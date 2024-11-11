Россия представит в ОБСЕ новые факты преступлений ВСУ

11:43 12.11.2024

Знать зверя в лицо: РФ представит в ОБСЕ новые факты преступлений украинцев

Будут обнародованы показания свидетелей убийств мирных жителей киевскими боевиками в Часовом Яре



Иван Дубровин

Семен Бойков



Россия 13 ноября поднимет на уровне ОБСЕ вопрос об убийстве украинцами мирных граждан в Часовом Яре, произошедшем в конце октября. В частности, российская делегация представит показания двух выживших беженцев на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, рассказала "Известиям" исполняющая обязанности руководителя делегации Юлия Жданова. Она напомнила, что РФ на регулярной основе фиксирует факты военных преступлений ВСУ. И такая работа, по мнению экспертов, крайне необходима с учетом того, что в будущем, по окончании конфликта, Москва может созвать новый международный военный трибунал наподобие Нюрнбергского, чтобы судить политическое и военное руководство Украины.



Доклад о преступлениях ВСУ в Часовом Яре



Российская делегация при ОБСЕ беспрестанно призывает руководство последней дать оценку преступлениям ВСУ в отношении мирного населения. Так, 13 ноября на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) дипломаты представят показания двух беженцев, выживших после атаки украинских БПЛА во время эвакуации группы мирных жителей из Часова Яра в конце октября. Об этом рассказала "Известиям" исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.



­- Мы уже распространили свидетельства выживших в этом инциденте в письменном виде среди членов организации и среди партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона и Средиземноморья. Крайне важно, чтобы как можно больше государств знало, что происходит на Украине. Мы вынуждены констатировать, что в настоящий момент усилиями западных политиков и зависимых от них СМИ в ОБСЕ формируется абсолютно превратное представление о том, что происходит на Украине и что стало причиной нынешнего кризиса, - добавила она.



Инцидент произошел 27 октября, когда группа из семи жителей Часова Яра, подняв белый флаг, попыталась покинуть город. На видео зафиксировано: ВСУ стали обстреливать группу вначале из минометов, а потом, когда беженцы спрятались в бетонном доте, - с помощью дронов-камикадзе. В итоге только двоим удалось выжить. Позже посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник опубликовал видео, в котором они рассказали, что им удалось спастись только благодаря помощи российских солдат.



По словам Юлии Ждановой, российская делегация рассказывает не только о преступлениях ВСУ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, но и о происходящем в российском приграничье.



- Мы прицельно ставили вопрос о ситуации в Курской области и опровергали продвигаемые Украиной тезисы о том, что якобы в Курской области они осуществляют право на самооборону. О каком праве на самооборону может идти речь, когда у нас есть реальные доказательства расстрела беременных, доказательства того, что ВСУ вели охоту с использованием дронов на наших граждан, которые пытались эвакуироваться из зоны боевых действий, - подчеркнула она.



Она не исключила, что в перспективе подобные доклады по линии ОБСЕ будут поставлены на постоянную основу. Вместе с тем, по традиции, российская делегация представит в конце года итоговый доклад о преступлениях ВСУ.



- С начала СВО мы считаем важным собрать все факты, а их, к сожалению, становится все больше и больше. Складывается и весьма тревожная ситуация вокруг Запорожской и Курской АЭС, что несет значительные риски для безопасности не только нашей страны, но и всей Европы, - добавила Юлия Жданова.



Реакция ОБСЕ на сообщения Москвы



Что касается реакции членов ОБСЕ на предоставляемые Москвой свидетельства, то Юлия Жданова характеризует ее как молчаливую: "В рядах членов ЕС и НАТО царит жесткая блоковая дисциплина, и поэтому не приходится ожидать открытой критической реакции в адрес киевских подопечных". Несмотря на это, российская делегация сохраняет контакты "в том числе с трезвомыслящими европейцами", которые достаточно серьезно относятся к предоставляемым Россией доказательствам.



