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Трамп и Кыргызстан, - Айболот Айдосов
12:25 12.11.2024

11 Ноября 2024

Выборы Президента в США вызвала большой интерес не только в Америке, но и в далеком от него Кыргызстане. По различным данным, число мигрантов из Кыргызстана сегодня трудящихся в этой стране приближается к 100 000 кыргызстанцам. Нью-Йорк, Майами, Чикаго, Лос-Анджелес, эти и другие города США стали местами сосредоточения кыргызских диаспор. Практически в каждой семье есть родственник, который сейчас в этой Америке либо в недавнем прошлом пребывал там.

Визовая лотерейная программа "Грин-карт", которая сегодня подверглась атаке со стороны республиканцев, а также категоричные заявления Трампа по поводу ужесточения проверок на южных границах США вызвали либо уже вызывают тревогу у кыргызстанцев, желающих поехать в Америку.

Каким будут следующие 4 года президентства Дональда Трампа, насколько он готов выполнять свои обещания по поводу мигрантов, это все будет в фокусе наших граждан. В складывающейся ситуации, конечно, важно, чтобы Министерство иностранных дел нашей страны применило все меры для того, чтобы наши граждане, которые в настоящее время трудятся в США не стали жертвами возможных мер, которые сегодня обещают республиканцы, а это и штрафы, реальные сроки, депортация.

Наш Большой брат, несмотря на все обещания и союзы, в которых мы состоим, пошел на меры, когда трудящиеся из Кыргызстана оказались в фокусе внимания правоохранительных органов. Из-за этого тысячи граждан оказались в аэропортах без права выйти на работу, сотни граждан попали во временные изоляторы, больше похожие на тюрьму, некоторых граждан обязывают к службе в рядах армии.

В Америке подобная картина будет более драматичной, так как законы в этой стране по-настоящему работают и отплатиться будет намного сложнее.

При этом кыргызские мигранты из США оказывают реальную помощь экономике страны, ежемесячно отправляя денежные переводы на родину, числа которых уже исчисляются миллионами долларов. В случае жестких мер, которые сегодня обещает администрация Трампа, а также потери рабочих мест могут привести к потерям этих средств. Экономика Кыргызстана, может быть, и не почувствует сильного потрясения, однако, семьи мигрантов лишатся единственных источников средств, что может привезти к радикализации ситуации в регионах.

В тоже время в глобальном плане избрание Трампа для экономики Кыргызстана может ознаменовать постепенное снижение экономической активности, которая была связана с реэкспортом товаров первой необходимости в Российскую Федерацию. Активное финансирование Запада в лице США и ряда европейских стран Украины заставляло наращивать техническое военное преимущество со стороны России, которые в поисках комплектующих искали возможности для их приобретения в обход санкций. Логистические цепочки, которым выстроились во время этого санкционного давления проходили по территории ряда Центрально-Азиатских государств.

Избрание Трампа и его обещание о приостановлении конфликта в Европе может привести к снижению интереса Российского ВПК к комплектующим из-за отсутствия причины для их приобретения, конечно, санкции вряд ли будут отменены, но той степени потребности может и не стать. В этой ситуации Кыргызстан должен иметь планы с помощью, которых экономика страны не должна ощутить на себе потерю определенных направлений экономики, появившихся на фоне геополитики.

Наконец Америка является одной из главных партнеров, доноров, грантодателей огромного количества государственных ведомств, министерств, неправительственных организаций. США интересен прежде всего из-за инновационных подходов, методик, уникальных проектов и программ, поддерживающих прогресс и развитие, важно не потерять наиболее эффективные и полезные проекты, а это большая и ответственная работа, которая должна вестись на всех уровнях.

В тоже время кыргызско-американские отношения с приходом нового президента могут получить новый импульс для развития. Новый глава Белого дома не раз заявлял об экономическом ренессансе, который должен наступить с его приходом в США. А это означает, что Трамп должен усилить экономическую составляющую, сосредоточение внимания на внутренних проблемах не исключает поиска выгодных проектов во внешней среде. В этих заявлениях есть огромные возможности, исходя из интересов США наша республика может подготовить целый ряд инвестиционно-привлекательных проектов, которые могут быть выгодны как для Кыргызстана так и для США, важно и необходимо воспользоваться этим моментом. Кыргызско-американские отношения имеют огромный потенциал для развития, учитывая наше геополитическое положение, дух и менталитет основополагающем которого является стремление к свободе могут и должны сближать две страны, важно воспользоваться этими ценностями и вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Айболот Айдосов
11.11.24

Источник - АКИpress
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