Военные учения Узбекистана и Казахстана стартовали на полигоне "Фариш"

13:33 12.11.2024

В ходе тактических учений Hanjar-2024 военнослужащие Узбекистана и Казахстана отработают стрельбу из различного огнестрельного оружия и ведение боя в условном населенном пункте.



На горном полигоне "Фариш" Центрального военного округа начались совместные тактические специальные учения между военнослужащими Узбекистана и Казахстана, сообщила пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.



В ходе специальных тактических учений военнослужащие двух стран отработают стрельбу из различного огнестрельного оружия, ведение боя на территории проживания условного населения, а также анализ тактических действий.



