Подрыв дамбы Кураховского водохранилища. ВСУ пытается замедлить продвижение российских войск

16:22 12.11.2024

Момент подрыва дамбы Кураховского водохранилища



12.11.2024



Появились кадры, подтверждающие подрыв дамбы Кураховского водохранилища украинской стороной.



Командование ВСУ таким образом пытается замедлить продвижение российских войск на этом направлении, провоцируя экологическую катастрофу и затопление сел по течению реки Волчья.



Вражеские СМИ вчера заявляли о том, что это наши войска якобы разрушили дамбу, однако на этих кадрах видно, что был произведен целенаправленный подрыв с объективным контролем.



