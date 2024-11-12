Верховный суд Казахстана предложил списывать гражданам оформленные мошенниками кредиты

12:28 12.11.2024

12.11.24

В Казахстане предложили списывать гражданам кредиты, которые на них оформили мошенники. С такой инициативой выступил Международный совет Верховного Суда республики, сообщает его пресс-служба.



Кредитную организацию обяжут списать задолженность, если в суде будет установлено, что займ был оформлен мошенническим способом без участия клиента. "Эта норма должна побудить кредитные организации принимать меры по безопасности выдаваемых кредитов", - отметили в совете. В нем также предложили ввести обязательную биометрическую аутентификацию при онлайн-кредитовании и ограничить эту услугу для пенсионеров и уязвимых слоев населения.



Выработанные рекомендации совета будут направлены в уполномоченные органы для принятия решения, добавили в пресс-службе.



Интернет-мошенники регулярно придумывают новые способы для обмана населения. Под их влиянием граждане оформляют банковские и микрофинансовые займы, продают свою недвижимость и направляют деньги злоумышленникам.



В Уголовном кодексе Казахстана нет статьи для отстаивания интересов жертв интернет-мошенников, однако имеются гражданско-правовые способы защиты пострадавших. Они могут обращаться в суд с исками о взыскании средств с "дропперов" - лиц, на чьи счета поступают деньги, а также оспаривать действия банков и микрофинансовых организаций. В текущем году по сравнению с 2022-м рост подобных обращений составил свыше 270 процентов.



В последнее время в республике активно обсуждают способы борьбы с мошенниками. Так, глава Агентства по регулированию и развитию финрынка Мадина Абылкасымова предлагала ввести период охлаждения между подачей заявки на кредит и получением одобрения, который бы позволил лучше оценивать риски. В свою очередь, мажилисмен Магеррам Магеррамов предложил разработать систему обязательного страхования займов физлиц от мошенничества. По его словам, это позволит разделить риски между банками и казахстанцами, что снизит финансовую нагрузку на пострадавших.