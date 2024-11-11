Как устроена контрабанда золота из России в Китай

11:33 12.11.2024

С рыжьем наперевес:

Русское золото незаконно переправляют на поездах, мопедах и квадрокоптерах



Иван Петров



Череда задержаний "золотых" контрабандистов на границе с Китаем говорит о растущей проблеме утечки стратегически важного для финансовой системы страны драгметалла. Все чаще силовики имеют дело с транснациональными группировками, поставившими вывоз нелегально добытого ресурса на поток. Преступники используют тайники в поездах, машинах, мопедах, а также квадрокоптеры. Как устроен незаконный золотой трафик и сколько зарабатывают его участники - в материале "Известий".



Случай на границе



В конце октября сотрудники транспортной полиции Забайкалья задержали двух членов транснациональной группировки, занимающейся контрабандой золота. Как выяснили сыщики, группировка организовалась еще летом текущего года с целью систематического перемещения золота из России в Китай. Задержанные 59-летний гражданин КНР и 40-летний россиянин, проживающие в Забайкалье, были среди активных участников шайки. Золото хранилось и аккумулировалось у россиянина, а китаец отвечал за логистику и поиск покупателей на той стороне границы. "Работали" компаньоны через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Забайкальск.



Доказанный факт незаконного оборота имел место в августе - китаец на мопеде забрал сверток со слитком массой почти 6,7 кг (позже эксперты установили, что в нем содержалось более 5,8 кг химически чистого золота) из села Абагайтуй, куда россиянин привез его накануне. Завершению преступного плана помешали оперативники краевого управления ФСБ, изъявшие слиток из тайника в гаражном боксе в том же поселке. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обороте драгоценных металлов. Оба участника криминальной схемы находятся на свободе на время следствия. Стоимость груза полицейские оценили более чем в 40 млн рублей по курсу ЦБ на аффинированное золото на момент пресечения противоправных действий - 6993,5 руб./г. Как сообщил источник "Известий" в силовых структурах, подследственный гражданин КНР был трудоустроен разнорабочим в местной компании, ведущей торговлю автозапчастями.



- История с забайкальским задержанием курьеров типична. В некоторых похожих случаях в преступлении участвует гораздо больше человек. Иногда к обвинению в контрабанде, незаконному обороту драгметаллов добавляется состав об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), - рассказал адвокат, председатель коллегии адвокатов "Вашъ Юридический поверенный" Константин Трапаидзе. Он напомнил, что во все времена золото было предметом незаконного оборота, контрабанды и незаконного предпринимательства.



Уже ноябре силовики рапортовали о задержании подобной группировки, состоящей из шестерых жителей Забайкалья и гражданина Китая. Полицейские вместе с пограничниками изобличили соучастников в факте незаконной переброски через границу 3 кг золота. Двое из сообщников были сотрудниками железнодорожной компании - они помогли спрятать и провезти золото в грузовом составе. За свои услуги железнодорожники получили полмиллиона рублей на двоих.



В августе пресс-служба краевого погрануправления ФСБ России сообщила о ликвидации другого канала нелегальной поставки российского золота в Китай. Тайник контрабандистов был оборудован в полувагоне с углем. Силовики изъяли два свертка с золотом общим весом более 5 кг, оцененные экспертизой в 28 млн рублей.



Золотая лицензия



- Золото - довольно сложный предмет для легального оборота, поскольку существуют серьезные ограничения для лиц, допущенных к этой деятельности, - рассказал "Известиям" адвокат Трапаидзе. - Во-первых, добыча, транспортировка и прочие операции лицензируются. Во-вторых, скупка разрешена только банкам и государственным учреждениям. На промышленную добычу долгое время была государственная монополия. Она частично сохранилась только на скупку, но иногда государство передает эту функцию уполномоченным или лицензированным организациям.



Он также отметил, что в этой сфере экономики повышенная система налогообложения и повышенный контроль, который технически осуществлять крайне сложно.



Черные слитки



По словам председателя Союза старателей России Виктора Таракановского, как правило, в делах о незаконном обороте и контрабанде золота речь идет о рассыпном золоте, переплавленном в слитки.



