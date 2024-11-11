 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.11.2024
12:36  Протесты в Абхазии набирают обороты. К президентскому дворцу стянута военная техника
12:28  Верховный суд Казахстана предложил списывать гражданам оформленные мошенниками кредиты
12:27  HRW: Туркменские власти ограничивают права сограждан, не выдавая паспорта за границей
12:25  Трамп и Кыргызстан, - Айболот Айдосов
11:43  Россия представит в ОБСЕ новые факты преступлений ВСУ
11:39  Трамп грозит Китаю масштабными санкциями. В КНР обратили внимание на опыт России, - Олег Артюков
11:38  New York Times: Не хотят быть пешками: союзники постепенно отдаляются от США

11:36  Умер богатейший бизнесмен Гонконга Луи Че-ву
11:33  Как устроена контрабанда золота из России в Китай
11:30  Количественный состав "Ветхого Завета" по конфессиям, - П.В.Густерин
11:28  ВС РФ готовятся замкнуть кольцо окружения для частей ВСУ южнее Курахово
10:03  Ревущая многополярность: баланс сил на мировой геополитической доске стал стремительно меняться, - Л.Савин
10:00  КНБ Казахстана продолжает громить ваххабитское подполье
09:51  Россия готова лететь на Луну вместе с китайцами – но желательно не в роли шерпы-носильщика, - СП
09:43  Госсекретарем США при Трампе может стать "враг" Зеленского потомок индийских мигрантов Вивек Рамасвами
08:40  Бросив все силы в Малые Локни, командование "Пiвнiч" получило прорыв "северян" через реку Снагость, - Радомир Маркуш
07:33  Абхазия. Протестующие против сотрудничества с Россией перекрыли Гумистинский мост на выезде из Сухума
02:02  Рычаги влияния переходят от Запада к Востоку, - Сергей Правосудов
01:26  Радужная вакханалия. Удастся ли остановить ее в мировом спорте? - Дмитрий Федоров
01:21  Строительство АЭС в Казахстане: французские реверансы – против здравого смысла, - Дм.Нефедов
00:51  Тайвань вступает в программу лояльности Дональду Трампу, - Къ
00:30  Российскую платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab
00:25  Дональд Трамп – главный сионист Америки? - В.Катасонов
00:24  Эрдоган потирает руки: какие проблемы Турции может решить "друг Дональд", - Камран Гасанов
00:19  Азербайджан устал ждать Пашиняна в гости, - Игорь Селезнев
00:09  Из-под "Хезболлы" выбивают сирийскую почву. Ливанское урегулирование потребовало посредничества России, - Къ
00:03  Тысячи граждан КНДР едут в Россию "на обучение"
00:01  Кик-боксер Ерлан Есеналин возглавил Комитет по спорту Казахстана
Понедельник, 11.11.2024
18:03  В Амстердаме устроили либеральный еврейский погром
17:55  Украина потеряла свои территории из-за США, - Такер Карлсон
15:44  Озвучена подозрительная схема назначения Камалы Харрис президентом до инаугурации Трампа, - МК
15:38  Зачем США запугивают Таджикистан мифическим "российским вторжением"? - В.Прохватилов
13:31  SITA и AACO раcширяют сотрудничество в сфере устойчивого развития авиации
13:10  Балтийский синдром и геополитическая перхоть, - Дмитрий Выдрин
12:05  Кыргызстан. Скончался экс-глава Дирекции по национальным видам спорта Токсонбай Асанов
12:00  Казахстанские самолеты будут летать на экологически чистом SAF
11:57  Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Саудовскую Аравию
11:54  Санкции, взрастившие дракона. Как Китай захватывает мировые рынки, - Иван Лизан
11:53  Дочери Акаева сделали признание об отце: "В свои 80 лет не перестает удивлять"
11:44  Массовая атака БПЛА от ВСУ в ответ на провалы на всех фронтах
11:12  Кыргызстан. Ушел из жизни журналист Таалайбек Темиров
09:43  КазКадры. Акимом Кокшетау назначен г-н Кумпекеев, ранее успешно разваливший хозяйство Павлодара
09:11  Израиль делает ставку на помощь России в Ливане, - Игорь Субботин
08:57  Бандеровский комбриг - "Бог артиллерии" Поддубченко убит на Донецком фронте
08:13  Госдума вернется на антимигрантскую волну, - Иван Родин
03:09  Опять младотурки? Нури-паша в игре Эрдогана - Станислав Тарасов
02:56  Трамп собирает команду без неудобных фигур
02:05  "Киргизские городовые" и "национальные дружины" уже в российских городах,- В.Мальцев
01:53  Хитрость эмира. Страна Залива отменила выборы, чтобы победить соседей, - Л.Цуканов
01:46  Деколонизация в странах Центральной Азии далеко не завершена, - Андрей Захватов
01:14  Центральная Азия намерена экспортировать зеленую энергию в Европу, - Виктория Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
New York Times: Не хотят быть пешками: союзники постепенно отдаляются от США
11:38 12.11.2024

