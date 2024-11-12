КНБ Казахстана продолжает громить ваххабитское подполье

10:00 12.11.2024

КНБ задержал пятерых казахстанцев: в чем их подозревают



В Комитете национальной безопасности сегодня, 12 ноября 2024 года, заявили о задержании ряда лиц в различных регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что 7 ноября комитетом при координации прокуратуры Алматинской области и с участием органов полиции по подозрению в организации религиозно-экстремистской деятельности в Алматы и Алматинской, Улытауской областях задержаны пятеро граждан Казахстана.



Кроме того, по признакам участия в деятельности запрещенной организации к 17 лицам применена мера пресечения в виде "подписки о невыезде".



"В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства. Среди указанных лиц четверо ранее имели судимость за совершение экстремистских преступлений, а девятерым вручались официальные предостережения о недопустимости участия в деятельности запрещенной организации".

Пресс-служба КНБ РК

Досудебное расследование, как уточнили в комитете, проводится по ч. 1 и 2 ст. 405 Уголовного кодекса РК.



В КНБ добавили, что иная информация, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, "разглашению не подлежит".



Ранее в КНБ заявили о ликвидации наркогруппировок, в ходе которой были задержаны двое казахстанцев.

12 ноября 2024

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Динара Халдарова