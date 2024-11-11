АР: Трамп в первый день своего президентского срока может начать массовую депортацию нелегалов

00:16 13.11.2024

Мария Кудрявцева 11.11.24



Подобные меры звучали во время его предвыборной кампании

Недавно избранный 47-ой президент США Дональд Трамп в первый день нового президентского срока может начать массовую депортацию нелегальных мигрантов с территории страны. Об этом сообщает агентство Associated Press.



Отмечается, что ужесточение миграционных программ является одним из главных его предвыборных обещаний. Кроме этого, Трамп считает политику по отношению к переселенцам президента Джо Байдена "чрезмерно мягкой", что, по его мнению, сделало Штаты похожими на страны третьего мира.



Ранее Трамп решил

отменить десятки указов Байдена в первую неделю своего президентства. Это коснется решений в экономической и миграционных сферах.