- [Это] самодельные слитки, поскольку там не химически чистое золото, а золото природной пробности, а оно разное по территории России. В приведенном случае незаконного оборота золота речь может идти о пробности "800", то есть там 80% химически чистого золота и 20% прочих элементов. В любом месторождении не чистое золото, а с примесью: медь, железо, серебро и так далее.



Золото в России не только воровали, но и наживались на тех, кто мечтал разбогатеть на приисках, напоминает эксперт.



- Купцов из Москвы заманивали куда-нибудь в тайгу. Говорили: "Покупай участок, начальник, если хочешь проверить - пожалуйста". Привозили на место, давали лоток. Промывал купец, а там золото. Не знал он, что перед этим жулики в патрон вместо дроби засыпали золотой россыпью и стреляли из ружья в шурф. Человек покупал участок за большие деньги, а золота там не было.



Мы только посмотреть



По его словам, тем же самым некоторые юниорные (геолого-разведывательные) компании занимаются по всему миру и сегодня. Виктор Таракановский назвал актуальной проблемой добычу золота под видом поисковой деятельности.



- Берут поисковую лицензию и начинают добывать золото. Это незаконно. Если, допустим, взять Амурскую область, там наши друзья из ближнего зарубежья скупают лицензии, у них денег хватает, выигрывают на аукционах. А потом нанимают китайцев для работы. Проследить, сколько найдено, а сколько добыто, в этой ситуации крайне сложно. А для транспортировки золота в Китай сегодня все чаще используют не автомобили или поезда, а беспилотники. 10 кг упаковал - и пошел.



Сколько стоит грамм



Воруют золото нечестные работники компаний, говорит эксперт.



- Раньше этого не было. Сейчас, например, золото в Амурской области на черном рынке стоит до 5 тыс. рублей за грамм. Украл килограмм - 5 млн рублей, зато остальные остались без зарплаты.



По мнению Таракановского, для наведения порядка необходимо усиливать охрану добытого золота.



- У нас имеются сверхмощные силовые структуры. Им стоит эффективнее применять свои методики для поимки тех, кто крадет золото. Сейчас же золото вручную никто не моет лотками. Объемы другие - моют бульдозерами, экскаваторами, используют промприборы и так далее.



В качестве одной из проблем в контроле за ведением работ эксперт назвал стоимость проверки в труднодоступной местности.



- Летит силовая команда на проверку факта хищения золота, а вертолет сейчас стоит 300 тыс. рублей в час. Лететь нужно три часа туда и три часа обратно, то есть почти 2 млн на один выезд. Где силовые структуры возьмут такие деньги?



Преступление - полнаказания



Таракановский сетует и на сложность правового механизма конфискации спецтехники, которой пользуются правонарушители.



- Начинаются комиссии, судебные процессы затяжные. Нарушители прикрываются тем, что техника их взята в аренду или в лизинг.



Самая главная правовая проблема, по мнению Таракановского, - это отсутствие серьезной уголовной ответственности для нарушителей закона.



- Сейчас все свели к штрафным санкциям по КоАП РФ. Пойманные с поличным участники незаконного оборота каждый раз утверждают, что мешочек с золотом нашли и несли сдавать государству.



Золотые бобы для китайской молодежи



По его мнению, Китай чаще всего становится пунктом конечного назначения нелегального золота просто потому, что он территориально ближе к приискам.



По данным GlobalDatа за 2023 год, Китай - крупнейший производитель золота на планете, хотя объем добычи сократился на 1,09%. На КНР приходится 11% мирового производства - это значительно больше, чем у других золотодобывающих стран: России, Австралии и Канады.



На внутреннем рынке Китая сохраняется огромный спрос на ювелирные изделия из золота. Кроме того, золото активно используется при производстве электроники, медицинских приборов и автомобилей. По данным СМИ, еще в 1983 году правительство КНР сняло запрет на владением золотом для частных лиц, также была создана Шанхайская золотая биржа. Золото сегодня - привлекательная инвестиция для простых китайцев, особенно для молодежи. В моду вошло приобретение небольших слитков, так называемых золотых бобов, стоимость которых - около $100. Наценки на золото в 2023 году достигли исторического максимума из-за его популярности как объекта инвестиции.