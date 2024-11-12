Армия Казахстана переоделась в новую военную форму. В американском стиле MultiCam

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13:24 12.11.2024
Военнослужащие перешли на единую полевую форму одежды
12 ноября 2024
Вооруженных силах проходят строевые смотры личного состава, перешедшего на новые образцы зимней полевой формы одежды.
Напомним, о необходимости перехода на единую полевую форму одежды для военнослужащих было заявлено на Всеармейском совещании в мае 2023 года. После выхода Указа Президента РК от 12 декабря 2023 года началась реализация поставленной задачи.
Как поясняет заместитель начальника Тыла Вооруженных сил полковник Асет Оразалин, в особый период другие войска и воинские формирования переходят под начало Вооруженных сил. Соответственно, и полевая форма, выполняющая маскирующую функцию и учитывающая особенности климата и географические особенности местности, также должна быть единой.
Существенным изменениям форма одежды подвергалась в 1999, 2006 и 2011 годах. Но переход на единый фасон и расцветку военнослужащих всех силовых структур осуществлен впервые.
Решение в пользу расцветки MultiCam было принято после изучения опыта других стран. У нее отличные свойства маскировки на фоне растительности, городских построек и развалин, в пустынной и каменистой местности.
Новые образцы формы одежды отличаются улучшенной функциональностью и комфортом. Например, воротник стойка закрывает шею при непогоде. Для удобства хранения карманных документов нагрудные карманы расположены под наклоном и застегиваются на ленту велькро. Знаки различия крепятся также на эту ленту и не требуют пришивания. Дополнительная вставка на спине не стесняет движения. Широкий брючной пояс лучше прилегает к телу, на нем есть также приспособления для регулировки обмундирования.
Кардинальные изменения внесены и в зимнюю форму одежды. Ткань обладает водоупорными, морозостойкими и ветрозащитными свойствами. Утепленные брюки выполнены в виде полукомбинезона. Предусмотрены также трикотажная шапка и шарф-труба из флисовой ткани.
По просьбе военнослужащих не используемый на практике демисезонный плащ был заменен на куртку. Взамен свитера повседневного предусмотрен свитер полевой. Исходя из природных особенностей, изменен цвет летних ботинок с высокими берцами с черного на песчаный. Для военнослужащих органов управления ботинки с высокими берцами заменены на кроссовки тактические.
Немаловажна и экономическая составляющая новшества. Его реализация осуществляется только за счет стоимости сокращаемого обмундирования. Оптимизация норм снабжения снизила ежегодную потребность войск более чем на 140 млн тенге.
При этом имеющиеся на складах запасы, в том числе полевое обмундирование старого образца, будут использоваться в качестве рабочего обмундирования для солдат срочной службы, военнообязанных, привлекаемых на ежегодные сборы, и для сотрудников военизированной охраны. Это позволит ежегодно экономить на закупе аналогичного обмундирования более 400 млн тенге.
Отметим также, что военная форма одежды и обмундирование изготавливаются в рамках государственного оборонного заказа исключительно на отечественных предприятиях.