Хуситы атаковали американский авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море. Пока - мимо

00:10 13.11.2024

Хуситы заявили об ударе по авианосцу США и эсминцам в Красном море



Денис Тельманов



Военные силы хуситов из движения "Ансар Аллах" нанесли ракетные и беспилотные удары по авианосцу США "Авраам Линкольн" в Аравийском море и двум эсминцам в Красном море.

Как передает ТАСС, удары были произведены с использованием крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. По словам военного представителя хуситов Яхьи Сарии, удары по авианосцу и эсминцам были нанесены в ответ на подготовку Америкой враждебных операций против Йемена.



"Это было сделано с использованием крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский враг готовился к проведению враждебных операций против нашей страны", – заявил он.



На данный момент официальные представители США не комментировали заявления хуситов. Подобные инциденты в регионе усиливают напряженность и создают потенциальные угрозы для безопасности международного судоходства.



Как писала газета ВЗГЛЯД, представители хуситов из движения "Ансар Аллах" заявили об атаке беспилотников "Яффо" на жизненно важный объект в Тель-Авиве в рамках операции военно-воздушных сил Йемена. Хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой "Палестина-2".



Другая атака была осуществлена по авиабазе Неватим в районе Негев на юге оккупированной Палестины также с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2".