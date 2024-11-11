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|Госсекретарем США при Трампе может стать "враг" Зеленского потомок индийских мигрантов Вивек Рамасвами
09:43 12.11.2024
Госсекретарем США при Трампе может стать назвавший Зеленского "нацистом" Вивек Рамасвами
Как сообщает газета The Hill, главой американского внешнеполитического ведомства после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа может стать предприниматель индийского происхождения, писатель Вивек Рамасвами.
Напомним, ранее Рамасвами "отметился" достаточно резкими высказываниями в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. В частности, он назвал президента Незалежной "нацистом" и "комиком".
Его соперником на пост госсекретаря в кабинете Трампа является сенатор от Республиканской партии Марк Рубио, представляющий штат ФЛорида.
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"У Рубио может быть преимущество, так как он обладает большим опытом в области международной политики, благодаря работе в комитете по разведке сената", - пишет издание.
Авторы: ИНЕССА БУСЛАЕВА