Россия готова лететь на Луну вместе с китайцами – но желательно не в роли шерпы-носильщика, - СП

09:51 12.11.2024

Неудача с "Луной-25" не должна останавливать работу, перерывы в космической гонке слишком дорого обходятся

Евгений Берсенев



Материал комментируют:

Алиса Зарипова Игорь Маринин



Космические амбиции России не ограничиваются Луной, на это указал физик, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.



"У нас и сегодня огромное количество идей, например, освоение Луны и дальнего космоса", - сообщил руководитель научного учреждения.



Ковальчук убежден в необходимости активного продвижения имеющихся наработок, чтобы зафиксировать технологическое лидерство России.



"Надо знать свою цену и правильно выстраивать отношения с партнерами. Например, в Китае сегодня успешно развивается термоядерный проект. Но надо помнить, что он начинался на советской установке Токамак (тороидальная камера для магнитного удержания плазмы - „СП"), поставленной туда в начале 2000-х годов. А затем мы вместе спроектировали Токамак нового поколения, который сегодня один из лучших", - напомнил Ковальчук.



Как известно, идея установки Токамак была предложена еще в советский период, первыми разработчиками были ученые Игорь Тамм, Андрей Сахаров и Олег Лаврентьев.



Следует напомнить, что в сентябре 2024-го на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Курчатовского института заявил, что Россия должна "пристать к Луне" и сообщил о создании прототипов ракетных двигателей для полетов в дальний космос. До этого, в апреле 2024-го, президент Путин поручил правительству выделить средства на развитие космической ядерной энергетики.



В сентябре научный руководитель первого этапа российской лунной программы Лев Зеленый сообщил, что "Роскосмос" в целом выступает за создание двух автоматических станций "Луна-27", но окончательного решения пока не принято по причине недостатка финансовых средств.



Необходимую сумму Зеленый не назвал. В настоящее время у России имеется возможность построить одну станцию "Луна-27", которую, по мнению Зеленого, можно будет отправить на лунный северный полюс.



Как известно, станция "Луна-25" была запущена 11 августа 2023 года. 20 августа связь с аппаратом была потеряна. Следующий запуск станции к земному спутнику планируется в 2027 году.



Специалист компании "Образование будущего", автор телеграмм-канала Alice in Wonder New Space Алиса Зарипова напоминает, что у России есть собственная лунная программа.



- Мы готовим запуск станций "Луна-26", "Луна-27". Скажем, "Луна-26" будет запущена уже в ближайшее время, активная работа ведет в институте космических исследований РАН. Будут проводиться исследования окололунной орбиты, есть проекты сделать как посадочный лунный модуль, так и орбитальный.



"СП": Это наши собственные исследования, или к работе будут привлечены партнеры из Китая?



- Проекты с Китаем - это вторая ветка нашей лунной программы. Один из таких проектов предусматривает создание базы на Луне, подготовительная работа уже ведется.



"СП": Каков временной горизонт наших лунных проектов? Учитывая, что мы потеряли станцию "Луна-25".



- Действительно, проект станции "Луна-25" потерпел неудачу, но следует учитывать, что у нас был большой перерыв в лунных миссиях. Соответственно, сменилось поколение инженеров, кадры получают необходимый опыт. Есть надежда, что следующая миссия будет удачной.



Большого перерыва в таких запусках делать не следует, это прекрасно понимают вовлеченные в процесс люди. Инженеры должны получать опыт, совершенствовать свои знания, что позволит добиваться положительных результатов. Главное - не останавливаться.



Можно вспомнить опыт Индии, у которой предыдущая попытка посадить станцию на Луну закончилась неудачей, но следующая миссия "Чандраян-3" была успешной. Да, это затратно, но перерывы обходятся еще дороже. Думаю, опыт "Луны-25" был тщательно изучен, уроки усвоены, а ошибки исправлены.



"СП": У нас есть и какие-то проекты в исследовании дальнего космоса?



- Есть проект автоматической межпланетной станции "Венера-Д". Над ним работают мои хорошие знакомые из Института космических исследований РАН. Пока запуск намечен на 2031 год, ведется эскизное проектирование аппарата, идет работа над необходимой аппаратурой. Так что, параллельно лунной миссии у нас планируется и возвращение на Венеру.



Академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин полагает, что под имеющимися идеями Михаил Ковальчук имел в виду в первую очередь ведущуюся в России разработку ядерного межорбитального буксира.



- Он позволит космическим аппаратам перемещаться в космосе на значительно большие расстояния и с большей скоростью, чем это позволяет делать химический ракетный двигатель. К сожалению, параметры этого буксира и двигателя пока секретные, и сообщить, на сколько увеличится скорость и расстояние полетов космических объектов я пока не могу. Но увеличение будет в разы.



"СП": То есть, мы сможем достичь не только Луны, но и двинуться дальше?



- Более того, он наиболее выгоден именно для дальних полетов, поскольку медленно разгоняется и медленно тормозит, но зато очень быстро летит. Поэтому, чем больше расстояние, тем более выгодно его использовать. Не стоит забывать, что у нас есть очень интересные точки Лагранжа - точки равновесия гравитации между Луной и Землей, между связкой Земля-Луна и Солнцем и так далее. Там космические аппараты могут находиться в более-менее стабильном состоянии долгое время. И добираться до этих точек, скажем, между Землей и Солнцем с помощью этих буксиров, было бы тоже очень интересно. Это, напомню, тоже дальний космос.



Кроме того, у нас никогда не было полетов дальше Марса. Об этом тоже сейчас много говорят - в Америке, Европе… Но пока лететь не на чем, поскольку на жидкостных двигателях процесс займет десятилетия. Поэтому все ожидают результатов испытаний буксира на ядерном топливе.



"СП": Мы будем его использовать самостоятельно или в кооперации с нашими китайскими партнерами?



- Это чисто наша разработка, российское ноу-хау. А вот использовать ее можно будет и в международном сотрудничестве - что на нее поставить и куда лететь. Здесь уже возможно совместное производство аппаратов и приборов.



"СП": Это будет решаться после его создания?



- Когда он перейдет в стадию летно-конструкторских испытаний, на него будут ставить макеты аппаратов. Появление макетов аппаратов означает, что есть технические данные - масса, габариты и так далее. К этому времени будут готовы расчеты - когда и куда его можно запускать, когда появится первый летный экземпляр, второй летный экземпляр. Тогда и сделают объявление и станут подбирать партнеров по полезным нагрузкам.