The New York Times
США

Незаметные события, подрывающие мощь Америки
NYT: партнеры по безопасности сомневаются в США и отдаляются от них

Американские союзники и партнеры беспокоятся, что Вашингтон перестанет воспринимать их всерьез, пишет NYT. Они перестраховываются и пытаются заключить альтернативные договоренности со странами, не входящими в западную орбиту. Гегемония США близится к концу.

Саранг Шидоре (Sarang Shidore)

После ошеломляющего возвращения Дональда Трампа на пост президента союзники Америки встрепенулись. За их сдержанными поздравлениями скрывается явное беспокойство по поводу того, что вскоре Вашингтон станет относиться к ним как к простым пешкам на глобальной шахматной доске. Серьезное изменение. Под руководством президента Байдена Соединенные Штаты, обостряя соперничество с Китаем и стремясь противостоять России в ее конфликте с Украиной, придавали большое значение укреплению своих союзов и партнерств.

Есть все основания полагать, что процесс имел успех. НАТО во главе с США энергично сплотилась против России. Европа присоединяется к усилиям Америки по использованию торговли как оружия против Китая. Ближе стала и Япония, нарастившая военные расходы, присоединившаяся к санкциям против России и укрепившая связи с Южной Кореей. Филиппины, после периода отчуждения, готовятся присоединиться к общим усилиям против КНР. Индия остается близким партнером. "Мы сильнее, чем когда-либо", - не без основания похвастался Байден на праздновании 75-й годовщины НАТО минувшим летом.

Но если тщательно присмотреться, то можно обнаружить другую скрытую тенденцию. Американские союзники и партнеры перестраховываются все чаще, пытаясь заключить альтернативные договоренности со странами, не входящими в западную орбиту. Это развитие событий, сильнее всего проявляющееся на Глобальном юге, обусловлено не столько отдельными лидерами, сколько структурой международной системы. В мире, где все большую роль играет многосторонность и принцип сделок, Америка больше не может зависеть от лояльности друзей. Это уже имеет место быть, но почти не связано с Трампом.

Вот уже несколько лет от Америки отдаляются два союзника в развивающихся странах: Турция и Таиланд, лавирующие между ней и ее соперниками. Турция, давний член НАТО, выступавший на стороне России в гражданской войне в Сирии, решительно осудила российские боевые действия на Украине, но не присоединилась к введенным США санкциям. Вместо этого она углубила торговые и энергетические связи с Москвой и привлекла Россию с Украиной к заключению соглашения об экспорте зерна на мировые рынки, которое действовало до лета прошлого года.

Таиланд активизирует усилия по налаживанию более тесного взаимодействия с Китаем. Не имея ни территориальных споров с Пекином, ни необходимости справляться с последствиями гражданской войны в соседней Мьянме, он укрепил экономические связи, активизировал военные учения и закупает у Китая более 40% от общего объема оружия. В этом году, словно нарочито подчеркнув отстраненность от Америки, Турция и Таиланд присоединились в качестве государств-партнеров к группе БРИКС, возглавляемой Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой.

Однако действия Турции и Таиланда никоим образом не указывают на то, что они носят антиамериканский или антизападный характер. Фактически Таиланд расширил крупные ежегодные военные учения с Соединенными Штатами и подает заявку на вступление в возглавляемую ими Международную военную организацию. Турция, со своей стороны, приобретает у США боевые самолеты и заявляет, что не стала бы рассматривать БРИКС, если бы ее приняли в Евросоюз. Хеджирование рисков по определению предполагает поиск возможностей во всех направлениях.

