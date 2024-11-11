Поездка Токаева в Париж. Казахстан заменит Франции колониальную Африку, - А.Курманов

13:29 12.11.2024

Поездка Токаева в Париж. Казахстан заменит Франции колониальную Африку



Айнур Курманов. 11.11.2024



Правящая казахстанская элита продает за стеклянные бусы народные богатства и формирует плацдарм для экспансии Запада на Восток.



С 4 по 5 ноября состоялся первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Францию, который был разрекламирован и очень пышно обставлен. Масштаб делегаций и высокий уровень протокола показали, что это не рядовое событие, а политический демонстративный шаг по дальнейшей колониальной "евроинтеграции" Казахстана, который обставляется сейчас усиленно как некий триумф дипломатии.



И действительно кульминацией государственного визита как высшей формы дипломатического протокола стала торжественная церемония у Елисейского дворца 5 ноября. Под звуки военного оркестра, исполнявшего государственные гимны двух стран, Токаева встретил президент Франции Эммануэль Макрон. А перед встречей он даже разместил особый приветственный твит на казахском языке.



Токаев со своей стороны незадолго до приезда опубликовал свою статью во французском издании Le Figaro под названием "Казахстан – стратегический и надежный партнер для Франции", в которой обозначил Париж в качестве некого ориентира и точки притяжения в Европейском Союзе, который явно сейчас теснит Берлин. Надо учитывать и то, что сейчас именно Макрон и правящая французская элита занимают наиболее жесткую, непримиримую и агрессивную позицию по отношению к Москве, что является как раз привлекательным моментом для Астаны.



Не зря президент РК в своей статье подчеркнул, что "мы намерены работать с Францией, которая обладает непререкаемым авторитетом на международной арене и большим дипломатическим опытом". Он повторил свою мантру об особой роли группы "средних держав", которые якобы могут выполнить функцию посредника "в условиях глобальной неопределенности". В связи с чем Астана так активно и поддерживает идею Вашингтона о реформировании ООН с включением в Совбез таких как Казахстан, которые разбавят своим присутствием Россию и Китай, лишив их права вето.



Перед визитом Токаев еще раз в этой публикации подтвердил приверженность именно западной идеологии и неолиберальной концепции "зеленой" энергетики и экономики, что означает заинтересованность Акорды в активной разработке месторождений редкоземельных металлов в республике с участием французского капитала.



"На национальном уровне мы создали сильную демократическую систему управления и активно развиваем перспективные отрасли, такие как "зеленая" энергетика, цифровые технологии и логистика, в том числе в тесном сотрудничестве с французскими компаниями. Что касается окружающей среды, то мы твердо привержены глобальной климатической повестке дня и решительно поддерживаем Парижское соглашение, подтверждая нашу приверженность планете и будущим поколениям. Наша цель по достижению углеродной нейтральности к 2060 году является еще одним доказательством последовательного достижения Казахстаном Целей устойчивого развития", – заявил президент РК.



В своем опусе Токаев также подчеркнул стремление Казахстана сохранить и укрепить свои позиции надежного партнера французской атомной энергетики, учитывая, что Казахстан является одним из мировых лидеров по добыче урана, критически важного компонента для работы АЭС. Заявление о сохранении статуса надежного партнера имеет глубокий экономический смысл, ведь Франция была крупнейшим импортером казахстанского урана, а после потери ею месторождений в Нигере и в Западной Африке сырье из РК приобретает для Парижа критическое значение, так как это по сути последний оставшийся источник.



В связи с этим Токаев встретился с генеральным директором Électricité de France Люком Ремоном и президентом Orano S. A. Николя Маса, где они обсудили как вопросы разработки и добычи урана, так и строительстве АЭС в составе так называемого "международного консорциума, объявленного президентом РК после "атомного" референдума. То есть достигнута принципиальная договоренность о том, что французский капитал будет играть одну из ведущих ролей в новых энергетических и добывающих проектах.



А в качестве закрепления достигнутого, Астане впарили контракты на сумму более двух миллиардов евро, в том числе и на поставку 117 электровозов Alstom, на сборку локомотивов этой же фирмы на сумму $127 млн. Для этих целей правительство возьмет кредиты у той же Франции. Интересно, что ранее американцы и канадцы также на кабальных условиях продавили продажу на кабальных условиях своих устаревших локомотивов.



