Армия Казахстана переоделась в новую военную форму. В американском стиле MultiCam

13:24 12.11.2024

Военнослужащие перешли на единую полевую форму одежды



12 ноября 2024



Вооруженных силах проходят строевые смотры личного состава, перешедшего на новые образцы зимней полевой формы одежды.



Напомним, о необходимости перехода на единую полевую форму одежды для военнослужащих было заявлено на Всеармейском совещании в мае 2023 года. После выхода Указа Президента РК от 12 декабря 2023 года началась реализация поставленной задачи.