Стоит напомнить, что РФ уже не раз высказывала претензии в адрес ОБСЕ. Так, в начале работы ее мониторинговой миссии на Украине в 2014 году Россия упрекала организацию в использовании двойных стандартов, когда речь шла о проблеме соблюдения прав человека в этой стране. После признания Москвой независимости ЛНР и ДНР в феврале 2022 года Россия как страна - член ОБСЕ не поддержала продление мандата миссии, и ее сотрудники покинули территорию Украины. Впоследствии вскрылись факты использования оборудования миссии для слежки за перемещением вооруженных сил республик Донбасса и корректировки огня украинскими войсками.



В беседе с "Известиями" доброволец бригады "Эспаньола", политолог Алексей Живов заявил о необходимости создания альтернативных международных структур взамен существующих, в том числе для того, чтобы судить представителей украинской власти и преступников из рядов ВСУ.



- Я уверен, что такой трибунал нужно будет создавать в обязательном порядке для Зеленского, Ермака, Буданова и других, ­- пояснил он.



Фиксировать военные преступления ВСУ чрезвычайно важно, учитывая, что Россия по завершении конфликта может организовать "новый Нюрнбергский трибунал", заявил "Известиям" французский аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр.



- Я надеюсь, что однажды правда выйдет наружу. Коллективный Запад пытается выставить Россию как виновника военных преступлений, выдумывая истории про Изюм и Бучу, хотя все ровно наоборот, - отметил он.



По его словам, французская пресса, оставаясь верной принципу двойных стандартов, постоянно обвиняет в военных преступлениях ВС РФ, предпочитая не замечать того, что творят ВСУ.



- Рано или поздно внесенные в список военных преступников займут свои места на скамье подсудимых на этом новом трибунале, - заключил он.



Российские следователи ведут подсчет преступлений ВСУ



С момента начала боевых действий в Донбассе Следственный комитет России непрерывно собирал данные о военных преступлениях, совершенных вооруженными формированиями Украины. С 2014-го, по оценке СК РФ, было возбуждено свыше 5,3 тыс. дел. На 25 октября 2024 года на основании доказательств, собранных российскими следователями, 438 военнослужащих ВСУ осуждены, из них 58 приговорены к пожизненному лишению свободы.



Печальную известность получили многочисленные украинские батальоны "Донбасс", "Днепр-1", "Торнадо", "Айдар", "Правый сектор" и "Азов" (они признаны террористическими организациями в РФ). По свидетельствам пострадавших от их действий жителей Донбасса, они регулярно применяли пытки в отношении мирных и военнопленных, похищали людей, требуя выкуп, и во время боевых действий использовали мирное население в качестве живого щита. Многочисленные видео, снятые во время боев за Мариуполь, показывают, как боевики "Азова" намеренно ставили свою технику рядом с жилыми домами, чтобы избежать ударов со стороны ВС РФ.



В марте 2022 года весь мир облетели кадры казни и пыток российских бойцов неонацистами из украинского подразделения "Кракен" в Харьковской области. Тогда даже в офисе президента Украины признали, что видео не фейк, и пообещали наказать виновных. Более того, по данным Минобороны РФ, в августе того же года боевики "Кракена" показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады ВСУ, покинувших свои позиции возле села Уды Харьковской области.



Особенно стоит указать на нелегкую участь российских военнопленных. В октябрьском докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине говорится, что с марта 2023 года более половины из 205 российских военных, попавших в плен во время СВО, подвергались на Украине пыткам и жестокому обращению.



Наконец, не стоит забывать и о военных преступлениях иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Так, например, в конце октября Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима воевавшего на стороне ВСУ наемника из Франции, сообщает Генеральная прокуратура РФ. Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк рассказал более чем о 50 военных преступлениях, совершенных иностранными наемниками на территории региона. По его словам, речь идет о случаях мародерства и сексуального насилия. Он отметил, что часть жертв погибли, а выжившие уточнили, что преступники были с французскими шевронами.