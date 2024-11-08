Только взялись за яйца, как пропало масло. Странные вещи происходят на российском продовольственном рынке

00:23 13.11.2024 08 Ноября 2024



Александр Киденис



В подорожании масла в "Союзмолоке" обвинили россиян, которые съели аномально много... мороженого. Фото: Светлана Возмилова, globallookpress.com

В Екатеринбурге случилось небывалое: гангстеры обокрали не ювелирный или винно-водочный магазин, а молочный: похитили... сливочное масло. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что операция была не спонтанной, а продуманной. Грабителям в черных масках и капюшонах хватило пары минут: разбив стекло на входной двери, один подскочил к морозильной камере и начал скидывать в пакет пачки масла, пока другой обшаривал кассу. После чего, прихватив с собой к 20 кг масла еще и молочные коктейли, налетчики скрылись.



Смешно? Но за последний месяц в разных российских городах торговля неоднократно жаловалась на кражи с открытых витрин пачек масла. Некоторые супермаркеты начали прятать его в запирающиеся стеклянные шкафы вместе с черной икрой и французским коньяком, выдавая покупателям товар, вдруг ставший деликатесом, уже на кассе. Причина воровства проста: резкое подорожание продукта.



По данным ассоциации "Руспродсоюз", в середине октября средние розничные цены на сливочное масло в стране составляли 1040,7 рубля за кило, что на 20,4% выше, чем в январе. "Причиной подорожания стал рост себестоимости производства, в том числе увеличения затрат на закупку молока и молочных жиров (10-20%), логистику (30-35%), упаковку (10-15%), - попытался объяснить зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов. - Не стоит забывать о наценке торговых сетей, которая в среднем составляет более 70%".



У главы комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина иное мнение: "У нас Нечерноземье давало 35% молочной продукции. А сегодня в некоторых районах поголовье в восемь-девять раз меньше, чем было еще в 1990-х. Купить масло можно за границей, это не проблема. Но надо производить у себя, для своего потребителя, тогда будет все нормально. Этот ларчик легко открывается". А вот министр сельского хозяйства Оксана Лут в первую очередь винит население: "По маслу ситуация абсолютно понятная. На фоне роста доходов населения в этом году значительно вырос спрос, и, хотя производство сливочного масла у нас стабильное, на рынке образовался определенный временный дисбаланс". Вторит министру и директор Молочного союза России Людмила Маницкая: "Почему так происходит? Очень выросло потребление".



В НСПМ "Союзмолоко" тоже считают, что виноваты россияне, которые съели в этом году исключительно большое количество... мороженого. "Прирост производства мороженого в этом году составил около 24%. Потребовалось больше сливок, что привело к росту спроса на этот продукт и его удорожанию, - заявил гендиректор НСПМ "Союзмолоко" Артем Белов. - Вследствие подорожало и сливочное масло".



Рад бы поверить, но вот беда: согласно международной статистике, наш рост потребления молочной продукции, в том числе масла, можно считать мизерным. В 2023 году в Евросоюзе на душу населения сливочного масла потреблялось примерно 4,17 кг. В России показатель заметно ниже: 2,77 кг. А производим еще меньше: в 2023-м на территории России было выработано 371,3 тысячи тонн сливочного масла, сообщает Россельхознадзор. С начала 2024 года, по его же данным, изготовлено 384,3 тысячи тонн этого вида продукции (рост на 3,5%). Разделим, так сказать, "подушно" - получается лишь около 2,65 кг на человека. В день на среднего россиянина приходится 7,2 грамма - при биологической норме 10 граммов ребенку до двух лет и 30 граммов взрослому.



Спасал импорт, в основном из Белоруссии. Также большие партии сливочного масла везли из Новой Зеландии, крупнейшего мирового производителя, который после начала СВО разорвал торговые контакты. Сократился импорт из Южной Америки, что пресс-служба Россельхознадзора объясняет "транспортно-логистическими проблемами, санкциями и отсутствием договоренностей между бизнесом".



Приняли решение о срочной импортной интервенции 20 тысяч тонн из Турции, Индии, Ирана. Закупили даже в Эмиратах, не спрашивая арабов, на каких песках они пасут своих коров. Впрочем, в Госдуме депутат Александр Толмачев уже потребовал проверить, почему привезенное из ОАЭ сливочное масло было, согласно появившемуся в Сети видео, произведено в Винницкой области на Украине. Получается, что арабы, поставившие в Россию 90 тонн сливочного масла, были обыкновенными перекупщиками - в международной торговле такое сплошь и рядом. Но это, как понимаете, и посредническая наценка, и затраты на срочную логистику, а кто же откажется, когда деньги сами плывут на счет?



Зато министр Оксана Лут, сообщив о росте импорта масла на 20%, заявила, что "это охладит рынок и позволит в ближайшее время стабилизировать ценовую ситуацию". Тем не менее на сайте кабмина появилось категоричное поручение вице-премьера Дмитрия Патрушева, в мае возглавлявшего Минсельхоз, профильным ведомствам: остановить рост цен за две недели! А также в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка и принимать исчерпывающие меры "для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия". Осталось лишь понять, какие это должны быть меры, чтобы стать "исчерпывающими".



