 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сеул боится, что Трамп тайно договорится с Кимом, - Владимир Скосырев
00:26 13.11.2024

11.11.2024

Белый дом потребует от Южной Кореи платить за пребывание американских войск

Дональд Трамп во время первого президентского срока уже пытался договориться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном и, как опасаются в Сеуле, может повторить попытку.
Возвращение Дональда Трампа на пост президента США очень встревожило публику в Южной Корее. Она опасается, что при нем положение на Корейском полуострове будет напоминать катание на американских горках – вверх, вниз. Все зависит от того, попытается ли Трамп вновь непосредственно пообщаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном и договориться о мерах по предотвращению военного конфликта. По мнению экспертов, такая встреча не исключена, но быстро устранить взаимные подозрения между руководством двух корейских государств не удастся. В любом случае Сеулу придется увеличить дань старшему союзнику за его гарантии безопасности.

Как утверждает The New York Times, во время предвыборной кампании 2024 года Трамп называл военный союз с Южной Кореей чрезвычайно невыгодным для его страны. Ведь этот союзник не возмещает расходы, которые несет Америка по защите Южной Кореи. Вашингтон разместил на ее территории 28 500 офицеров и солдат. Тут сплошная проза – речь идет о деньгах. Но когда будущий глава Америки заговорил о встречах с вождем КНДР, зазвучали ностальгические нотки. Трамп сказал, что человек, который угрожал в ответ на нападение применить ядерное оружие против агрессора, очень скучает по собеседнику, представляющему могущественную державу. Поясняя свою мысль, Трамп подчеркнул: "Приятно поладить с кем-то, имеющим много ядерного оружия или чего-то подобного".

Трампу все сходит с рук, констатирует газета, а южнокорейцы очень волнуются. Они спрашивают, не пригрозит ли Трамп вновь вывести войска из Южной Кореи, если она значительно не увеличит долю своих расходов на пребывание американских войск. Другой повод для волнений: вдруг Трамп опять начнет свой плохо продуманный "дипломатический роман" с Кимом. Эксперты в Институте дальневосточных исследований в Сеуле говорят, что новые встречи между президентом США и Кимом вполне возможны. Тогда и разразится "шторм" в отношениях между партнерами.

КНДР пока не отреагировала громко на победу Трампа на выборах. Но Ким скорее всего захочет вновь встретиться с президентом США. У него теперь больше козырей на руках, чем было тогда, когда он в первый раз общался с Трампом. С 2019 года КНДР увеличила свой арсенал ядерных средств и ракет. Значит, торговаться с Америкой об условиях компромисса по северокорейской ядерной программе будет легче.

Северная Корея создала и провела испытания ракет, способных доставлять ядерный заряд к цели. В июне 2024 года был заключен договор о военной помощи между КНДР и РФ. Вслед за этим Пхеньян показал миру свой производственный объект, где может выпускаться уран, пригодный для производства оружия. Ким пообещал развивать этот завод ускоренными темпами.

На прошлой неделе КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. Южнокорейские чиновники говорят, что Северная Корея может также провести испытание ядерного оружия, седьмое по счету с 2017 года. Тогда Ким получит дополнительное очко в процессе жестких переговоров с Вашингтоном.

В беседе с "НГ" Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "С моей точки зрения, о возможных встречах Кима и Трампа не стоит говорить, пока Трамп не станет президентом. Но и после инаугурации ему потребуется время, чтобы убедить "глубинное государство" в нужности второго подхода к Киму. Ведь первый многие считают неудачным. А Северная Корея может не пожелать проведения встречи только ради встречи. Поэтому вероятность нового общения глав двух государств не очень высока. В Южной Корее опасаются тайного сговора Трампа с Кимом. А западная пресса раздувает шумиху, будто КНДР может втянуть Россию в конфликт на Корейском полуострове. Это выдумки, пакт между РФ и КНДР чисто оборонительный".

Источник - НГ
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