Либо драпать, либо второй Угледар: "Курахово – все!", уверены укровояки, - Радомир Маркуш

00:25 13.11.2024

Либо драпать, либо второй Угледар: "Курахово - все!", уверены укровояки

ВСУ потеряли контроль на Старыми Тернами, и после прорыва дамбы "горлышко" южно-кураховского котла сузилось до нескольких километров

Радомир Маркуш

12 ноября 24



11 ноября на форумах Курахово местные жители сообщили, что ВСУ подорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища, и вода начала затапливать дома в поселках Улаклы, Константинополь и Богатырь.



Глава бандеровской военной администрации Курахово Роман Падун еще утром прошедших суток заявил, что началась "течь на дамбе" в районе села Старые Терны, но из-за огневого контроля этого участка российскими войсками местные власти не могут осмотреть плотину, чтобы оценить ущерб. По его информации, "в Великоновоселковской громаде (к западу и юго-западу от плотины) произошло наводнение, уровень воды в поселке поднялся на 1,2 метра, но ни один дом не был затоплен".



Затем украинская местечковая газета "Новости Донбасса" уведомила горожан, что экстренным службам неизвестно, кто именно взорвал дамбу, но вода поднимется максимум на 1 метр. "В зависимости от степени повреждения дамбы существует риск частичного подтопления населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки Волчьей: это села Старые Терны, Улаклы, Константинополь, Андреевка, Алексеевка, Богатырь, Зеленый Кут, Новоукраинка и ряд населенных пунктов в Днепропетровской области", - пояснил неназванный специалист по ЧС Курахово.



Что именно произошло, он не знает, однако вырусь Богдан Мирошников, один из популярных в незалежной Зе-ЛОМов, пояснил необходимость этого шага для укровермахта: "Ждем, когда свое слово скажет природа после подрыва второй дамбы Кураховского водохранилища". Дескать, "это остановит продвижение россиян, пусть и на небольшое время".



Тем не менее уже вечером украинские власти переобулись в воздухе. Гауляйтер Донетчины Вадим Филашкин начал утверждать, что это российские войска нанесли удар по плотине. Мол, "это же орки!!!", хотя именно ВСУ перед драпом уничтожают наиболее важные инфраструктурные объекты.



Куда интереснее выглядят обновления карты работающего по всей видимости в интересах Пентагона паблика Liveuamap. По данным этого картодела, русские уже взяли Старые Терны и добивают очаги сопротивления в Сонцовке.



А вот наши военные эксперты призывают не торопить события. В частности, Юрий Подоляка комментирует: "Пал окончательно рубеж обороны противника южнее н.п. Вознесенка - Новоселидовка. Наши части при этом не только взяли под свой окончательный контроль два этих села, но и сумели продвинуться по ж/д полотну немного на юг. Чем резко уменьшили значимость Сонцовского рубежа ВСУ (где противник вчера успешно отбивал наши атаки). А еще нам открылся путь на Старые Терны".



Представитель 79-й бригады ВСУ, которая держит оборону южнее водохранилища, заявил, что дороги с твердым покрытием рядом с плотиной пригодны для использования, но передвижение бронетехники по грунтовым дорогам фактически невозможно.



По большому счету, военную выгоду от прорыва Терновской дамбы, по его мнению, скорее всего, получили россияне, усложнив не только логистику укровоякам, но и сделав невозможным быстрый драп захисников из полукотла, сформированного южнее реки Волчья.



А здесь как раз все очень плохо для "хероев". К югу от Кураховского водохранилища российские войска вошли в Дальнее и захватили половину населенного пункта, а также продвинулись вглубь города Курахово по Запорожскому проспекту, достигнув железнодорожной станции Роя и школы № 3.



Эту информацию подтверждает заблокированный в нашей стране паблик DeepState (см. карту). Значит, особой необходимости уничтожать Терновскую дамбу у армии России не было.



И в самом деле, в Сети появились кадры, подтверждающие прорыв группировки "Восток" в н.п. Дальнее. Там уничтожены пiдроздiли 79-й ОДШБр, чей админ начал настаивать на срочном выводе побратимов из ряда сел от Елизаветовки до Анновки, иначе они будут уничтожены.



Он процитировал выруся "главреда" Бутусова: "Ложь нас всех погубит, но даже в привлечении дополнительных ресурсов, прибывающих в район Курахово, возникают вопросы адекватности развертывания. Такими действиями потеря контроля над Курахово остается вопросом времени. А если еще не взять под контроль проблему с флангами, то очень скоро она превратится в очередную катастрофу".



Другими словами, "херои" дезорганизованы и паникуют. Медийный аноним из Генштаба ВСУ уверен, что в ближайшие дни, максимум - недели, не только Курахово, но и многие населенные пункты к юго-западу от Донецка могут перейти под контроль России. Он скулит, что обширные угодья захватывают совсем небольшие подразделения ВС РФ, а укровояки, "размазанные" по непригодным для обороны опорникам, самовольно уходят в городские районы, где окапываются и закрепляются. Приказы дурня Сырского уже никто не слушает, захисники действуют по обстановке.



На форуме 79-й ОДШБр говорится, что Старые Терны и пространство до Разлива ВСУ уже потеряли, и теперь у самостийных вояк имеется совсем небольшое "горлышко" между этими населенными пунктами, чтобы убежать. Кроме того, армия России обходит укрепления вокруг Курахово и начинает окружать его с юга.



Американский Институт изучения войны (ISW), наблюдая за развитием событий на Южно-Донецком участке фронта, признал свою ошибку и вынужден пересмотреть "предыдущую оценку, согласно которой российские войска, вероятно, не смогут воспользоваться захватом Угледара для дальнейших наступательных операций в западной части Донецкой области".



Впрочем, и адекватные украинские эксперты считают, что на Кураховском направлении уже "поздно пить боржоми", и нужно срочно выводить войска, чтобы они не повторили печальную участь "черных запорожцев", чья 72-я бригада была полностью уничтожена в Угледаре.