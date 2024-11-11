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|Военные учения Узбекистана и Казахстана стартовали на полигоне "Фариш"
13:33 12.11.2024
В ходе тактических учений Hanjar-2024 военнослужащие Узбекистана и Казахстана отработают стрельбу из различного огнестрельного оружия и ведение боя в условном населенном пункте.
На горном полигоне "Фариш" Центрального военного округа начались совместные тактические специальные учения между военнослужащими Узбекистана и Казахстана, сообщила пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.
В ходе специальных тактических учений военнослужащие двух стран отработают стрельбу из различного огнестрельного оружия, ведение боя на территории проживания условного населения, а также анализ тактических действий.