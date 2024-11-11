ВС РФ готовятся замкнуть кольцо окружения для частей ВСУ южнее Курахово

11:28 12.11.2024 – итоговая сводка Readovka за 11 ноября



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 11 ноября в разрезе СВО. ВСУ скоро могут попасть в огневой мешок южнее Курахово. Украинский гарнизон взорвал дамбу Кураховского водохранилища в надежде задержать ВС РФ, но последствия этого шага могут оказаться для войск незалежной фатальными. CBS News сообщила о решении ГУР ради спасения своего имиджа имитировать то, что ранее ликвидированный в Испании бывший летчик ВКС РФ Кузьминов жив.



Оставить гарнизон в одиночестве







Русские войска вплотную приблизились к решению одной из важнейших задач в рамках реализации общего плана по окружению группировки ВСУ в районе Курахово. А именно наша армия почти завершила запирание в огневой мешок украинских сил в так называемом "Кураховском кармане". К сожалению, подразделений противника в оборонительной полосе южнее Курахово на порядок меньше, чем в момент начала продвижения бойцов ВС РФ на юг от Максимильяновки и на север от Богоявленки. Командование незалежной попросту не могло не заметить угрозу, что нависла над его силами севернее реки Сухие Ялы, из-за чего оно начало частично их выводить. Несмотря на то, что выигрыша в виде зажимания в огневой мешок примерно 3 бригад ВСУ добиться не удалось, русская армия идет к другой победе. Она заключается в том, что оперативная ситуация может вынудить украинские соединения покинуть оборонительные рубежи в селах Елизаветовка, Ильинка, Романовка, Анновка и Веселый Гай. Все по причине того, что со стороны Максимильяновки подразделения ВС РФ вплотную подошли к селу Дальнее, нашим передовым штурмовым группам до населенного пункта осталось порядка 1,5 км. В свою очередь, атакой со стороны Богоявленки уже занят населенный пункт Трудовое. Противник в вышеуказанной группе сел по реке Сухие Ялы оказался в ситуации, когда у него остается одна-единственная дорога для отхода – сельская трасса по северному берегу реки, ведущая в Курахово. Передовым силам русских войск, действующим к югу от водной преграды, останется около 2 км. Стоит ожидать, что как только ВС РФ либо прорвутся в Успеновку, либо овладеют селом Дальнее, то начнется забег ВСУ из огневого мешка. Важно заметить, что в случае если украинские части утратят возможность использовать сельскую дорогу через Успеновку, чтобы отойти в Курахово, то у них останется самый отчаянный вариант. Он заключается в том, что выход в направлении города будет представлять собой коридор шириной примерно в 2 км между Успеновкой и Дальним. Там нет ничего, кроме старых грунтовых дорог для сельхозтехники, а учитывая начавшиеся в тех районах дожди, гарантированно пройти смогут лишь гусеничные машины. ВСУ тем не менее пытаются контратаковать в окрестностях села Дальнее, стремясь отбросить от него русские штурмовые подразделения. Но в случае прорыва ВС РФ в Успеновку и последующего взятия под контроль единственной пригодной к передвижению транспорта трассы оборона ранее указанного населенного пункта утратит для противника всякий смысл.



Дамбы больше нет



Стало известно, что дамба Кураховской ТЭС подорвана и вода Кураховского водохранилища устремилась в реку Волчью, резко повышая ее уровень. В конечном счете это может привести к тому, что все дороги, ведущие от города на запад, будут затоплены. А это означает, что паводок стремительно лишает гарнизон ВСУ в Курахово возможности отступать на запад. Остается вопрос: зачем украинские войска подорвали ее? Стоит обратиться к оперативной ситуации севернее дамбы. Русские бойцы сумели ворваться в село Сонцовка и выбить неприятельские подразделения из большей части населенного пункта. Таким образом, последняя преграда для ВС РФ на пути к выходу в тыл украинскому гарнизону в Курахово оказалась открыта, поскольку противнику между Сонцовкой и селом Старые Терны цепляться более не за что. В связи с этим подрыв дамбы является последним шансом кураховского гарнизона не допустить выхода русских частей себе в тыл. Но цена, которая уплачена за это, вызывает множество вопросов. Едва ли командование ВСУ, отдавая приказ на подрыв, исходило из четкого расчета, что будет затоплено, а что нет. Оно могло отталкиваться лишь от задачи не допустить выхода ВС РФ в тыл Курахово, и это решение уровня "эффект тут и сейчас", а последствия для оппонента могут оказаться куда более серьезными. Если ВСУ ошиблись в расчетах и объема воды в Кураховском водохранилище будет достаточно для затопления шоссе Н15, то командование украинских войск попросту приговорило свои силы в Курахово. Возможно, на то и делался расчет при подрыве дамбы: чтобы гарнизон города не смог отступить и был вынужден биться до последнего человека. Учитывая истории штурмов Селидово и Горняка, где неприятель самовольно оставлял позиции, такой метод "бетонирования" вполне себе вписывается в репертуар киевского режима. Если ожидать стойкости от своих войск не приходится, командование вполне способно просто "запереть" их в оборонительном районе.



