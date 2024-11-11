Госдума РФ запретила пропаганду чайлдфри

17:38 12.11.2024

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри. Поправки вводят запрет на распространение в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Также была одобрена поправка, по которой распространение информации о монашеском образе жизни и связанного с ним соблюдения обета безбрачия и отказа от деторождения наказываться не будет.



Поправки вносятся в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", "О СМИ", "О государственной поддержке кинематографии", "Об основных гарантиях прав ребенка", "О рекламе" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В них будет закреплен запрет на распространение информации, "пропагандирующей отказ от деторождения".



Также инициатива подразумевает внесение изменений в КоАП, согласно которым физические лиц за нарушение запрета будут оштрафованы на сумму до 400 тыс. руб., должностные лица - до 800 тысяч руб., юридические лица - до 5 млн руб. Составлять протоколы будут полиция и Роскомнадзор.



Законопроект о запрете пропаганды идеологии бездетности внесли в Госдуму в сентябре. Госдума одобрила его в первом чтении 17 октября. Одним из разработчиков выступил Вячеслав Володин. В ходе обсуждения инициативы он сообщал, что женщина сама сможет решать, заводить детей или нет.