Например, в стране уже третью неделю подряд дорожает картошка, несмотря на почти полностью собранный урожай и заверения экспертов, что выращенных 6 млн тонн "точно хватит для полного самообеспечения". Да и могло ли быть иначе, если по производству картофеля Россия входит в мировой топ-5? Однако именно осенью наш корнеплод вырос в цене более чем на 50% к началу года. А еще крупнейшие птицефабрики одна за другой стали поднимать отпускные цены на свою продукцию, и недельные темпы роста цен на яйца ускорились втрое. Минэкономразвития сообщило, что с 22 по 28 октября рост цен в годовом выражении ускорился с 8,52 до 8,61%, а скорость роста цен на продовольственные товары в 4 раза превысила тот же показатель для непродовольственных.



Но мы и сами видим, как уже в октябре до предновогоднего уровня вздорожала красная икра (примерно в 1,5 раза) и красная рыба, хотя Росрыболовство отрапортовало о завершении на Дальнем Востоке активной фазы промысла лососевых - к 10 сентября вылов составил 215,4 тысячи тонн. Горбуши добыли больше 135,7 тысячи, нерки - почти 35,6 тысячи, кеты - более 36,1 тысячи тонн... Но именно горбуша больше всех и подорожала, почему? Впрочем, у этого факта нашлось объяснение - немалая часть дальневосточного улова отправилась в Китай: с прошлого года объемы поставок выросли вдвое. А надежды на замещение свежевыловленного дальневосточного лосося мороженой семгой из Чили не оправдались: по итогам января - сентября 2024-го заокеанской рыбы было закуплено лишь 11,5 тысячи тонн за 77 млн долларов - в 2,5 раза меньше, чем годом раньше. Причина простая: чилийцы подняли цены на свой товар до 9 долларов за кило, плюс логистика, торговая наценка - среднему российскому покупателю много не потянуть.



Иностранные аналитики любят сравнивать российский продовольственный рынок с торфяными болотами, в недрах которых постоянно тлеет подземный огонь. Время от времени его очаги в разных местах вырываются из-под земли, но никогда не угадаешь, где полыхнет в этот раз. Можно вспомнить, к примеру, перебои с гречкой в 2020 году или сахарный ажиотаж годом позже. В нынешнем июле в благодатном Краснодаре небывалый рост базарных цен продемонстрировали обыкновенная свекла (на 53%), яйца (на 42%), помидоры (на 39,5%), яблоки (на 30%). Объяснения нет. Зато известно, что реальные доходы местных жителей-покупателей выросли лишь на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Может быть, наша беда не столько в ценах, сколько в зарплатах?



Возвращаясь к сливочному маслу, отметим, что, по данным деловой печати, цены на него на мировом рынке в конце июня 2024 года достигли максимума за последние пять лет (7350 долларов за 1 тонну) и сегодня остаются достаточно высокими (6500-6700 долларов). Подорожало масло, например, в Германии, производящей по 5,4 кг на жителя в год: в октябре минимальная цена стандартной пачки весом 250 граммов достигла в супермаркетах экономкласса 2,39 евро, в переводе на наши деньги - 253 рубля, или 1012 рублей за килограмм. Учтем: ФРГ является крупным экспортером молочной продукции, особенно сыра, но масло она преимущественно импортирует - из Нидерландов, Ирландии, Бельгии, Польши и Дании. Но сейчас цены на масло в России и Германии практически уравнялись.



Немцы недовольны: "Сливочное масло никогда еще не стоило так дорого... Для многих покупателей это болевой порог... К концу года цены могут еще больше вырасти" - это цитаты из тамошних СМИ, прямо как у нас. "Рекордная цена масла возникла главным образом из-за сокращения поставок молока и снижения его жирности", - заявил глава Союза молочной промышленности ФРГ Петер Шталь и пообещал заняться проблемой балансировки отпускных цен на молоко, из-за которых кризисы перепроизводства молока приводят к сокращению фермерских хозяйств и поголовья коров. Это уже не совсем, как у нас.



Параллели



Но дальше - кардинальная разница. Во-первых, в Берлине не стали издавать угрожающих "двухнедельных" директив. А немецкий парламент не просил исполнительную власть "рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости сливочного масла". Потому что год назад в Германии уже был ценовой всплеск на сливочное масло до 2,29 евро за пачку, но быстро откатился до 1,39 евро - сработали рыночные механизмы, без дележки стран-экспортеров на дружественные и недружественные. И сегодня на европейских товарно-сырьевых биржах котировки этого товара уже пошли вниз, особенно на поставки с января-2025. Недалек день, когда немцы снова смогут купить масло по 148-150 рублей за пачку (в переводе на наши деньги).



Но самая большая разница - в уровне доходов: 3444 евро в месяц до вычета налогов составляет средняя зарплата в Германии. Выходя на пенсию, мужчины получают 1637 евро, а женщины - 1323 евро. В России средняя зарплата по итогам первой половины 2024 года - 82 тысячи рублей. Пенсия - 23 405 рублей. Понятно, что для россиян подорожание пачки масла на 20-40 рублей более ощутимо, причем без всяких надежд на возврат прежней цены. Источник - Труд

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