Для Индии прошедший в прошлом месяце саммит БРИКС послужил безопасным пространством для проведения первой за последние пять лет серьезной встречи между Нарендрой Моди и Си Цзиньпином. Выступая за вывод войск из двух горячих точек на границе, Индия, возможно, закладывает начало разрядке в отношениях с Китаем, что дает ей больше рычагов воздействия на Соединенные Штаты. Безусловно, отношения с Америкой остаются крепкими, но омрачаются определенными разногласиями по поводу продолжающихся отношений Индии с Россией и прихода к власти в Бангладеш провашингтонского правительства, которое находится с Индией в ссоре.

Даже в основе американской системы союзов очевидны признаки перестраховки. В Японии идеи премьер-министра Сигэру Исибы (Shigeru Ishiba) о создании "азиатской НАТО" для противодействия Китаю предполагают приверженность Pax Americana. Но он также выступает за ликвидацию асимметрии в североатлантическом альянсе, предоставляя Токио равное право голоса и вовлекая Китай в региональное сотрудничество, такое как оказание помощи в случае стихийных бедствий. Более того, недавняя неудача на парламентских выборах правящей Либерально-демократической партии осложнит амбициозные цели правительства в отношении военных расходов и затруднит сосредоточение усилий - как того хотела бы Америка - на исключении Китая.

В Европе, тем временем, набирают популярность и поддержку партии, выступающие против установившихся международных тенденций. В целом, они ставят под сомнение американскую политику в отношении Украины и скептически относятся к господствующему в США взгляду на НАТО как на священное обязательство. Италия во главе с Джорджей Мелони показывает, что приход к власти таких сил не должен ослабить альянс. Тем не менее, конечным результатом новой политики является усиление давления на Европу с целью отражения приоритетов Америки в отношении России и, возможно, Китая. Уже играют на всех фронтах Венгрия и Словакия под руководством Виктора Орбана и Роберта Фицо соответственно. Со временем их лидерство может распространиться и на другие европейские страны.

Чем объясняется растущая привлекательность хеджирования? Эту тенденцию в осовном продвигают конкурирующие между собой страны Глобального юга: они активно используют многочисленные партнерские отношения для собственного усиления во враждебной международной системе. И эта тактика становится все привлекательнее по двум новым причинам. Первая - неопределенность будущего миропорядка. Вторая - интуитивное понимание того, что однополярный мир, в котором 30 лет господствовала Америка, исчезает. В этих условиях имеет смысл наладить конструктивное взаимодействие с соперниками гегемона.

Это правда, что тенденция перестраховываться по-прежнему является скорее формирующейся, нежели доминирующей среди американских союзников и партнеров по безопасности. Но США должны быть готовы к большему. Вместо деления и вычитания Вашингтон мог бы попробовать в ответ новую математику: сложение. Это потребует отказа от идеи собственной исключительности - как борющегося с варварством лидера цивилизации - и принятия стратегии хеджирования.

Трампу легко дается трансакционализм. Но переход Соединенных Штатов от гегемонии к хеджированию потребует от избранного президента преодолеть импульсивность и понять, как обратить потенциальные многосторонние соглашения на пользу Америке. Это трудная задача, но меньшего меняющийся мир не затребует.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731400680


Новости Казахстана
- Рабочий график главаы государства
- Драма Акуштап Бактыгереевой "Жубан" была представлена столичным зрителям
- Мажилис рассмотрит поправки по внедрению образовательной программы "Келешек"
- Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов: в доход государства дополнительно обращены 525 млрд тенге
- Олжас Бектенов: Бизнес должен чувствовать себя уверенно и иметь возможность расширяться и инвестировать в будущее
- Совершенствование местного самоуправления и выборность акимов обсудили на заседании Общественной палаты
- Олжас Бектенов обсудил с главой АБР и представителями стран ЦАРЭС вопросы инвестиционного сотрудничества
- Тамара Дуйсенова ознакомилась с реализацией госпрограмм в Карагандинской области
- Назначен аким города Кокшетау
- Инвестиции, земельные вопросы и воздушный транспорт: на заседании Проектного офиса обсудили развитие города Алатау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  