Ирина Алкснис: Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии

00:31 13.11.2024

12.11.2024



За последние годы мир видел немало примеров политических движений и волнений, в основе которых лежали откровенно неумные, а то и просто самоубийственные для соответствующей страны идеи и представления. Одна Украина чего стоит. Но абхазская оппозиция, без сомнения, побила все возможные антирекорды и является главным претендентом на государственно-политическую премию Дарвина, если бы таковая существовала.



Итак, есть крошечная страна Абхазия, зажатая между двумя другими. С одной из них - Грузией - у нее была война за независимость больше 30 лет назад, и та по-прежнему мечтает вернуть в свой состав потерянную территорию. Другая соседка - Россия - все эти годы обеспечивает Абхазии полномасштабное прикрытие по всем направлениям: от безопасности до экономики. За полтора десятилетия прямая финансовая помощь Москвы составила около 110 миллиардов рублей - и это не считая того, что абхазская экономика зарабатывает на России. Через Россию же проходит единственная связь Абхазии с остальным миром. Есть еще, конечно, море, но для не признанной почти никем республики это не вариант.



Фактически Москва является гарантом существования Абхазии, поскольку та банально не имеет ресурсов для функционирования в самостоятельном режиме.



Также российское покровительство обеспечивает жителям Абхазии и гражданство России, причем приобретенное - то самое, в отношении которого действует уже весьма длинный перечень причин для лишения. Можно быть уверенным, что все или почти все участвующие в сегодняшней антироссийской бузе в Сухуме имеют на руках российский паспорт.

Больше 30 лет Россия Абхазию защищала, снабжала, финансировала, давала возможность зарабатывать на себе. При этом она с пониманием относилась к национальной гордости и стремлению абхазского народа к независимости.



Вот только чем дальше, тем меньшей взаимностью отвечала России Абхазия. Инвестиции российского бизнеса и даже частных лиц оборачивались скандально-криминальными "кидками" в стиле лихих 90-х. Попытки государственных структур договориться о взаимовыгодном сотрудничестве торпедировались. А в последние годы проблемы начались и у туристов, поскольку без вложений курортная сфера деградирует на глазах, что в сочетании с ростом преступности обеспечивает весьма специфический опыт отдыха. Дело дошло до того, что в этом году российский МИД официально предупредил о рисках безопасности при посещении республики.



Москве надоело такое положение дел, и она в своем обычном - неторопливом, но последовательном - режиме придала взаимоотношениям с Абхазией более уравновешенный характер, чтобы, как выразился Сергей Лавров, "соблюдался баланс обязательств". Одним из таких обязательств является соглашение о российских инвестициях, ратификация которого и стала поводом для сегодняшних протестов в Сухуме.



Абхазская оппозиция утверждает, что данное соглашение, как и другие новые шаги, лишат республику суверенитета и ее скупят на корню российские олигархи.

Нет особого смысла разбирать лживость этих аргументов. Достаточно отметить, что суверенитет всегда оплачивается самостоятельно.

Впрочем, если абхазской оппозиции не нравится предложение России, Грузия ждет республику с распростертыми объятиями.