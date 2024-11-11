Изъятые у казахстанских олигархов драгоценности выставили на торги

16:00 12.11.2024

Роскошь на сотни миллионов:



Илья Астахов

11 ноября 2024



Компания по управлению возвращенными активами начала выкладывать на сайте аукциона госимущества лоты с драгоценностями и люксовыми вещами. Они стоят сотни миллионов тенге и были изъяты у олигархов и коррупционеров, сообщает Orda.kz.



На сайте компании появились лоты по продаже некоторых дорогих ювелирных украшений. А на сайте электронных торгов выложили отчет об оценке всех ценностей. В этом списке много всего, но мы перечислим самое интересное. Например, женская сумка Louis Vuitton Paris стоимостью 230 тысяч тенге.



Или вот наборы колец и сережек с бриллиантами и сапфирами, которые оценили почти в 100 млн тенге.



У кого бы эти ценности ни изъяли, можно сказать точно, что этот человек - большой ценитель люксовых часовых брендов Breguet, Franck Muller Geneve и Ulysse nardin. Самый дорогой лот - наручные часы Ulysse nardin Classic 789–80 - за умопомрачительные 214 млн тенге. Часы, напомним, бывшие в употреблении.



Вот так выглядит их описание:



"Минутный турбийон встроен в циферблат из авантюрина. Вестминстерский бой производится четырьмя гонгами, каждый из которых имеет разную тональность (ми-до-ре-соль). Когда репетир активирован, тон часового боя - соль, минутного - ми. Все четыре гонга имеют три разных последовательности для четвертей. Фигурки на циферблате из авантюрина вырезаны вручную из 18-каратного золота. Движения жакемаров синхронизированы со звуком боя. Ограниченная серия в 30 экземпляров. Диаметр корпуса 42 мм. Корпус из платины. Циферблат из авантюрина с золотыми фигурками в виде сражающихся воинов".



Новые такие стоят 620 тысяч евро (328 млн тенге).



Остальные модели стоят дешевле, но и там все еще есть на что посмотреть. Например, женские наручные часы Breguet 3099 BE, украшенные бриллиантами. Их продают за 15 млн тенге.



А часы Frank Muller Geneve сделаны из 18 -каратного розового золота с сапфировым стеклом. Циферблат инкрустирован рубинами, сапфирами и цаворитами, рубиновые стрелки. Несмотря на царапины на корпусе и поврежденный ремешок, их оценили в 29,2 млн тенге.



Помимо часов, экс-владелец собирал (или получал в подарок) коллекционные монеты Нацбанка. Их тоже продают, 15 штук из девяти разных серий. Все они стоят еще пару миллионов.



Конечно, это могут быть ценности, изъятые у разных людей, но в руки к оценщику они попали скопом. Из этого можно сделать вывод, что все эти предметы принадлежали одному человеку. Драгоценности вместе с недвижимостью и другими активами несколько раз упоминались в отношении Кайрата Сатыбалды, однако принадлежат ли эти предметы роскоши именно ему, не уточняется.



В сентябре 2024 года глава компании по управлению возвращенными активами Куанышбек Мукаш рассказал о конфискованных у олигархов драгоценностях. По его словам, всего власти вернули 196 ювелирных изделий незаконного происхождения. Но, как объяснили нам в компании, информация о том, кто был владельцем тех или иных возвращенных активов, является конфиденциальной. Торги стартуют 22 ноября.