пленных, которых насильно "бусифицировали", - не показатель, - поясняет "Северный ветер". - В ВСУ есть молодые, идейные и мотивированные боевики с промытыми напрочь мозгами. Для удобства управления в каждом батальоне из них формируется отдельная рота так называемых "элитных штурмовиков".

По данным "СВ", помимо роты "элитных штурмовиков", наиболее мотивированные и обученные сосредоточены в подразделениях БпЛА. Они по совместительству выполняют задачи контроля мобилизованных, проще говоря, "заградотряда", тогда как остальные используются в качестве "пушечного мяса" или "приманки" для отвлечения огня. Их действия можно сравнить с "ложной целью для ПВО".

Уничтожение этой группировки врага безусловно скажется на всей военной кампании, поскольку в частях на других направлениях начинают преобладать немотивированные и необученные "мобики".

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731390000


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