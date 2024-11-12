В Киргизии предотвратили захват власти

00:00 13.11.2024

В Киргизии были задержаны лица, планировавшие массовые беспорядки и захват власти. Об этом сообщает МВД республики.



"Оперативными службами МВД Кыргызской Республики задержаны подозреваемые в организации массовых беспорядков, планировавшие насильственный захват власти. (…) Была получена информация о подготовке некой группировкой массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации", - сказано в заявлении ведомства.



По версии следствия, среди участников группы были распределены роли. Уточняется, что задержанные планировали провести соревнования в пригороде Бишкека, на которых намеревались призывать к насилию и дестабилизировать обстановку для захвата власти. МВД возбудило уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков. Среди семи задержанных оказалось три иностранца.