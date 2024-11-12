Европа повторит судьбу Skype и Nokia. Угасание вассала США, - Алексей Муратов

00:13 13.11.2024

Европа повторит судьбу Skype и Nokia. Угасание вассала США

Алексей Муратов. 12.11.2024



Европа превратилась в бесправного вассала США, рассуждает в авторской колонке Алексей Муратов, один из лидеров движения "Донецкая республика" и партии "Единая Россия" в ДНР.



…Вот уже много веков Европу называют эталоном богатства, успешности и цивилизованности. Культура, достаток и высокие технологии долгие годы ассоциировались именно с Европой. Однако с 2022 года ЕС особенно быстро начал терять свои позиции. Даже на культурном и спортивном направлениях Евросоюз начал сильно сдавать. Взять хотя бы последнюю Олимпиаду во Франции.



С экономической точки зрения в ЕС все еще хуже. Почти половина офисных помещений стран Евросоюза пустует, в самых именитых производственных компаниях ЕС проходят массовые увольнения, заводы закрываются, магазины пестрят завышенными ценами, а люди регулярно устраивают забастовки и протесты.



Зато вместо того, чтобы поддерживать беднеющих фермеров в cтранах Евросоюза тратят миллиарды евро на поддержку мигрантов и тут же вводят высокий налог на скот, потому что тот якобы вырабатывает слишком много углекислого газа.



И это тот "цветущий сад" Борреля, который уже несколько веков считается иконой благополучия. Но как известно, большая часть остального мира Борреля – это "джунгли". А "джунгли" могут вторгнуться в "сад".



Однако вторгались ли "джунгли" в "цветущий сад" европейского заповедника? Или же наоборот, "джунгли" ушли к себе, забрав с собой "садовника", который по северной трубе круглосуточно гнал "удобрения"?



Но кроме обслуживающего персонала у любого сада есть свой смотритель, который следит за обслугой и его состоянием. И не трудно догадаться, кто именно может быть тем самым смотрящим, который по итогам Второй мировой войны взял под контроль состояние Западной Европы и при помощи доллара отреставрировал состояние Европы, но тем самым вогнав европейские страны в долги и укрепив собственную валюту, поставив своего приспешника под контроль.



США по своему образу и подобию из стран Старого мира создали Соединенные Штаты Европы, чтобы этой единой кучей экономик можно было легче управлять. Поэтому неудивительно, что сегодня в Европе испытывают кризис только страны, которые входят в ЕС. Норвегия и Швейцария чувствуют себя довольно уверенно. А вот Великобритания вовремя увернулась от европейского кризиса и за два года до СВО предусмотрительно вышла из ЕС по итогам референдума 2016 года.



Кстати, высшее руководство в одной из самых демократических демократий ЕС регулируется не народом, а главами государств и парламентом. Иначе говоря, в руководство Евросоюза назначаются любые удобные фигуры, которые вообще не отвечают перед гражданами ЕС. Что очень похоже на колониальную систему, где во главе колонии ставится полезный для метрополии человек.



Еще в угоду США довольно сильно ограничивает развитие ЕС наличие слабых союзников в составе. Такие страны как Румыния и Болгария заметно ослабляют сильных членов союза, а замена национальных валют на единое евро не позволяет странам ЕС самостоятельно регулировать экономику, ведь общий "печатный станок" работает без оглядки на отдельные особенности стран.



Так, к примеру, Греция из-за отсутствия собственной валюты не могла печатать свои деньги и сокращать долги. В результате страна все же объявила дефолт, а ее долги покрыли Германия, Франция и другие сильные экономики ЕС, что ожидаемо отбросило эти страны.



Но кроме всего прочего Евросоюз плотно защищает США от финансовых трудностей. Как это было в 2008 году, когда очередной американский финансовый пузырь лопнул, и основной удар от ипотечных кредитов США взял на себя ЕС. И это вместо того, чтобы закономерно добить экономику конкурента.



Так почему все именно так сложилось? Да потому, что Евросоюз не принадлежит сам себе. Он принадлежит Соединенным Штатам. Даже перспективные проекты ЕС толком не принадлежат владельцам. Ведь стоит в Европе появиться чему-то успешному, как его тут-же поглощает какой-нибудь американский Microsoft или Google.



Вспомните европейские Skype или телефоны Nokia. Все они были уничтожены американскими корпорациями, а сегодня на рынке смартфонов кроме продукции Apple уверенно себя чувствуют только китайские бренды, которые появились намного позже европейских. Хотя до 2009 года на мобильном рынке существовали только Nokia и все остальные. С другими марками американцы обошлись точно так же, как обходятся и с другими европейскими отраслями. От автомобильной, до сырьевой. Вспомните хотя бы "Северный поток", который так или иначе обещали взорвать американцы. Теперь же вместо довоенной цены $970 за кубометр газа, европейцы платят США в 3 раза больше. Сейчас даже антироссийские санкции бьют скорее по ЕС, чем по самой России. К тому же сокращение европейских производств делает ЕС критически зависимым от китайских и американских товаров.



Вкупе с этим Европа переживает общий демографический кризис от американского экспорта новых ценностей. Вообще, сложно сказать, в чем у Евросоюза нет кризиса.



Как думаете, кому сейчас на самом деле выгодно ломать Европейский Союз? Не тому ли, кто 70 лет назад его создал? Ведь сегодня наступили времена, когда прежние доноры больше не согласны позволять США выкачивать из них ресурсы. И на этот случай у Штатов всегда был припасен богатый донор – группа стран, которые давно потеряли свой суверенитет по итогам двух мировых войн, но все эти годы они жили в иллюзии, что от них многое зависит, что они крепки и самодостаточны, но на деле так было, пока это позволял господин.