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Подрыв дамбы Кураховского водохранилища. ВСУ пытается замедлить продвижение российских войск
16:22 12.11.2024

Момент подрыва дамбы Кураховского водохранилища

12.11.2024

Появились кадры, подтверждающие подрыв дамбы Кураховского водохранилища украинской стороной.

Командование ВСУ таким образом пытается замедлить продвижение российских войск на этом направлении, провоцируя экологическую катастрофу и затопление сел по течению реки Волчья.

Вражеские СМИ вчера заявляли о том, что это наши войска якобы разрушили дамбу, однако на этих кадрах видно, что был произведен целенаправленный подрыв с объективным контролем.



Фронт прорван? Появилась информация о подрыве дамбы Кураховской ТЭС
Игорь Шкапа. 11.11.2024
politnavigator.net

Сегодня появились сообщения, что в районе Кураховской ТЭС подорвана дамба водохранилища.

Об этом, передает корреспондент "ПолиНавигатора", сообщил ряд СМИ со ссылкой на местные тг-каналы.

Отмечается, что вода начали заливать ближайшие села.

"Идут сообщения (пока без фото/видео) о том, что противник подорвал дамбу Кураховского водохранилища, чтобы добиться затопления местности с целью замедления наступления ВС РФ к северу от Курахово. С учетом того, что наступление на Курахово идет с нескольких направлений, маловероятно, что это поможет противнику удержать Курахово", – пишет эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Об этом же сообщает российский военкор Юрий Котенок, называя информацию "неподтвержденной".

А вот военный обозреватель Юрий Подоляка не исключает, что подрыв дамбы может быть выгоден наступающим здесь ВС РФ.

"Подорвана дамба Кураховской ТЭС… Об этом пишут украинские паблики, сообщая, что вода начала затапливать села далее по течению реки Волчья. Наши каналы пишут, что это сделал противник… Если да, тогда значит, что мы прорвали оборону ВСУ в районе Солнцевки и движемся к селу Старые Терны (где и расположена данная плотина).

Только в этом случае это имеет смысл. Во всех остальных случаях, как бы это ни странно прозвучало, это на сегодня выгоднее нам. Так что вопрос, кто мог ее подорвать, я бы пока оставил открытым", – подчеркнул Подоляка.

Правда, официальной информации ни с украинской, ни с российской стороны пока нет.

Примечаетельно, что буквально сегодня стало известно, что украинцы разобрали Кураховскую ТЭС на запчасти.

Об этом The Wall Street Journal рассказал начальник станции Анатолий Боричевский.

"Конечно, это было очень трудно. У нас не было выбора", – сказал он.

По его словам, работы начались весной и закончились в конце лета.

"Оборудование весом в сотни тонн пришлось перевозить по дороге, поскольку единственное железнодорожное сообщение со станцией было разрушено. Трансформаторы были настолько тяжелыми, что сломали гидравлические толкатели, которые их перемещали. Один кран был слишком слаб, чтобы поднять некоторые части оборудования, поэтому рабочие использовали два одновременно, а толстые канаты часто ломались, как нити", – говорит Боричевский.

Источник - Русская весна
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