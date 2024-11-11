HRW: Туркменские власти ограничивают права сограждан, не выдавая паспорта за границей

12:27 12.11.2024

11.11.24

В последние годы власти Туркменистана не продлевают паспорта с истекшими сроками годности и отказывают в восстановлении утраченных документов гражданам, проживающим за рубежом. В частности - в Турции, где находится самая большая туркменская диаспора. Об этом говорится в докладе, который подготовили международная правозащитная организация Human Rights Watch и Туркменский Хельсинкский Фонд по правам человека.



В докладе "''Я как будто живу в клетке'': практика отказов властей Туркменистана в выдаче заграничных паспортов своим гражданам в Турции" описываются проблемы, с которыми сталкиваются туркменские мигранты, а также даны рекомендации властям Туркменистана и правительствам принимающих туркменов стран.



Отмечается, что мигранты сталкиваются с отказом в продлении паспортов, даже несмотря на особый указ президента страны, действующий до конца 2024 года, который разрешал продление в период пандемии COVID-19. В консульстве настаивают, что документы можно оформить только по месту жительства в самом Туркменистане.



"Отказ властей продлевать паспорта своих граждан, проживающих за границей, не требуя их возвращения в Туркменистан, является произвольным вмешательством в их право на свободу передвижения. Это также лишает граждан Туркменистана документов в принимающих их странах, препятствуя их доступу к услугам, необходимым для реализации других прав как их самих, так и их иждивенцев, и создавая огромные трудности", - говорится в докладе.



Как пишут правозащитники, без действительного паспорта туркменистанцы живут в тени. Они не могут подать заявление на получение или продление вида на жительство. В частности, в Турции эти граждане не могут заключить договор аренды жилья, пользоваться медицинскими услугами, записывать детей в школы, открыть или использовать банковский счет, приобретать SIM-карты. Кроме того, туркменистанцы без действующего паспорта не могут получить от турецких властей свидетельства о рождении своих детей или разрешения на брак.



"Отказ властей Туркменистана в выдаче свидетельств о рождении туркменским детям, родившимся за границей, нарушает право этих детей на признание их личности. Регистрация рождения сама по себе является фундаментальным правом человека, а во многих странах необходимым условием для реализации других прав, таких как право на образование и право на охрану здоровья", - отмечается в докладе.



По мнению правозащитников, отказы обусловлены не только бюрократическими проволочками, но и политическим давлением, цель которого - ограничить свободу передвижения и вынудить туркменских мигрантов вернуться на родину, где их ожидают бедность и преследование. В последние месяцы несколько граждан, вернувшихся в Туркменистан для получения новых паспортов, были лишены возможности покидать страну. По мнению авторов доклада, это создает серьезную угрозу для мигрантов, особенно тех, кто критиковал власти Туркменистана за рубежом.



В заключительной части доклада правозащитники рекомендуют туркменским властям приказать службам безопасности, миграционным службам и дипломатическим представительствам устранить все незаконные препятствия для выдачи документов, удостоверяющих личность, и содействовать удовлетворению таких запросов. Правозащитники призывают власти Турции и других стран, принимающих туркменских мигрантов, не депортировать на родину туркменистанцев, которые могут быть подвержены преследованию и пыткам, и принимать заявления о политическом убежище.