Трамп грозит Китаю масштабными санкциями. В КНР обратили внимание на опыт России, - Олег Артюков

11:39 12.11.2024

Китаю советуют поучиться у России в противостоянии санкциям США

Трамп грозит Китаю масштабными санкциями. В КНР обратили внимание на опыт России



Олег Артюков

11.11.2024



Китайским властям следует извлечь уроки из того, как Россия справляется с санкциями, введенными США, и принять превентивные меры для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, говорится в материале гонконгского издания South China Morning Post (SCMP).



Кроме того, необходимо повысить устойчивость промышленных цепочек за счет регионального партнерства и диверсификации, считают аналитики правительственного аналитического центра.



Их рекомендации стали особенно актуальными после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Это может привести к обострению напряженности в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.



"Разрыв, разъединение и удушение промышленных цепочек, вероятно, станут нормой в будущем соперничестве великих держав", - предупреждает заместитель директора Института промышленной экономики Китайской академии общественных наук Чжан Цицзай.



Чжан и его коллега Чэнь Ханьсюэ опубликовали свои выводы в последнем номере научного журнала "Russian, East European & Central Asian Studies", говорится в материале (перевод "ИноСМИ").



Они призывают Китай подготовиться к рискам и изучить опыт России, чьи промышленные цепочки "продемонстрировали высокую устойчивость перед лицом жестких санкций" после начала военной операции на Украине.



Исследование, опубликованное на официальной странице института в WeChat, отражает растущие опасения в Китае по поводу угрозы новых санкций США и использования доллара как инструмента давления. Возвращение Трампа, по мнению аналитиков в Пекине, только усилит геополитическую напряженность.



"Китай должен продолжать укреплять стабильность и безопасность ключевых цепочек поставок продовольствия, энергии и минеральных ресурсов", - заявили исследователи, назвав это необходимым условием для устойчивости промышленности и нормального функционирования национальной экономики.



Чжан и Чэнь подчеркнули необходимость улучшения систем управления чрезвычайными ситуациями и повышения прозрачности в цепочках поставок продовольствия, включая зерно и удобрения, а также энергии.



Китайское правительство может переместить часть своих производственных предприятий на север и северо-запад страны и развивать партнерские отношения с соседними государствами, такими как Россия и Казахстан, для создания стабильных трансграничных цепочек поставок.



"Хотя США использовали доллар для введения финансовых санкций против России, стремясь создать эффект "финансовой ядерной бомбы", их воздействие было ограниченным. И это может даже подорвать статус доллара как мировой резервной валюты", - заявили авторы исследования.



После начала конфликта на Украине в феврале 2022 года США и другие западные страны ввели против России жесткие санкции.



Российские банки были отключены от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Кроме того, западные государства заморозили активы Центрального банка на сумму около 300 миллиардов долларов.



В ответ на это Россия переориентировалась на рынки стран Азии, Африки и Латинской Америки, создав возможность для более широкого использования китайской валюты.



"Мы должны воспользоваться возможностью интернационализации юаня, вызванной "дедолларизацией", укрепить финансовую инфраструктуру и оптимизировать процессы трансграничных платежей в юанях", - говорят авторы.



Исследователи также призывают к диверсификации китайских промышленных цепочек через международные платформы и торговые соглашения, приводя в качестве примера инициативы "Один пояс - один путь" и Всестороннее региональное экономическое партнерство.



Международное признание стандартов логистики также способствовало диверсификации транспортных каналов и складской инфраструктуры.



Ведущие компании в таких конкурентоспособных отраслях, как железнодорожный транспорт, новая энергетика и энергетические системы, должны получать поддержку государства, чтобы иметь возможность создавать бренды с независимой интеллектуальной собственностью и глобальным влиянием.



"Это может стать прорывом к установлению лидерства Китая в глобальных промышленных цепочках и укрепить наш потенциал сдерживания потенциальных сбоев", - добавили специалисты.



Олег Артюков - журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру