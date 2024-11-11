Протесты в Абхазии набирают обороты. К президентскому дворцу стянута военная техника

12:36 12.11.2024

Абхазская оппозиция заявила о перекрытии трех ключевых мостов в Сухуме

Геннадий Свидригайлов



В Абхазии продолжаются протесты, начавшиеся 11 ноября после задержания оппозиционеров, выступавших против соглашения о российских инвестициях в Абхазию. Демонстранты перекрыли три ключевых моста в Сухуме, требуя освобождения задержанных и отмены этого договора. Президент Бжания созвал экстренное заседание, а к зданию главы государства направили военную технику.

Оппозиция в Абхазии сообщила о блокировке трех главных мостов в Сухуме и республиканской дороги, потребовав освободить задержанных активистов, следует из сообщений оппозиции в Telegram-каналах.



"Все ключевые мосты в столице Абхазии перекрыты. Это Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты перекрыты", - говорится в заявлении.



Также из заявления оппозиции стало известно, что число задержанных выросло до шести человек.



С чего все началось

Массовые протесты в Сухуме вспыхнули 11 ноября после задержания пяти оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, включает закон о строительстве многофункциональных комплексов (МФК), который является частью реализации инвестиционного проекта в Абхазии. Рассмотрение вопроса о ратификации соглашения намечено на 15 ноября.



Что такое многофункциональные комплексы?

По данным Telegram-канала "Республика", задержание оппозиционеров произошло тогда, когда они возвращались в Сухум после собрания в Гудауте, на котором обсуждали ратификацию соглашения с Россией. Протестующие назвали действия правоохранителей незаконными и жесткими, после чего перекрыли движение на Гумистинском и Кодорском мостах, требуя освобождения задержанных. Помимо этого, они также устроили акцию на площади Свободы. Для усиления безопасности к зданию президента Абхазии была направлена военная техника.



На фоне массовых протестов президент Аслан Бжания созвал экстренное заседание Совета безопасности. Президенту доложили, что ситуация продолжает обостряться, а действия протестующих приобрели "криминальный характер". По данным МВД Абхазии, протестующие также собрались у зданий МВД и Службы государственной безопасности. Там произошла попытка прорвать ворота, которые ведут к госучреждениям.



Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что 11 ноября, после внеочередной сессии Народного собрания (парламента. - "Газета.Ru"), на которой обсуждали законопроект о строительстве МФК, группа людей напала на одного из депутатов. По словам прокурора, задержаны были четверо нападавших, а не пять. Позднее родственники задержанных и представители оппозиции попытались прорваться в здание СГБ.



В свою очередь в МВД Абхазии заверили, что туристам, находящимся в республике, ничего не угрожает.



Олигархи получат льготы

Бывший министр экономики и кандидат в президенты Абхазии на выборах в 2020 году, оппозиционер Адгур Ардзинба прокомментировал ситуацию с протестами и блокировками дорог в республике.



"Наши соратники незаконно задержаны не из-за личных дел, а потому что отстаивают наши национальные интересы", - сказал он.



Ардзинба подчеркнул, что такие меры были вынужденными и ранее оппозиция никогда не поддерживала подобные акции, но в текущих условиях они стали необходимостью. Он также заявил, что оппозиция продолжит бороться не только за освобождение задержанных, но и против ратификации соглашения, которое, по его мнению, предоставит "олигархам безмерные льготы" и даст "зеленый свет на распродажу Абхазии".