Такая вот "зеленая экономика", означающая полную зависимость от дорогостоящих европейских и западных технологий, которые никогда не позволят таким странам как Казахстан вылезти наверх из колониального подчиненного положения. Но это лишь лирика, подтверждающая наши прежние утверждения.



А именно то, что этот визит полностью ложится в канву осуществления Парижем и Брюсселем их концепции по превращению Казахстана и Средней Азии в новую "черную Африку", то есть в колониальную сырьевую базу в качестве заменителя потерянных территорий в Сахеле. Казахстанский уран и литий должны восполнить потери западных корпораций, и сейчас Токаев попросту продает страну за стеклянные бусы европейским хозяевам, пытаясь повторить историю Назарбаева с передачей Западу нефтяных месторождений в 90-х годах.



В связи с этим остро встал и геополитический вопрос, так как достигнутые соглашения носят четко выраженный антироссийский характер. Ведь надо учитывать, что строительство АЭС в РК – это чисто геополитический проект, а вхождение французов в него означает вытеснение Росатома и позиций Москвы из страны соответственно.



Более того, контроль российского капитала над добычей казахстанского урана становится постепенно относительным, так как ряд месторождений разрабатывается французами, скоро еще подключатся австралийцы из компании C29 Metals, а прежние преференции нивелируются повышением налогов до 18% в ближайшие несколько лет, что ударит не только по Росатому, но и по интересам российской энергетической системы в целом.



И это доказывает наш тезис о том, что пресловутая казахстанская "многовекторность" на самом деле становится лишь прикрытием для проведения Астаной чисто прозападной политики и окончательного разворота в сторону ЕС, США и Великобритании. Токаев изначально был разработчиком доктрины "многовекторной" политики в окружении экс-Елбасы и со стороны порой кажется, что он попросту продолжает ей следовать. В действительности от былого лавирования и желания угодить всем остается лишь прежняя словесная оболочка, тогда как содержание внешнеполитической деятельности Акорды полностью изменилась за последние годы.



Более того, Казахстан и Средняя Азия в рамках проекта Организации тюркских государств (ОТГ), региональной интеграции Астаны и Ташкента и превращения региона в новое издание колониальной Африки становится еще и плацдармом для ведения Западом настоящей торгово-экономической борьбы с Китаем – главным противником США и англосаксов.



Если брать экономическую составляющую нынешней "евроинтеграции", то захват редкоземельных металлов – это жесткий удар по монополии Китая в деле добычи и переработки того же лития, подрыв его военно-технического потенциала. Известно, что Пекин, производящий 70% РЗМ, сейчас остановил его экспорт в интересах собственной аэрокосмической индустрии и ВПК, и казахстанские богатства дадут Западу резко усилить свои конкурентные возможности.



Проблемы с экологическими протестами в Сербии, разрыв контрактов с французскими и немецкими концернами со стороны африканских правительств и потеря для британцев и американцев литиевого месторождения в Угледаре на Донбассе в следствие успешного развития СВО делает месторождения РЗМ в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Таджикистане жизненно важными для Парижа, Вашингтона, Лондона и Берлина. Они становятся для них настоящей палочкой выручалочкой.



А так как Казахстан и Средняя Азия превращаются в абсолютную сырьевую и политическую колонию, то автоматически становятся для Пекина, а соответственно в последующем и для Москвы и Тегерана во враждебную территорию и даже в плацдарм для агрессивных действий.



Особенно это актуально после прихода к власти в США Дональда Трампа, который после возможного замирения по Украине сосредоточит все свое внимание на борьбе с КНР и потребует от казахстанской элиты, как это уже было в 2019-2020-х годах, более жесткой антикитайской позиции. В связи с этим нельзя исключать трансформацию Казахстана в "Анти-Китай", который будет играть роль "незалежной" только уже по отношению к Поднебесной.



Именно сейчас посредством таких поездок в Париж закладываются основы для формирования такого враждебного для Пекина и Москвы регионального блока в Центральной Азии, который уже стремится в сторону ЕС и НАТО. В этом смысле подобное интенсивное сближение казахстанского и французского руководства резко меняет соотношение и баланс сил и уже не в пользу Китая и России.