Игра и контригра



CBS News сообщил, что Украина создала двойника ликвидированного в Испании пилота-изменника Кузьминова. Он пошел на сотрудничество с ГУР и перегнал противнику Ми-8, погубив собственный же экипаж. Все в итоге закончилось тем, что труп Кузьминова с огнестрельными ранениями обнаружили в подземном гараже испанского города Аликанте. Некий "план защиты", реализуемый Украиной для перебежчиков или своих агентов, предателю не помог. Это стало серьезным имиджевым ударом для ГУР, которое не смогло обеспечить безопасность, вероятно, самой ценной своей "разработки". Это потребовало от Киева создать видимость, что Кузьминов якобы жив и весело прогуливает свои 30 сребреников. В издании сообщили, что фотографии двойника пилота-изменника появились в социальных сетях спустя 5 месяцев после его ликвидации.



"Украинцы, вероятно, проводили собственную кампанию по дезинформации, пытаясь победить россиян в их собственной игре. Их целью было заставить мир думать, что Кузьминов пережил покушение и все еще работает на Украину – сигнал другим россиянам, что они будут в безопасности, если тоже перейдут на сторону Украины", – сообщили в CBS News.



В этой связи необходимо обратиться к успешной контригре ФСБ, которая сорвала новую операцию ГУР по вербовке русского летчика с целью угона на Украину борта ВКС РФ. Как сообщила сегодня пресс-служба силового ведомства, в мессенджере на связь с пилотом вертолета вышел некто Сергей и предложил русскому военному перегон винтокрылой машины на Украину за денежное вознаграждение с вывозом семьи в ЕС. Но русский летчик не поддался и сообщил командованию о попытках вербовки со стороны ГУР, тогда в дело вступили специалисты ФСБ. В ходе контригры силовики установили места развертывания средств ПВО ВСУ и прочую крайне ценную информацию, по выявленным позициями были нанесены удары. Операция ГУР с треском провалилась.



А сама история с Кузьминовым показала, что у предателей нет "золотого будущего", а есть только смерть и безымянная могила, в которой, кстати, и похоронили Кузьминова где-то на юге Испании.



В сухом остатке у ГУР имеется следующее: громадная дыра в имидже, перебежчика сберечь не смогли, а очередная попытка вербовки завершилась "фейерверком" на позициях ПВО. С такими показателями дальнейшая работа по вербовке сопряжена с еще большими рисками для Киева.



Бой бульдогов за кулисами. Путь к миру на Украине гораздо сложнее, чем многим кажется



Победа Дональда Трампа на выборах президента США обрадовала многих, кто мечтал о мире на Украине. Некоторые публичные лица уже начали говорить о грядущей сделке, и Трамп действительно знает толк в переговорах. Проблема в том, что зачастую недооценивается важность переговоров по ключевым вопросам внутри самих Штатов.



Помощник президента США по национальной безопасности Салливан уже заявил, что на личной встрече президент Джо Байден попросит Трампа не останавливать помощь Украине. Сейчас демократы потерпели поражение, республиканцы забрали и кресло хозяина Белого дома, и Конгресс, но это совершенно не значит, что уходящая администрация вообще ничего не весит в американских делах или что партия, которую они представляют, проиграла навсегда. Кроме того, сама партия Трампа разделена на соперничающие фракции, и президент совершенно не является безусловным лидером, по мановению руки которого вся партия возьмет под козырек.



Тем более сам Трамп заинтересован в том, чтобы получить максимум выгод для США, а не для России. И совершенно никто не гарантирует, что условия, которые американские элиты сочтут минимально приемлемыми, окажутся таковыми для России. История дипломатии полна ситуаций, когда все стороны были настроены на заключение мира, но не сходились на том, что считали минимальными условиями, на которые готовы согласиться.



Поэтому не стоит особо переживать за "договорняк", но и не следует сильно надеяться, что сейчас удастся заключить мир. Для этого требуется совпадение весьма многих воль и факторов. Одно понятно точно. Хорошие сделки заключают с теми, кто может в реальном мире отстоять свои интересы на языке фактов. Так что сейчас наш главный дипломат – армия России, воюющая в поле. Будут успехи у нее – будут хорошие условия мира. Источник - Readovka

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